El conjunto de los "leones" recibirá en su casa, en San Mamés, al Granada CF en un partido que pretende ser de alta intensidad y con dos equipos con intereses diferentes.

Por un lado, el conjunto visitante, el Granada CF, llega al partido con ganas de volver a lograr otra victoria tras hacerlo hace una semana contra el Deportivo Alavés en el Nuevo Estadio de Los Cármenes. El conjunto "nazarí" se encuentra en la decimonovena posición y muy lejos de los puestos de la salvación.

Por el otro lado, el conjunto vasco, llega al partido con la necesidad de lograr otra victoria más para luchar por la cuarta posición de la tabla. El conjunto bilbaíno llega al partido después de un auténtico partido de locos la semana pasada contra el Villarreal en San Mamés, donde ambos conjuntos se quejaron del pobre arbitraje.

Ernesto Valverde compareció ante los medios respondiendo a preguntas sobre el encuentro.

Oihan Sancet contra Bryan Zaragoza / Fuente: Milenio

Mejorar el final de liga

Valverde fue preguntado sobre si a parte de querer luchar por esa cuarta plaza en liga, con el objetivo de entrar a Champions el año que viene, si también tienen ilusión el mejorar el final de liga del año pasado.

A lo que el "txingurri" Valverde comentó que "no tanto pensando en el año pasado, si no más pensando en nuestro objetivos, nuestra idea es pelear hasta el final. Eso sí, de momento estamos quintos y cualquier fallo nos penalizaría mucho".

Y finalizó diciendo que "sí, pero también queremos mejorar lo del año pasado".

Partido contra el Granada

Como ya había comentado el míster antes, en caso de perder en el día de mañana, las opciones de quedar cuartos sería cada vez menos probables.

Y sobre este partido importante, ante un rival de abajo, Ernesto mencionó que "siempre se dice lo mismo, al de abajo se le gana fácil, y al de arriba es más complicado. Pero realmente sabemos como tenemos que estar para ganar a un equipo de primera división. Para ellos este partido es casi definitivo por la lucha por la salvación, piensa que están a 11".

El míster también comentó que "ellos van a venir a morir, puede ser su última oportunidad perfectamente".

Partido de ida

Sobre el partido de la ida Valverde comentó que "era un partido que teníamos muy encarrilado, antes del parón estábamos mejor, y después también, aunque por culpa de ese golazo en propia de Galarreta no pudimos llevarnos los tres puntos".

Iñaki Williams celebrando su gol contra el Granada / Fuente: JPNN

Apercibidos

Para este encuentro, en caso de ver la amarilla 8 jugadores en particular del Athletic, estos se perderían el partido de la semana que viene en el Cívitas Metropolitano, un partido clave.

Los apercibidos son: Óscar de Marcos, Yuri, Lekue, Dani García, Berenguer, Nico Williams, Iñaki Williams, y Raúl García.

Sobre eso, Valverde comentó que "hasta ahora hemos tenido muchos apercibidos durante toda la liga y han aguantado mucho tiempo, como Vivian y Paredes. Es lo que hay, lo que tenga que ser será".

El míster también mencionó que "no me como la cabeza con eso, nunca he hecho cálculos para que le saquen tarjetas a mis jugadores y se pierdan algún partido, que salga lo que quiera salir".

Renovación

A estas alturas de la temporada, el técnico del conjunto bilbaíno, sin haber logrado los objetivos del equipo, ya había renovado, aunque por el momento, y con ya los objetivos cumplidos aun no lo ha hecho.

Sobre eso, como siempre, Valverde dijo que "yo soy del Athletic, estoy aquí, hemos ganado ya un título, yo estoy bien. No quiero decir todos los días lo mismo".

Finalmente dijo que "ya habiendo logrado esto nos pondremos a ello".

Retiro de Raúl García

Tras el anuncio de su retiro, Valverde le dedicó las siguientes palabras a Raúl García:

"Ha estado en tres equipos, en los tres ha sido fundamental, y para nosotros es un referente claro, no por se capitán, si no por lo que aporta, siempre lucha, pelea, entrena, es un dolor de cabeza para los rivales. Este año ha jugado menos, es normal, pero hay momentos que se piensa que la vida debe de ir de otra forma y el ha pensado que es ahora".

Y finalizó diciendo que "él ya sabe que es uno más de nosotros".

Raúl García y Ernesto Valverde durante el entrenamiento / Fuente: ElDesmarque

Renovación de Iker Muniain

Por el momento, el primer capitán del equipo roji-blanco no ha firmado un nuevo contrato con el club de su vida. Y el míster fue preguntado sobre su situación.

Por eso, el técnico comentó que "Iker es una pieza clave del equipo, es una leyenda del club, lleva mucho tiempo aquí y ya se verá que pasa. Siempre en los finales de temporada existen situaciones como la de él y ya se verá que pasa".

Situación de Yeray

"Él está bien, está recuperado y creemos que puede llegar a jugar mañana", comentó Valverde sobre Yeray para cerrar la rueda de prensa.