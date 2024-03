El último encuentro del sábado 16 de marzo de la jornada 28 de La Liga EA Sports, acogerá, en San Mamés, un encuentro entre el Athletic Club y el Deportivo Alavés.

Por un lado, el Athletic Club si suma tres puntos, ascenderá en liga a la cuarta posición, a la espera del partido entre Atlético y Barcelona, mientras que el Deportivo Alavés llega a San Mamés con 10 puntos de ventaja frente al descenso, y otros 10 frente a Europa.

El partido será a las 21:00 CET el sábado 16 de marzo. Las plataformas disponibles para ver el partido en directo son Movistar LaLiga TV, y Movistar Plus +.

Imanol García de Albeniz antes de jugar el partido frente al Deportivo Alavés en Mendizorroza / Fuente: Getty Images

Estado de los equipos

Para empezar, ambos clubes llegan con objetivos muy claros para el partido. Por parte del Athletic ganar para meter presión al Atlético de Madrid, mientras que el Alavés sumar para soñar con cosas grandes, como la Europa Conference League.

Por una parte, el conjunto "babazorro", viene de lograr sacar tres puntos al Rayo en Mendizorroza, un rival directo por la salvación. En los últimos 6 encuentros, el Alavés no ha logrado meter más de un gol por partido, la última vez que lo hicieron, fue ante el Almería por tres tantos a cero.

Hasta el momento, el conjunto vitoriano ha logrado ganar 8 partidos, ha empatado otros 8, y ha perdido 12 partidos en total esta temporada. Logrando estar en una posición privilegiada en liga, con opción de entrar a la UEFA Conference League el año que viene, y con posibilidad de mantener la categoría con jornadas de sobra.

Por el otro lado, los "leones", vienen de ganar fuera de casa a la UD Las Palmas por 0-2. El equipo de Valverde no lograba ganar fuera de casa desde la jornada 19 frente al Sevilla, pero en el último partido contra el equipo de García Pimienta lograron redimirse.

Esta jornada es vital para el conjunto bilbaíno, si ganan, se colocarían por encima del Atlético en un punto. Aunque faltaría que ellos jugaran contra el Barcelona, a lo que la victoria del Athletic podría ponerles nerviosos en su partido.

Con la victoria fuera de casa el otro día, el Athletic Club suma un total de 15 victorias, 8 empates, y 5 derrotas hasta el momento.

Todo el equipo del Athletic celebrando el segundo gol del partido en Mendizorroza / Fuente: Getty Images

Antecedentes

Desde el año 2000, ambos equipos se han enfrentado en multitud de ocasiones, y cuando no lo han hecho, ha sido por los años en los que el Alavés ha estado en segunda división.

El balance desde los 2000 hasta 2024, sale favorable para el equipo de Ernesto Valverde, con 9 victorias, 6 empates y 6 derrotas en 21 partidos.

El último encuentro entre ambos se disputó en San Mames esta misma temporada, en los cuartos de final de la Copa del Rey, el cual fue un partido muy disputado hasta el final, y termino en un resultado a favor de 2-0 a favor de los "leones", donde Villalibre logró marcar dos goles a su ex-equipo, al cual le hizo ascender en el play-off de segunda a primera.

También esta temporada se han enfrentado una vez en liga, fue en la jornada seis en Mendizorroza, donde el Athletic logró ganar también por 0-2, pero esta vez Iñaki Williams y Sancet fueron los goleadores de la noche.Oiha

Árbitros

El colegiado elegido para este encuentro ha sido como árbitro principal Alejandro Muñiz Ruiz, quien arbitrará con Valentín Pizarro Gómez como ayudante en la sala VAR durante todo el encuentro.

Jugadores Clave

El Athletic Club esta jornada tiene varios jugadores clave que intentarán seguir con la racha. El primero de todos es Julen Aguirrezabala, quien se especulaba que jugaría contra Las Palmas, aunque finalmente no ocurrió. Su nivel es muy bueno y seguramente Valverde le pondrá en este partido para prepararse de cara a la Copa.

En la zaga defensiva, Vivian está demostrando un gran nivel futbolístico, y su temporada está siendo brutal hasta tal punto de haber sido convocado por Luis de la Fuente.

En el medio, Beñat Prados y Galarreta son dos piezas fundamentales de Ernesto Valverde, son los dos medios que más minutos han disputado esta temporada, aunque posiblemente Ernesto pueda rotarlos para asegurar que llegan a la final del seis del abril.

Y ya en la delantera, Iñaki Williams junto a su hermano Nico, y Guruzeta, pueden cuajar uno de sus partidos como el pasado contra Las Palmas, y realizar buenas ocasiones para el equipo.

Iñaki Williams haciendo un saludo al estilo militar con la mano en la frente celebrando su gol ante el Deportivo Alavés en Medizorroza / Fuente: Getty Images

En el conjunto vitoriano, los jugadores más importantes de la zaga defensiva son, el portero Sivera, quien está haciendo una temporada muy buena viniendo de estar años como suplente, junto al defensor Gorosabel, quien se especula que recalará en el Athletic el año que viene.

En la delantera, Samu Omorodion será un quebradero de cabeza para los defensores del Athletic, hasta ellos mismos comentan que su potencia es brutal. Su nuevo fichaje de invierno Vicente es otra pieza fundamental del míster, siendo casi el mejor del equipo.

Covocatoria

Ernesto Valverde ha convocado para el partido a un total de 23 jugadores. Herrera no entra en la convocatoria por lesión. Jaureguizar no entra en convocatoria al haber disputado un partido con el Bilbao Athletic el sábado, Paredes no entra tampoco por acumulación de tarjetas, y Yuri Berchiche es el último jugador en no entras tras la lesión sufrida en el anterior encuentro.

Porteros: Unai Simón / Aguirrezabala

Defensas: Vivian / Yeray / Lekue / De Marcos / Imanol / Eguiluz

Centrocampistas: Vesga / Sancet / Muniain / Dani García / Galarreta / Prados / Unai Gómez

Delanteros: Berenguer / Iñaki Williams / Villalibre / Raúl García / Adu Ares / Nico Williams / Guruzeta

Posible Once

El Athletic Club jugará con la reconocida formación de Valverde 4-2-3-1 ante la UD Las Palmas. En portería jugará Aguirrezabala, para posiblemente practicar de cara a la final de Copa frente al Mallorca, el lateral derecho será para Lekue y el izquierdo para Imanol García de Albeniz. Los centrales serán Vivian y Yeray. En el medio estarán Dani García y Prados. Como medio mas adelantado Unai Gómez, en la banda izquierda Alex Berenguer, en la derecha, Iñaki Williams, y como delantero centro Gorka Guruzeta.