El Granada CF ha comenzado este martes a preparar el partido de la próxima jornada, en el que recibirá a Osasuna. El partido se disputará en el estadio Nuevo Los Cármenes el domingo 28 de abril, a partir de las 16:15 horas. Los rojiblancos van a realizar cinco entrenamientos en total esta semana antes de ese duelo, en el que intentarán volver a dar una alegría a su afición como ya lo hicieran en el partido anterior en casa contra el Alavés. Aunque en este tramo final de Liga, el Granada CF se ha quedado prácticamente sin opciones de salvación y su lucha está en no caer al último puesto, que ocupa el Almería.

La plantilla del Granada CF ha entrenado este martes en la Ciudad Deportiva y este miércoles volverá a ejercitarse para continuar con la preparación del partido contra Osasuna. El entrenamiento comenzará a las 10:30 horas. El jueves y el viernes, los futbolistas del Granada CF volverán a entrenar en las instalaciones de la Ciudad Deportiva en ese mismo horario, mientras que el sábado, el día previo al partido contra Osasuna, la sesión de entrenamiento será en el estadio Nuevo Los Cármenes, también a partir de las 10:30 horas.

El Granada CF mejora con Sandoval

El conjunto granadino está en una delicada situación, pero lo cierto es que ha mejorado desde la llegada de José Ramón Sandoval al banquillo en esta segunda etapa al frente del equipo, y eso que en los dos primeros partidos perdió contra el Cádiz y el Valencia. El Granada CF lleva cuatro puntos en los cuatro primeros partidos de Sandoval, tras ganar al Alavés y empatar contra el Athletic Club en San Mamés. El técnico madrileño ha mejorado los números de inicio de Paco López y de Alexander Medina, los dos entrenadores anteriores.

Con el valenciano ya en Primera, el Granada CF no ganó hasta el tercer partido, que venció al Mallorca en casa, y luego ya no sumó hasta el empate que logró contra el Betis en la jornada 7. También empató en la jornada 8 contra el Almería, en la 9 contra el FC Barcelona y en la 13 contra el Getafe con Paco López en el banquillo. El resto fueron derrotas. Con Alexander Medina, el Granada empató en el segundo partido que dirigió el uruguayo, que fue contra el Athletic, un encuentro que se supendió por el fallecimiento de un aficionado y se reanudó al día siguiente. El Granada CF de Medina no ganó hasta el quinto partido del uruguayo como entrenador, que fue contra el Cádiz. Un empate contra Las Palmas, otro contra el FC Barcelona y otro más contra el Almería fueron los únicos partidos que los rojiblancos sumaron algo más con el 'Cacique' al frente.