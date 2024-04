Ya a nadie se le escapa que desde que se gestó el memorable ascenso a Primera división el 28 de mayo de 2023, la dirección del Granada CF compró un billete para Segunda división al no formar un equipo a la altura de esta categoría. Algunos no lo supieron hasta ver el agua hundiendo el barco y claro, ya no había vuelta atrás. Es por ello que el diagnóstico desde hace muchos meses era trágico y ahora al Granada CF le quedan una, dos, o quizás tres semanas a flote, en el mejor de los casos. Ha sido un año en el que las negligencias de los directivos han llevado al Granada CF y a sus miles de aficionados al 'fondo del mar'.

En caso de perder ante Osasuna este domingo y que ganen Celta y Mallorca sus respectivos encuentros, el Granada CF será equipo de la liga Hypermotion. En cualquier caso, todo se tendría que dar muy mal esta jornada para ver a los rojiblancos en Segunda el domingo. Lo esperado es que los nazaríes salven el primer 'matchball' y sigan remando una jornada más. Esta es la primera jornada que de darse varios resultados adversos podrían hacer descender matemáticamente al equipo ahora entrenado por Sandoval.

De hecho, tanto los futbolistas como los granadinistas llevan meses viendo alguna luz al final del túnel, pero ahora sí que sí llegó la hora de la verdad. Esta vez no será tan doloroso porque ha habido más tiempo para interiorizarlo. El descenso de 2022, con el penalti fallado por Molina, fue trágico y fulminante. Merecedor de tragedia griega, tras estar casi salvado, el Granada se pegó un tiro en el pie el último día. La diferencia con aquella temporada es que esta campaña, la dirección del club ha pegado cañonazos a su propia nave meses antes hasta hundirla.

Este Granada tiene claro que va a seguir remando pase lo que pase hasta la última jornada, como ha dejado ver en los tres últimos encuentros en los que ha ofrecido una buena imagen y ha estado a la altura. El objetivo para estos seis partidos finales es quedar por encima del Almería y cazar al Cádiz, siete puntos por encima del Granada CF. De alcanzar a los gaditanos, el Granada se llevaría al bolsillo un millón de euros por televisión.

Sandoval ha intentado hacer lo imposible, como Jack Sparrow, y evitar el hundimiento de su navío. Sin embargo, Jack Sparrow solo hay uno y la complicada situación provoca que Sandoval no pueda hacer lo mismo.