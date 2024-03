"En todas las familias hay peleas" decía Sergio Ramos tras el lamentable final del Sevilla FC vs Celta de Vigo, haciendo referencia a la disputa entre En Nesyri y Quique Sánchez Flores. Lo que el camero no sabía es que de carambola predijo el futuro próximo. Aunque difícil lo que se dice difícil, no era. Se celebraba al día siguiente de la durísima derrota en casa la enésima junta general de accionista y la enésima que es solicitada por Jose María Benavente. El exceso de luz deja ver lo mismo que el exceso de sombra, nada. Y el que fuera presidente pretende erigirse como salvador del club convocando una y otra vez juntas de accionistas. Lo que al principio parecía ser el principio de una alternativa al apático consejo actual, está convirtiéndose en previsible, en cansino, en pesadez absoluta. ¿Alguien no sabía qué era lo que iba a ocurrir? Cualquiera que haya seguido mínimamente las juntas predecesoras, era consciente del circo que se iba a montar.

El caso es que una vez más el acto dio para hablar y dejó momentos bastantes llamativos. De los que manchan la imagen de un club que tiene a dirigentes que no están a la altura y una alternativa que parece que disfruta montando esos números. Si dicha alternativa, Del Nido Benavente, de verdad siente y piensa que lo más importante aquí es el escudo, debería saber que momentos bochornosos como los que se vivieron una vez más en otra junta más, hace que vean esto como una entidad muy poco seria. En pocos clubes verán a un padre echándole en cara al que le guste o no es su propio hijo cosas personales como "hacerle sevillista y pagarle durante años el abono", como si eso fuese una comida familiar que acaba en pelea. Parecía de nuevo no ser consciente de dónde se encontraban, que no era el patio de su casa, sino una reunión para discutir temas serios, sin numeritos ni golpecitos en el pecho.

El que ahora es presidente del Sevilla no es un santo, por supuesto. El enfado de la grada es palpable y además, entendible. Ya cuesta saber qué es verdad y qué es mentira. Cada año prometen que la situación económica es algo anecdótico, que se va a levantar, que tienen pensadas no se cuántas cosas... Para que luego no se vean cumplidas. Como cuando dijeron que el patrocinador principal iba a ser cuestión de semanas ya que "el Sevilla merecía un patrocinador que dé lo que esta camiseta merece". Pues o el concepto de "semanas" no lo conocen mucho, o diría que a falta de unos dos meses de competición no van a tener nada. Pasaron de decir que era cuestión de tiempo a decir que "el ingreso por patrocinador es mínimo", excusándose ante un final que se veía venir y prefiriendo quitar hierro al asunto antes que asumir irresponsabilidades.

Del Nido Carrasco antes de entrar a la Junta General de Accionistas del pasado Lunes 18 | Foto: Vamos Mi Sevilla

Pero durante la junta celebrada el pasado Lunes 18 de Marzo, el padre del actual dirigente del club, protagonizó momentos que quizá se pasaron por alto y que son curiosos de analizar. Como por ejemplo, esa frase de "El Sevilla FC desgraciadamente me necesita a mí". Desde luego, está claro que el equipo requiere de un cambio de riendas. Pero suena muy egocéntrico auto señalarse como redentor. Si es o no es el indicado para rescatar el rumbo de la entidad debería ser cosa de los que sufren cada fin de semana de verdad, y no de los que dicen hacerlo sólo para tratar de demostrar sevillismo mediante palabras. Debería de ser un juicio realizado por los aficionados. Ellos son los que deben opinar si del Nido Benavente es o no la salvación del club. Cuando tu mismo hablas de que tú y solo tú eres lo que "desgraciadamente" necesita el Sevilla, como si encima te ofrecieses por caridad y sin ánimo de lucro cuando la frase está cargada de egoísmo, algo va mal.

Aunque claro, todo esto pasa porque, reitero, se tiene al margen esos que de verdad deberían de tener protagonismo. Esos con los que juegan siempre y por los que según todas las partes involucradas en este asunto, dicen que trabajan y velan. Tanto trabajan y velan que unos toman decisiones en su contra como subir los abonos o carecer de gestos como mayor cantidad de ofertas en las entradas de partidos, y otro se dedica a comprar las acciones de cualquier sevillista que disponga algunas por cantidades de dinero bastante suculentas por tal de ser presidente a toda costa. Que no seré yo quien antes de ver fruto juzgue el terreno en el que se ha sembrado pero, ¿no parece cuanto menos curioso el excesivo deseo del ex presidente?

