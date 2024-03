El argentino recibió en la segunda parte del partido su quinta tarjeta amarilla en LaLiga, por tanto, queda sancionado impidiendo su disposición para el partido contra el Villarreal, partido importante para ambos equipos, ya que, con los tres puntos el conjunto verdiblanco podría posicionarse más cerca del Athletic (actual finalista de la Copa del Rey) y conseguir un pase para Europa League, por otra parte, el Villarreal, quien actualmente se encuentra en la doceava posición tendría oportunidad para adelantar al Getafe en la tabla.

El arma secreta del técnico bético

El actual campeón del mundo se ausentará por primera vez en esta temporada de la Liga debido a motivos disciplinarios. Anteriormente, solo había sido excluido por decisión técnica en la jornada 5 contra el Barcelona, cuando regresaba de competir con su selección. Además, esta será la segunda ausencia si consideramos otros torneos, ya que hace unas semanas no pudo participar en el enfrentamiento de vuelta de los playoffs de la Conference League contra el Dinamo de Zagreb en Croacia, también debido a la acumulación de tarjetas en competiciones continentales.

Pezzella es, con diferencia, el jugador más utilizado por Pellegrini en esta temporada. El argentino ha jugado un total de 2.972 minutos distribuidos en 34 partidos oficiales, superando los 2.567 minutos de Marc Roca en 34 encuentros y los 2.385 de Rui Silva en 27 apariciones. En su tercera temporada de su segunda etapa en el equipo, se ha convertido en el verdadero líder de la defensa del equipo verdiblanco, tanto que ha sido incluido en el grupo de capitanes y ha conseguido una renovación hasta el 2026, la cual fue anunciada hace unas semanas.

La renovación de Pezzella

Pezzella llegó al Betis por vez primera en 2015 y en 2017 se marchó al Fiorentina italiano hasta que en agosto de 2021 regresó al equipo del Benito Villamarín.

El Betis hizo oficial el 13 de febrero la renovación del jugador hasta el 30 de junio de 2026. Ante las increíbles estadísticas que están marcando huella en su equipo y en la liga española, el equipo técnico del Betis no ha dudado en extender el contrato del argentino. Pezzella se ha convertido en uno de los capitanes del equipo en quien el chileno Manuel Pellegrini más confía. El jugador de 32 años ha cubierto la baja de Marc Bartra con creces gracias al sistema defensivo del entrenador de Santiago tras la marcha al fútbol saudí de Luiz Felipe Ramos.

Su renovación, además, tiene cierto significado de cara a su amigo y compatriota Guido Rodríguez, quien aún no ha respondido de manera afirmativa a la propuesta bética para continuar más allá del próximo 30 de junio.

La doble "s" de Pezzella: sanción y secreto

El capitán del Betis, quien se perdió la vuelta en Zagreb por tarjetas, dejó un críptico mensaje: “¿La mala imagen en Europa? El porqué me lo guardo para mí”.

El central es la viva imagen de la indignación bética en la zona mixta posterior a la derrota contra el Dinamo de Zagreb. El argentino, para más inri, vio una amarilla que le hizo perderse la vuelta en Croacia. Al ser preguntado por la mala imagen crónica que el Betis suele dar en competición europea: “El porqué me lo guardo para mí, pero está claro que algo nos está faltando. Hay que cambiar la mentalidad para hacer un buen partido en la vuelta. Esta vez perdimos pero debemos seguir y remontar en Croacia”. Sobre la amarilla que le supondrá la sanción, el argentino sí asumió más la responsabilidad: “Es un error mío, que no puedo cometer. Me deje llevar por las revoluciones”.

"Merecimos mucho más. Estos episodios nos están penalizando. Nos llegan poco, de repente un penal, una jugada aislada y nos hacen un gol. Hoy nos costó crear", comentaba en zona mixta.

Su posible repuesto

La jornada 27 ya es historia. No hay tiempo para el descanso o las lamentos. La competición sigue su curso. Las competiciones europeas regresan con los equipos españoles tratando de sellar su pase a la siguiente ronda. Esto, como es obvio, condiciona los onces de los entrenadores y convierte en tarea prácticamente imposible adivinarlos.

La regularidad sigue siendo uno de los objetivos a alcanzar. Por eso, fichar con cabeza es prioritario.

Está claro que nada puede remplazar la magia que genera Germán Pezzella en el campo, pero, sin el central en el once y a la espera de que Marc Bartra se recupere por completo y pueda volver a entrar en las rotaciones, Pellegrini sólo podrá contar con Sokratis y Chadi Riad como centrales del primer plantel para este importante duelo por Europa con el Villarreal. Tal vez Visus, del filial, o el joven Mendy, recuperado de la lesión que sufrió en la Copa frente al Alavés, tengan opción de volver a una convocatoria del primer equipo. Ruibal, Diao y Chimy Ávila quedan ahora como únicos apercibidos del equipo.

Se rumorea que ante la sanción del argentino, Sokratis volvería al once como titular. El central griego ha disputado un total de 612 minutos con el conjunto verdiblanco. Ha realizado un tiro a puerta sin ocasión de gol pero completando un total de 292 pases realizados correctamente.

También ha cometido un total de 8 faltas acumulando 5 tarjetas amarillas. Sokratis ha recuperado el balón en 22 ocasiones cortando en 4 ocasiones el balón y disputado 50 duelos.

La pareja talismán: Pezzella - Chadi Riad

el feudo colchonero y el conjunto atlético continúan siendo malditos para el Betis y para Pellegrini. El cuadro bético sólo ha ganado en seis ocasiones de las 68 que ha visitado a los rojiblancos, mientras que el chileno, que no conoce la victoria contra Simeone, presenta un balance paupérrimo contra los tres grandes como inquilino del banquillo verdiblanco. Incluyendo también los derbis: una victoria, diez empates y diecinueve derrotas. El Betis no ha encontrado todavía antídoto contra el Atlético, ni siquiera con su pareja talismán: Pezzella-Chadi Riad.

El traspaso de Luiz Felipe y la lesión de Marc Bartra hizo que el argentino y el internacional marroquí haya sido la dupla más repetida por Pellegrini en el eje de la zaga y con gran resultado, ya que el conjunto verdiblanco no conocía la derrota en LaLiga con ellos sobre el terreno de juego hasta este domingo. El 2-1 contra el Atlético es el primer partido perdido por los verdiblancos con ambos en el campeonato doméstico. El cuadro bético ya cayó en la Conference League ante el Dinamo Zagreb (0-1 en el Benito Villamarín), pero no en Primera hasta la última jornada disputada.

Hasta la fecha, Pezzella y Chadi Riad han jugado 16 partidos juntos en el Betis, quince en LaLiga (trece de inicio, desde la jornada 7 ante el Granada en feudo nazarí) y el citado contra el Dinamo Zagreb. Si bien en Europa se perdió, en el torneo liguero el balance es positivo: cinco triunfos, nueve empates y una derrota, la referida en el Metropolitano. Además de sumar el Betis con ambos catorce partidos sin perder, cinco de ellos fueron dejando la portería a cero.

La química entre ambos ha sido notoria desde el primer momento. "Me ayuda mucho y me gusta su sinceridad. Me riñe cuando me tiene que reñir, me dice lo que está bien, lo que está mal. Estoy aprendiendo mucho, me está ayudando a dar mis primeros pasos en el fútbol profesional", ha declarado Chadi Riad esta temporada de su compañero. Una muestra de su entendimiento es que a diferencia de la temporada pasada, los centrales del Betis ya no destacan por sus expulsiones.