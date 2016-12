Anuario VAVEL Celta 2016: Nemanja Radoja, solvencia en el centro del campo

Google Plus

Una lesión hizo que el final de 2015 de Nemanja Radoja se oscureciera. En abril de ese mismo año el serbio debía pasar por quirófano por una lesión en el pubis que le mantenía jornada tras jornada con molestias. El centrocampista del Celta estuvo durante todo lo que quedaba de año resintiéndose de esta lesión y no pudo demostrar toda su valía. El objetivo iba a ser estar al 100% para empezar el 2016 y demostrar que, si las lesiones le dejaban, podía llegar a ser uno de los fijos de Berizzo en el centro del campo.

Un duro final de 2015

Pese a que se esforzaba por recuperarse y mostrar su nivel, solo se encontraba con piedras en el camino. Una hernia le mantuvo apartado del equipo en el último tramo de año. El final de 2015 era para olvidar y definitivamente, 2016 debía ser un año para reciclarse y empezar de nuevo. Sin embargo, otra piedra se interpuso en el camino de Radoja. En enero de 2016, el Celta de Vigo se hizo con los servicios de Marcelo Díaz. El mediocentro chileno llegaba para jugar en la misma posición que el serbio. El Chelo tiene visión de juego, movilidad, inteligencia y salida de balón. Todo esto hizo que Radoja perdiera aún más protagonismo. Berizzo probó de situar al serbio de interior y de central, pero no acababa de sentirse a gusto.

Borrón y cuenta nueva

El jugador nacido en Novi Sad acabó la temporada jugando 30 partidos. 15 como titular y 15 como suplente. Números inferiores a los que pretendía él y a los que esperaba gran parte de la afición tras verle jugar la campaña anterior. Llegó el verano de 2016 y Radoja se centró en trabajar para, de una vez por todas, consolidarse en el equipo. Ser suplente le sabía a poco y ser un fijo para Berizzo volvía a ser el objetivo.

La pretemporada del Celta no fue nada del otro mundo. El equipo ganó el derbi contra el Deportivo de La Coruña en Montevideo. También lo hizo en Italia contra la Fiorentina. Sin embargo, tampoco se vio el gran juego que había demostrado el equipo de Berizzo en otras temporadas. Individualmente no destacaron demasiados jugadores, aunque los medios y los aficionados si que hablaron bien de Radoja, sobre todo después del derbi amistoso contra el Dépor. Tocaba esperar a que empezaran las competiciones oficiales para dar un veredicto sobre el rendimiento del equipo y del serbio.

Radoja ha aprovechado sus oportunidades

Empezó la temporada y el Celta no acababa de carburar. Tres derrotas en las tres primeras jornadas. Poco a poco el equipo fue a más y Radoja se empezó a soltar. Berizzo le dio confianza. Esta temporada ya no estaba Augusto en el equipo, ya que el argentino se había marchado en el mercado de invierno anterior al Atlético de Madrid. Además, Marcelo Díaz ha ido de lesión en lesión y esto le daba más oportunidades al serbio. Oportunidades que ha ido aprovechando. Radoja ha sido titular en los partidos más importantes de la temporada. Lo fue en el Bernabéu, en la victoria por 4-3 contra el Barça, en el derbi gallego contra el Deportivo de La Coruña y en el partido decisivo de Europa League contra el Panathinaikos. Nemanja ha rendido a buen nivel en lo que va de temporada. Demostrando que es capaz de llevar a cabo una tarea difícil en el Celta como es sostener el centro del campo. No es fácil realizar esta labor en un equipo lleno de jugadores de ataque y con un centro del campo totalmente ofensivo. Ha estado inteligente, hábil en el pase corto y ha ofrecido soluciones para sacar el balón. También ha realizado una buena labor defensiva, que ha sido clave para que Berizzo le haya dado esta responsabilidad en el equipo.

Todo esto es lo que puede hacer que Radoja se convierta en una pieza clave en los onces titulares de Berizzo de cara al 2017. El serbio tan solo tiene 23 años y ya ha demostrado que tiene una buena base para convertirse en un mediocentro de mucho nivel. Solo le queda cumplir con las expectativas.