Lo escuda en que "el Sevilla se está muriendo y me necesita". Eso es una verdad relativa. Pero, ¿Por qué no habla de cuando el equipo tenía una estabilidad deportiva con Julen Lopetegui en los banquillos, logrando récords anuales, superándose año si y año también... y ahí estaba él, intentando romper la calma? Cuando el Sevilla menos necesitaba a alguien que tratase de romper la tranquilidad y la estabilidad, cuando estaba inmerso en un sólido proyecto, él estaba presente para formar imágenes como las vistas últimamente. Y no, claro que esa estabilidad, ese proyecto... No han sido derrumbados por él, pero desde luego, parece poco desinteresado el querer ser el que se sienta en el trono del club cuando el club estaba en una situación élite y lo último que necesitaba era cualquier mínimo cambio.

La junta general de accionistas del último 18 de Marzo | Foto: Sevilla FC

Por tanto, otras de las frases clásicas en los últimos tiempos de Jose María del Nido Benavente también queda cuestionada. Cierto es que el Sevilla se está muriendo o, más bien, le están dejando morir. Pero afirmar que él ha llegado porque desgraciadamente es necesario, es muy cuestionable viendo que esto se remonta mucho más atrás en el tiempo, cuando nadie le reclamaba. Si de verdad sus intereses fuesen tal cual lo dice (algo de verdad habrá, por supuesto), no habría rechazado las múltiples veces que su hijo le ha tendido la mano para hablar. Porque aunque su descendiente ha hecho muchas cosas mal, hay que decir que en varias ocasiones ha afirmado no tener ningún problema en sentarse a hablar con su padre. Sin embargo, este ha respondido siempre que "no tiene nada que hablar".

No obstante, de repente un día sí se abrió a dialogar, exactamente el día 31 de Enero de este 2024, en la peña sevillista San Bernardo. Casualmente, el mismo día que el que ascendió a la presidencia el primer día del año, su hijo, tenía fijada unas citas con distintos grupos sevillistas para conocer sus puntos de vistas y demás. ¿Fue queriendo para aprovechar que, sabiendo que ese día tenía dichas visitas, no iba a poder ir y así tratar de hacer ver que el que no quiere hablar es él o simplemente fue casualidad? A saber. Tanto de uno como de otro, se puede esperar cualquier cosa. Lo mismo, del Nido Jr decidió llevar a cabo estas reuniones tras conocer la convocatoria de su padre para hablar para así tener una excusa. Sea como fuere, invitó a la familia de José Castro, las de Carrión, Alés y Guijarro y solo acabaron acudiendo pequeños accionistas.

Y así, podríamos estar hablando de momentos, frases, gestos. Como cuando hace unos meses en mitad de otra Junta (sí, otra) le dijo a su hijo "eres un mierda". De padre a hijo. Quien quiere enemigos teniendo familiares así. El propio progenitor afirmó en ese momento "el espectáculo que estamos dando es deplorable". Eso sí, no dudó en repetirlo en la siguiente. Y hagan sus apuestas, ¿A cuánto se paga que en la próxima que haya, que viendo el ritmo no será dentro de mucho, ocurre de nuevo? Tanto como piensa que la salvación del club pasa por sus manos, ¿Cree que esos numeritos ayudan a la entidad? ¿Que imágenes y videos lamentables que están corriendo por todo el país calificando esto de un club poco serio beneficia a la situación? Una vez puede ser sin querer. Dos, casualidad. Tres ya es reincidencia y voluntad.

Esto no trata de que haya una opción buena y otra mala. Quizá, ni siquiera haya alguna buena como algunos pueden pensar. Como el Yin y el Yang, en todo lo bueno hay cosas malas y en todo lo malo hay cosas buenas. De tratarse de un club serio, de personas maduras, profesionales y, sobre todo, sevillistas de verdad, serían capaces de ver los follones que ellos forman. Tendrían la capacidad suficiente como para encerrarse en una habitación juntos hasta arreglar los más y los menos, poner en común todo, decidir entre ambas partes con puntos de vistas distintos qué es mejor para lo que importa aquí, el Sevilla, y solucionar todos los problemas.

Desgraciadamente, y esto sí que es una desgracia, no son capaces. Y la afición llega incluso a dividirse, entre gente a favor de la vuelta de del Nido Benavente y los que no quieren su retorno. No sólo se distancian padre e hijo, están provocando distanciamiento en la grada y lejos de fomentar la unión, están agravando aún más la ruptura. Seguidores que consideran que esto es o blanco o negro. Que no se da cuenta que ni el malo es tan malo ni el bueno tan bueno. Que cada una de las partes, y más aún la que no tiene el poder y quiere obtenerlo, son partes interesadas y quieren que esos intereses fructifiquen. Y para ello, harán todo lo posible, exagerando positivamente las cualidades propias y negativamente la del otro. Y mientras tanto, colaboran a hacer lo que mejor se les da últimamente en este tipo de actos y que se está convirtiendo en tradición familiar: un circo.