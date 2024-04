El Real Madrid ha tenido tiempo para curarse las heridas tras el último Clásico y, desde entonces, tan solo conoce el sabor de la victoria. El equipo de la capital encadena 2 jornadas consecutivas sumando de tres en tres y buscará volver a hacerlo a domicilio en territorio valenciano y vencer en Buñol igual que lo hizo en Vila-real, en la última jornada previa al parón de selecciones. Las blancas lograrían asentarse con mayor comodidad en la segunda plaza y vengarse de su rival, después de que vencieran en la primera vuelta. El Real Madrid se enfrentará al Levante UD, el próximo sábado, 20 de abril, a las 12 horas en la ciudad deportiva del club granota.

Las blancas tan solo han perdido en 4 jornadas en toda la temporada liguera, y la primera de ellas fue, precisamente, contra el equipo azulgrana. El Levante UD ha sido la primera piedra en el camino del Real Madrid en liga y este sábado las merengues tendrán servida la revancha en territorio comanche, después de ceder puntos antes las granotas en la Jornada 6.

Linda Caicedo marcó el único gol del Real Madrid en el último duelo ante el Levante UD en la Jornada 6 | Foto: Real Madrid

Cerca de cumplir los “nuevos” objetivos

El equipo de Alberto Toril viene de imponer su cátedra en el Alfredo Di Stéfano, tras superar al Granada CF, por primera vez en su historia en casa, por 5-0 goles. La superioridad técnica y física de las blancas, hizo que el Real Madrid acaparara el balón y las ocasiones y se terminara llevando los 3 puntos, que sirvieron para recuperar sensaciones tras el parón internacional.

El Real Madrid quedó eliminado de todas las competiciones eliminatorias a principios de año, después de caer ante el Atlético en los cuartos de la Copa de la Reina, y el equipo tuvo que redefinir sus objetivos. El batacazo en Europa y las malas sensaciones, propio de una gran cantidad de lesiones que no ayudaron a que llegaran los resultados, cuestionaron tanto el planteamiento del club como del cuerpo técnico y tuvieron que hacer de tripas corazón para afrontar la segunda vuelta de una temporada con más sombras que luces. Sin opciones en ninguna otra competición, el Real Madrid se centró en la liga y, aunque coronarla era prácticamente imposible, las blancas no han dejado escapar la plata.

El Real Madrid se impuso ante el Granada CF en la Jornada 23 por 5-0 goles | Foto: Real Madrid

Segundas a falta de 7 jornadas

El conjunto blanco se encuentra 11 puntos por encima de su máximo competidor, el propio Levante UD, y podría separarse todavía más de vencer el sábado. A falta de 7 jornadas para el final de la temporada, la prisa en la carrera por los puestos Champions ha vuelto a resurgir, tras varias jornadas en las que parecía estar todo escrito. El Real Madrid buscará ganar para alejarse todavía más de sus rivales, pero el Levante UD necesitará ganar para depender de sí mismo y mantenerse en los puestos europeos, dado que otros equipos como el Madrid CFF o el Atlético de Madrid, se encuentran a menos de 3 puntos.

Las de Valdebebas se encuentran en un gran estado de forma y parece que estarán todas disponibles para Alberto Toril, salvo Sandie Toletti,, que se ha caído de la convocatoria. El equipo ha estado preparando el partido en sus últimas sesiones de entrenamiento y se encuentran a menos de 2 meses de conseguir su objetivo de clasificarse para la próxima Women’s Champions League.

El Real Madrid durante un entrenamiento previo al encuentro ante el Levante UD | Foto: Real Madrid

El Levante UD está obligado a ganar en casa

El equipo granota se encuentra en la cuerda floja, aunque en los puestos de arriba. Las levantinistas están a más de 10 de puntos de distancia del Real Madrid, y tan solo 1 por encima del Madrid CFF, que le lleva pisando los talones varias jornadas.

El Levante UD está obligado a ganar en casa si no quiere bajarse del podio europeo y para recortar distancias con el equipo blanco. Las de Buñol vienen de conformarse con el empate en el derbi valenciano, que tuvo lugar la semana pasada en Mestalla, tras firmar un 1-1 que se decidió en los primeros 35 minutos de partido.

Alba Redondo fue la encargado de anotar el gol del Levante UD en le derbi ante el Valencia CF | Foto: Levante UD

Un equipo desmantelado por las ausencias

Las sensaciones del Levante UD en la segunda vuelta de la temporada son muy diferentes a las del Levante que arrancó la liga, que hizo muy bien los deberes en el periodo de traspasos, dado que tenía otros planes en mente, e incluso opciones para clasificarse para la fase de grupos de la UWCL.

El conjunto azulgrana ha contado con varias bajas determinantes en su plantilla que no ha logrado suplir, como es el caso de Mayra Ramírez, actual jugadora del Chelsea FC, y parece que esta no será la única. Puesto que, como varios medios de comunicación confirman, el Levnate UD también dirá adiós a María Méndez y Alba Redondo. Las jugadoras habrían fichado, precisamente, por el Real Madrid, a pesar de que el propio Sánchez Vera haya dicho no tener noticias ni "la palabra de Alba" sobre el tema.

El Real Madrid buscará la revancha en Buñol tras caer en la primera vuelta en casa | Foto: Levante UD

El Real Madrid querrá clavar la bandera

El último enfrentamiento entre merengues y granotas tuvo lugar el pasado 22 de octubre, en el partido correspondiente a la Jornada 6 y terminó con la victoria levantinista por 1-2 goles, gracias al tanto determinante de Gabi Nunes,, en el 67 de partido.

Ambos equipos se han enfrentado hasta un total de 8 veces en su historia y la estadística decanta la balanza a favor del conjunto valenciano, que ha vencido en 4 ocasiones. El Real Madrid tan solo ha logrado imponerse al Levante UD a domicilio en una ocasión, pero todavía no lo ha hecho en liga. Dicha victoria (1-3) tuvo lugar en los cuartos de final de la Copa de la Reina 2021-2022, en la que las merengues se enfrentaron y cayeron frente al FC Barcelona en la siguiente ronda.

Las blancas tendrán b por delante al tratar de firmar su primera victoria liguera en Buñol, que además servirá para terminar de afianzar la plata y llenar de confianza al equipo en este último tramo de temporada.

El Real Madrid tan solo ha ganado en Buñol una vez (1-3), en los cuartos de final de la Copa 2021-2022 | Foto: Levante UD

Ivana Andrés, determinante antes de Buñol: “Tenemos el objetivo en mente”

La capitana, Ivana Andrés, ha hablado con los micros del Real Madrid TV sobre las sensaciones del equipo de cara al duelo en Buñol y los objetivos del equipo blanco de cara al final de temporada:

“Es verdad que venimos de una victoria contundente delante de nuestra afición, estamos muy bien con confianza para afrontar estos partidos que nos vienen, que son rivales directos y van a ser partidos muy difíciles”.

“Tenemos que ser capaces de ir a Valencia a hacer nuestro juego, a imponer nuestro juego a tener la posesión del balón a crear cuantas más ocasiones mejor y seguir manteniendo la portería a cero creo que va a ser clave para el partido y cuidar mucho los detalles y la concentración todo el partido”.

“Estamos con muchísimas ganas, con mucha ambición, queremos esa segunda plaza. Sabemos que vienen ahora partidos difíciles, rivales directos, pero nosotras con el objetivo en mente y muy preparadas a nivel anímico y mental”.