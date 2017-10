Previa CD Numancia - Granada CF: un partido para apuntar alto

Google Plus

La Liga 1|2|3 llega al ecuador de la primera vuelta, a un cuarto del total de la competición, y los equipos empiezan a poner las cartas en lo alto de la mesa. La undécima jornada en Segunda División trae tres duelos entre seis de los ocho primeros clasificados que se encuentran en un pañuelo de tres puntos.

Los Pajaritos acogerá una de estas afrentas, la que medirá al Club Deportivo Numancia y al Granada Club de Fútbol, con las ganas de los primeros de confirmar un arranque inimaginable y con la necesidad de los segundos de verse donde se marcaron como objetivo al arrancar el curso.

Dar un golpe en la mesa

Es la frase más repetida en la ciudad de la Alhambra esta semana. Es lo que supondría reafirmar el buen estado de forma de los nazaríes y lo que les permitiría colocarse en el vagón de cabeza del tren de la liga. Es lo que presentaría la candidatura del Granada a luchar por los puestos que ansía, los que dan el ascenso directo a la élite. Es lo que conllevaría una victoria en Los Pajaritos.

Celebración de uno de los goles ante el Oviedo. | Foto: Antonio L. Juárez

Tras conseguir cuatro victorias en los últimos cinco encuentros, los hombres entrenados por José Luis Oltra quieren reivindicarse con el segundo triunfo liguero fuera de casa ante un rival que se encuentra por encima en la clasificación y que, hasta la fecha, ha ganado todo lo que ha jugado en casa. El técnico valenciano cumple 300 encuentros en Segunda División y querrá celebrarlos con los tres puntos.

En rueda de prensa, Oltra destacó que para pelear “por cosas importantes” era necesario dar ese “golpe en la mesa” que consolide la buena dinámica en casa. Lo buscará ante el Numancia, del que ha destacado que “es un equipo que está bien trabajado, ordenado e intenso, que busca siempre al rival” y que tiene “una gran plantilla porque, pese a lesiones y sanciones, todo el que entra aporta”.

Un inicio de ensueño

Por tierras sorianas se respira una ilusión que hacía tiempo que no experimentaban. