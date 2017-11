Google Plus

Simeone: "Nos vamos a enfrentar al mejor equipo del mundo"

Diego Pablo Simeone atendió a los medios de comunicación en la sala de prensa de la ciudad deportiva Wanda para analizar el choque de mañana frente al Real Madrid, al que describió como el actual mejor equipo del mundo y analizó el estado de forma de Griezmann además de acallar cualquier rumor sobre su futuro.

El Atlético afronta el derbi con las mimas expectativas que otras temporadas. “Siempre en los clásicos, en cualquier lugar del mundo, se tiene ilusión, motivación, ambición. Siempre está al ansiedad por hacerlo bien, siempre ha sido así desde que llegué. No me imagino algo diferente a lo vivido en otros clásicos”.

Griezmann se ha convertido en el foco de todas las críticas del mal juego del equipo. Simeone responde así sobre el francés. “Sinceramente está muy bien, le sacan una foto cuando se está saliendo del once, pero siempre lo hace. Entiendo los juegos periodísticos, relacionar esa foto con algo es natural, pero es el jugador más desequilibrante y más importante ofensivamente que tenemos, tengo sensación de entusiasmo, el equipo viene haciendo una buena Liga y no llegó el mejor momento de Griezmann, eso me entusiasma”.

Tampoco se muestra preocupado por lo que gira en torno a él. “Lo único que me ocupa es que el equipo juegue mejor, tener mañana 18 tipos que sepan a lo que vamos a jugar, contagiar par que el equipo haga un partido con ambición e ilusión. Siempre ha pasado, con Falcao, Costa, Diego, Torres… Los futbolistas que tienen jerarquía, se habla de ellos”.

El parón le ha servido para recuperar a dos piezas claves como Koke y Carrasco. “Sí, son muy importantes para nosotros, Koke desde la transición defensa ataque, Carrasco desde las variantes que nos da en ataque”.

Sobre el estado físico del Real Madrid ha dicho que se van a enfrentar al mejor equipo del mundo. “Nos vamos a enfrentar al mejor equipo del mundo en estos momentos, antes era el Barcelona ahora es el Madrid. Ha ganado dos Champions seguidas, la Liga, la Supercopa… Son los mejores, se han llevado todos los chicos buenos que había en los equipos de la Liga, eso habla bien de ellos porque evita que los demás no lleguemos a esos chicos. Los tienen acumulados, pero los tienen ellos, están haciendo un trabajo enorme”.

Para muchos el derbi puede ser el punto de inflexión y el día de dar un golpe en la mesa, pero para el Cholo no es tan decisivo. “Pasarán cuatro jornadas más y si empatamos se seguirá hablando. El fútbol es muy cambiante, los que escribieron en Riazor tuvieron que cambiar la crónica en el minuto 88, un gol te cambia la forma de ver todo, y ganar ya… Y todo lo que no sea ganar para los grandes equipos, estamos expuestos a la crítica”.

Tampoco cree que se jueguen la temporada en 5 días. “Si ganamos y en cuatro jornadas empatamos dos van a volver a decir lo mismo. El fútbol es hoy, el pasado queda para los recuerdos, el presente nos mantiene con la ansiedad”.

Destacó el gran papel que está desempeñando Thomas. “Es un jugador que está creciendo. No deja de querer aprender y está teniendo más continuidad en el juego, ahí debe mantener el equilibrio, saca el balón bien desde atrás, llega bien desde segunda línea, da alternativas para jugar de varias maneras, porque es polifuncional… Por eso podemos empezar de una manera, cambiamos a los 15 minutos…"

Y dejó cierta posibilidad de que juegue Filipe Luis. “Está muy bien, entrenó con el equipo, lo hizo muy bien y está en condiciones de participar”.

Al entrenador se le preguntó por si el factor de ser el primer derbi puede afectar a los jugadores. “Cuando uno hace un estadio nuevo siempre están los últimos partidos de uno y los primeros del otro en Champions, Copa… Hay que hablar y todo es nuevo, lo que pasará empezará a ser la historia de este estadio”.

En los últimos días salió el rumor de que el Everton quería hacerse con los servicios del Cholo, él mismo acalló todos esos rumores. “He leído, es normal, pero claramente ya he comentado que mi futuro está ligado al Atlético de Madrid y que me van a tener que aguantar un par de años más, eso seguro”.