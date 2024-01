Previa Sevilla vs Athletic: Nuevo año ¿Nuevo rumbo?

8 de octubre de 2023. En Sevilla, un nuevo entrenador se preparaba para debutar ante su gente, ante su público, ante todo un Ramón Sánchez-Pizjuán. 1 año y casi 3 meses hace del debut de Jorge Sampaoli como entrenador del Sevilla FC, conjunto del cual fue destituido tras caer derrotado ante el Getafe. Es precisamente el hombre encargado de culminar con la segunda etapa del de Casilda el que ocupará, por primera vez, el banquillo del Ramón Sánchez-Pizjuán. Ese hombre no es otro que Quique Sánchez Flores. Sorprendentemente, el entrenador español hará su debut en casa frente al mismo rival con el que lo hizo Sampaoli, el Athletic Club.

El conjunto vasco busca amargar el debut en casa de Quique Sánchez Flores para afianzarse aún más a los puestos europeos y mantener su buena dinámica a lo largo de la presente temporada. Aún así, la baja sensible de Iñaki Williams, convocado para la Copa África, va a obligar a Ernesto Valverde a ajustar su esquema, lo que obligará a su hermano, Nico Williams, a cargar con el liderazgo de la parcela ofensiva y a dar otro paso adelante para afianzarse como uno de los líderes del Athletic, siguiendo así los pasos de su hermano.

Propósito de 2024: Champions

El Athletic está realizando una grandísima temporada, y sí, aunque el fénomeno Girona esté abarcando todos los medios posibles, la campaña hasta el momento del conjunto bilbaíno es de sobresaliente, encontrándose en la quinta posición de la tabla liguera y a tan solo 3 puntos del FC Barcelona, equipo que cierra los puestos de Champions. Por tanto la pregunta surge ¿Qué impide a los chicos de Ernesto Valverde clasificar para la UEFA Champions League la próxima temporada? Una base de equipo sólida, suplentes que cuando entran al terreno de juego no desentonan dentro del campo y una cantera llena de calidad son algunso de los factores que hacen este Athletic lo que es, un serio contendiente a los puestos altos de la tabla, por tanto la posibilidad de clasificar a la máxima competición de clubes a nivel europeo está ahí. Además, el ocupante del cuarto puesto, el FC Barcelona, atraviesa un momento de crisis deportiva, dejando actuaciones deficientes a lo largo de toda la campaña que el conjunto vizcaíno puede aprovechar para aferrarse a la cuarta plaza.

Varios jugadores del Athletic durante el entrenamiento. | Fuente: Athletic Club

Sin embargo, si algo hay que destacar previo al partido frente al Sevilla, es la llamada de Iñaki Williams con la selección de Ghana para disputar la Copa África, un mazazo para Ernesto Valverde y para el propio jugador, el cual tiene que unirse a la convocatoria tras sufrir malestar del estado general de su cuerpo, tal como informaba el propio club. La marcha de Iñaki deja un vacío temporal no solo dentro del campo, donde el jugador aporta verticalidad a la parcela ofensiva, sino también en el vestuario, donde es visto como un líder.

La cara buena de la marcha de Iñaki a la Copa África significa la llegada de más oportunidades para los chicos de Lezama, aunque durante esta temporada ya han sido varios los que han podido disfrutar de minutos con el primer equipo. Y es que no es ningún misterio que Lezama, por mucho que el debate entre que cantera es mejor siempre sea entre Real Madrid o FC Barcelona, es una de las canteras con más talento de nuestro fútbol, lo que muestra que el modelo Athletic sigue triunfando y produciendo estrellas a nivel nacional.

