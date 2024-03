El Real Madrid y el Celta de Vigo se enfrentarán este domingo 10 de marzo en el Estadio Santiago Bernabéu para disputar la jornada 28 de la Liga EA Sports. Ambos tienen objetivos muy diferentes, pero necesitan esos tres puntos como cuestión de vida o muerte.

Dos partidos de infarto

El conjunto de Carlo Ancelotti acoge este encuentro tras una actuación desastrosa en la UEFA Champions League. Los blancos consiguieron el billete a cuartos, pero culminaron un partido ante el RB Leipzig donde nadie se encontró.

El técnico italiano quiso cambiar el esquema y metió 5 centrocampistas en el once inicial con Vinicius en punta y dejó a Rodrygo en el banquillo, pero la jugada no salió bien. Los alemanes fueron muy superiores y hasta que Rodrygo no salió al terreno de juego el Madrid no fue capaz de generar nada. Al final el partido quedó en tablas y gracias a la ventaja que adquirieron en el Red Bull Arena, tras ganar 1-0, consiguieron ganar la eliminatoria.

En la competición nacional, la Liga EA Sports, el Real Madrid sigue líder a 5 puntos del segundo, que es el FC Barcelona, además, con un partido menos. El último encuentro, disputado en Mestalla, será recordado, al igual que el anterior por los episodios racistas hacia Vinicius, por las decisiones arbitrales.

Vinicius en la celebración de su gol en Mestalla (Foto: LaLiga)

El Real Madrid perdía 2-0 con los goles de Hugo Duro y Roman Yaremchuk, pero un doblete de Vinicius Junior dejaba el marcador en empate. En el 97' se ponía en juego el último córner del Madrid y la última jugada del encuentro. Un despeje cayó en las botas de Brahim y Gil Manzano dejó seguir, hasta que el malagueño puso un centro y el árbitro pitó el final, con la mala suerte de que Jude Bellingham cabeceó el balón y anotó. Que el gol no subiera al marcador provocó revuelo en el campo y Gil mostró al inglés la tarjeta roja tan solo por decir: "It's a f***ing goal"

Solo una opción: ganar

El Celta de Vigo es actualmente el equipo que marca el descenso con 24 puntos, por detrás tiene al Cádiz con 19, al Granada CF con 14 y la UD Almería con 9, y aunque parezca difícil nada es imposible y todo puede pasar.

Por delante, colocándose como máximos rivales, están el Rayo Vallecano, el Mallorca, el Sevilla y el Alavés. En el último encuentro se enfrentó al Almería y consiguió los tres puntos, aunque por la mínima. Los de Rafa Benítez ganaron con un gol de Óscar Mingueza en el 73' ante un Almería que jugó con 10 desde el minuto 65, tras la expulsión de Bruno Langa.

El Celta en la celebración del gol de Mingueza ante el Almería (Foto: LaLiga)

Ambos conjuntos se han enfrentado en 23 ocasiones, en las que el equipo gallego solo ha sido capaz de ganar una vez y empatar dos, el resto han sido victorias del Real Madrid. En cuanto a goles se trata, el equipo blanco ha conseguido anotar 68 y el Celta 21.

El último encuentro fue en Balaídos el 28 de agosto de 2023 en la jornada 3. El Real Madrid ganó por tan solo un gol de Jude Bellingham en el 81'.

Declaraciones Ancelotti

Carlo Ancelotti ha atendido a los medios en la mañana del sábado para responder todas las preguntas de cara al partido ante el Celta. De lo primero que se ha hablado ha sido del partido ante el Leipzig: "Ahora todos nos jugamos mucho. Estamos más involucrados que nunca y hace falta otra actitud e intensidad. El último partido no lo hicimos bien y mañana necesitamos mostrar otra cara diferente".

"¿La sanción a Bellingham? Recurrimos porque pensamos que la sanción era exagerada. No fue un insulto. Espero que no hayan tomado la matrícula al jugador porque protesta como todos o incluso de forma menos exagerada que otros. Seguimos pensando que la sanción no es correcta" ha declarado Ancelotti sobre su jugador ya que no podrá contar con él para este partido.

También ha hablado sobre Vinicius: " Le dicen y le hacen de todo ¿qué tiene que hacer? Todo el mundo tiene que cambiar la actitud hacia Vinicius". Y sobre Rodrygo: "Nos ha permitido ganar la Champions hace dos años. Este años no ha tenido continuidad en goles pero sí en trabajo"

Además, el técnico italiano ha revelado que puede que haya cambios en el once inicial ya que necesitan más "frescura".

Ancelotti en el partido ante el Celta en balaídos (Foto: LaLiga)

Declaraciones Rafa Benítez

El técnico del Celta ha atendido también a los medios este sábado y ha confirmado que tomaron como referencia, entre otros el partido del Almería, aunque ha apostillado que ante el Madrid todo es diferente, y puede ir cambiando sobre la marcha.

Rafa Benítez en el partido ante el Almería (Foto: LaLiga)

"La respuesta de cualquiera que se enfrente a equipos que tiene jugadores muy buenos en el campo o en el banquillo es que da igual. Pongas a uno o pongas a otro serán jugadores muy buenos. Bellingham es un gran jugador y si no está en el campo puede ser beneficioso, pero el que va a salir en su lugar seguro que es un gran jugador y a lo mejor es el que la lía", ha declarado sobre la baja de del jugador inglés.

También ha hablado sobre sus jugadores y esto es lo que ha dicho de Iago Aspas: "Está bien. Claramente es un jugador que puede marcar diferencias, pero necesita también que los jugadores de alrededor estén bien para poder enlazar con ellos. Si salimos es bien es el que puede desequilibrar o encontrar ese último pase".

Árbitro del encuentro

El encargado de impartir justicia será Mario Melero López, el cual estará asistido en el VAR por Eduardo Prieto Iglesias.

Melero López ha dirigido al Real Madrid en 13 ocasiones con un saldo de nueve victorias, tres empates y una derrota.

El colegiado andaluz no es la primera vez que arbitrará un duelo entre ambos. Ya lo hizo en la temporada 2021-2022 en un encuentro en el que el Real Madrid ganó por 1-3.

Convocatoria Real Madrid

Convocatoria Celta de Vigo

Posibles onces

Real Madrid: Lunin, Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy, Kroos, Valverde, Tchouaméni, Rodrygo, Brahim y Vinicius.

Celta de Vigo: Guaita, Manu Sánchez, Unai Núñez, Starfelt, Manquillo, Minguez, Fran Beltrán, De la Torre, Bamba, Larsen, Iago Aspas.