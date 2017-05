Simeone: "Hoy empezamos el partido muy fuertes, no me canso de alabar a estos jugadores"

Google Plus

Simeone / Foto: Ángel Gutiérrez - Atlético de Madrid

Después de la dura derrota del Atlético de Madrid ante el Villarreal del pasado martes, los rojiblancos han querido compensar a su afición y también a su técnico con una contundente goleada en el estadio de Gran Canaria. Sin acordarse de las ausencias y sin pensar en lo que viene (unas duras semifinales de Champions), los colchoneros han hecho disfrutar Simeone de un gran encuentro. El propio entrenador argentino lo reconoció así: “Estoy disfrutando de este partido importante que hizo el equipo. Interpretamos muy bien cómo teníamos que jugar hoy y enseguida encontramos lo que buscábamos”.

“Equipo”, con esta palabra definió El Cholo a los suyos tras el encuentro, por su fortaleza y su capacidad de levantarse después del último golpe en el Calderón: “Hoy empezamos el partido muy fuertes. No me canso de alabar a estos jugadores. Hace cuatro día perdimos un partido y hoy entraron y resolvieron el partido en solo 18 minutos, eso habla de la palabra equipo que engrandece a todo el club”.

Y es que no hay mejor forma para olvidar los tropiezos que a base de goles y buen juego. Pero la culpa del 0-5 final es no únicamente de los futbolistas colchoneros, que sin duda desempeñaron un muy buen papel, el trabajo de Simeone para preparar este partido también fue fundamental. “En la previa siempre me imagino lo que veo en los vídeos de los partidos anteriores de los equipos a los que nos enfrentamos. Las Palmas venía jugando muy bien en casa y nosotros siempre preparamos el mejor escenario del rival para buscar donde hacerles daño. Las Palmas juega muy bien a la pelota y lo hemos utilizado bien”, explicó el técnico.

La única nota negativa del partido de este partido para los rojiblancos fue la lesión de Giménez. Una nueva baja en un Atlético de Madrid que está siendo especialmente castigado por las lesiones. Sin mucha información aún sobre el estado del uruguayo, Simeone se limitó a decir que encontrará “soluciones para esa posición”.