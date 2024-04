Cédric Bakambu aterrizó en el Real Betis Balompié este último mercado invernal procedente del Galatasaray SK a cambio de 5 millones de euros. Desde entonces tan solo ha disputado 3 partidos con la elástica verdiblanca, dos de LaLiga EA Sports (donde aún no ha sido capaz de marcar) y uno de UEFA Conference League en el cual sí consiguió marcar. El jugador no termina de encontrar su mejor versión, sobre todo debido a las lesiones, que tanto necesita el Betis si quiere clasificar a Europa. Para entender esto, vamos a repasar las claves de su mala racha hasta ahora y que puede aportar al equipo de Heliópolis.

La poca presencia en el campo

Bakambu solo ha jugado 3 de los 10 partidos que podía haber jugado y en los cuales ha disputado un total de 114 minutos (45 en competición europea y 69 en liga). Ya en Turquía no estaba teniendo la importancia que se esperaba, puesto que solo ha participado en 16 partidos en toda la primera vuelta, teniendo 362 minutos. Asimismo, solo ha marcado 2 goles y ha repartido 1 asistencia en todo ese tiempo. Una cosa es clara, no está teniendo el mismo rendimiento que sorprendió a todos en el Villarreal CF y es lo que los verderones quieren recuperar.

Cédric Bakambu celebrando un gol con el Galatasaray en la Champions | Foto: Getty Image

El mayor problema que ha tenido Cédric desde que llegó al club sevillano es que no está teniendo continuidad. Para empezar, su segunda etapa en España ya comenzó más tarde debido a la Copa África, ya que la República Democrática del Congo terminó en cuarta posición después de caer en penaltis ante Sudáfrica. Por esta razón, no pudo incorporarse hasta el 12 de febrero junto al resto de la plantilla. Aún así, fue el elegido de entre todos los fichajes para ser inscrito en la Conference League, sobre todo por su alta experiencia en competiciones europeas, incluso habiendo participado en la edición de este año de la UEFA Champions League con el Galatasaray. Debido a estar con la selección, no pudo participar en la ida que se jugó en el Benito Villamarín y que los locales perdieron 0-1. Quizás si hubiese estado Bakambu en ese encuentro otro gallo hubiese cantado, ya que en la vuelta en Croacia, que terminó con un empate a 1, el jugador de congoleño metió su primer y único tanto hasta ahora con el equipo sevillano.

El segundo factor clave para esta falta de continuidad son las lesiones, y es que cuando parecía que empezaba a coger el ritmo de competición, el 24 de febrero Manuel Pellegrini dio la peor de las noticias. En rueda de prensa "El Ingeniero" informaba que Bakambu sufría una lesión muscular en el gemelo y que estaría al menos un mes de baja. Es así que no fue hasta el fin de semana pasado en el partido contra el Real Club Celta de Vigo que volvió a jugar. El cuerpo técnico confía en el delantero por lo que se especula de que podría ser el punta titular en la "final" de este sábado ante el Valencia CF en la que el Real Betis se juega recuperar la séptima plaza y volver a puestos europeos.

Las expectativas empiezan a pesar

Tanto la directiva como la afición bética vieron en el africano alguien que podía acabar con la sequía goleadora que tiene el equipo. Al principio si estaba cumpliendo con lo que se esperaba, en su primer partido en liga contra el Deportivo Alavés, en el que apenas jugó 24 minutos, ya tuvo una ocasión que impactó en el palo y dejo muy buenas sensaciones en el terreno de juego. En Conference también cumplió con las expectativas, marcando el único gol del Betis en ese partido contra el Dinamo Zagreb en tan solo 45 minutos, aunque no sirviera de mucho.

Cédric celebrando su gol contra el Dinamo Zagreb | Foto: Getty Image

Sin embargo, con la lesión todo ese "hype" con el delantero bajo. Toda la ilusión de la afición ha ido disminuyendo poco a poco a medida que ha pasado este mes y para cuando ha llegado el momento de su vuelta ya lo veían como un delantero más del que no se espera mucho. Esta bajada en las expectativas también ha tenido que ver con el pésimo mes de marzo del equipo en general en el que no se ha ganado ni un partido, solo ha habido derrotas. Ahora es el momento de que Cédric haga recuperar a todos los béticos esa ilusión por ver al equipo y la ambición por entrar a la UEFA Europa League, que es difícil, pero no imposible.

¿Qué puede aportar Bakambu al Betis en el futuro?

Aunque el africano ha cumplido el pasado 11 de abril los 33 años y está en la recta final de su carrera futbolística no deja de ser un jugador con mucho fútbol en sus botas, con mucha experiencia tanto en clubes españoles como otros equipos extranjeros donde más ha triunfado (como en el Beijing Guoan de la Chinese Super League en la que disputó 66 encuentros en los que anotó 45 tantos y dio 19 asistencias). Además, ha tocado muchas ligas muy distintas entre sí, por lo que es capaz de manejarse bien ante las distintas situaciones de los partidos.

Bakambu rematando a puerta en la liga china | Foto: Getty Image

Si recupera su mejor versión, Cédric Bakambu puede ser un delantero más que válido para el Betis. Pellegrini debe explotar al máximo las capacidades del congoleño ya que puede ser el mejor punta con el que cuente el Real Betis, a pesar de que Willian José viene de marcar un doblete no se cuenta con el para la temporada que viene y el Chimy Ávila no está rindiendo al nivel que se esperaba de él, por lo que puede ser la opción más válida de cara a la próxima campaña para el ataque.

Hasta ahora el camino de Bakambu como verdiblanco ha tenido demasiadas piedras que no le han permitido mostrarse como es, el delantero capaz de romper líneas y dar muchos goles a su equipo. Ahora que está de vuelta, es el momento de que demuestre porque llegó a la capital andaluza y devolverle a todos los aficionados la confianza que han puesto en él con sus goles y logrando que estén la temporada que viene en Europa un año más.