Nueva etapa, mismas dudas

El Sevilla FC llega al primer partido del año con muchas dudas y mostrando que la mala temporada del curso pasado no era un espejismo, era una dura realidad. Una crisis deportiva e institucional que ha lastrado a un Sevilla que a estas alturas hace dos temporadas se encontraba en la parte alta de la table peleando contra el Real Madrid y que en la actualidad se encuentra a tan solo 3 puntos del descenso. No han sido pocas las cosas que han pasado tras el último partido del Sevilla ante el Atlético de Madrid, el cual evidenció claramente los problemas deportivos, sobre todo en ataque, del conjunto hispalense, un ataque liderado por un Youssef En-Nesyri que no será de la partida debido a su convocatoria con la selección de Marruecos. El parón navideño dentro del Sevilla FC ha supuesto la despedida de una de las estrellas del Sevilla que levantó dos Europa League en apenas 3 temporadas, Fernando Reges, cuyo contrato ha sido rescindido por mutuo acuerdo tras el claro bajón de nivel del mediocampista brasileño. La marcha de Fernando deja un hueco en la medular que pone más peso en Djibril Sow y Soumaré, los cuales tienen que asumir la responsabilidad de suplir a toda una institución como ha sido Fernando para el Sevilla.

𝗚𝗿𝗮𝗰𝗶𝗮𝘀 𝗽𝗼𝗿 𝘁𝗮𝗻𝘁𝗼, 𝗙𝗲𝗿𝗻𝗮𝗻𝗱𝗼 🐙

𝗦𝗲𝘃𝗶𝗹𝗹𝗮 𝘀𝗶𝗲𝗺𝗽𝗿𝗲 𝘀𝗲𝗿𝗮́ 𝘁𝘂 𝗰𝗮𝘀𝗮 ❤️ pic.twitter.com/i1oq8k2Gsl — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) December 29, 2023

Si salimos del terreno de juego y nos centramos en temas administrativos, podemos ver que también ha habido un "polémico" cambio en el organigrama del club con la marcha del hasta ahora presidente Pepe Castro cuyo opuesto ahora ocupará Del Nido, no el padre sino el hijo, José María Del Nido Carrasco. Del Nido busca darle un nuevo enfoque al Sevilla con el objetivo de devolverlo a donde estaba, la parte alta de la tabla y consolidado como uno de los grandes equipos de nuestro país. Si bien es cierto que el nuevo presidente no cuenta con gran experiencia en lo que a dirigir equipos de fútbol se refiere, su objetivo es darle un lavado de cara al club:

"Tengo el objetivo de acercar más el club a los aficionados. Hago un llamamiento de unión a los accionistas, abonados y cualquier colectivo. Dialogaremos más. Iniciaré cuantas rondas hagan falta."

José María Del Nido Carrasco en su primera rueda de prensa como presidente. Foto: Sevilla FC

Antecedentes

Sevilla y Athletic Club se han visto las caras en innumerables ocasiones a lo largo de sus largas historias, y en gran cantidad de ocasiones nos han brindado partidos frenéticos y muy entretenidos.

La pasada temporada, el Athletic, favorito para el partido de mañana, no consiguió vencer en ninguna de las dos ocasiones al Sevilla FC el cual venció por 0-1 en San Mamés en los últimos minutos tras el empate cosechado en la ida que le dio al Sevilla el cara a cara de la temporada 2022/23 entre ambos conjuntos.

Declaraciones

Ambos entrenadores atendieron a los medios a lo largo de la mañana de hoy.

El entrenador del Sevilla, Quique Sánchez Flores, mostró su cariño a la afición hispalense tras el entrenamiento a puertas abiertas del pasado 2 de enero. El técnico mandó un mensaje tanto a jugadores como afición en el que manifiesta:

"La afición es pasional y está en nosotros hacer que la afición empuje".

🎤 Quique, sobre el #SevillaFCAthletic de mañana 🔜



🗣️ "Fe, fuerza, motivación y sin miedo" pic.twitter.com/7WBwGYfJYM — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) January 3, 2024

Por otro lado, Ernesto Valverde respondió ante las preguntas sobre el estado de forma del Athletic donde dejó claro que el equipo debe empezar a ganar como hábito y no como obligación. Un mensaje esperanzador para soñar con los puestos europeos.

¿Dónde, cómo y cuándo ver el partido?

El duelo entre Sevilla FC y Athletic Club de Bilbao correspondiente a la jornada 19 de La Liga EA Sports se jugará en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán el día 4 de enero a las 19:15.

Posibles alineaciones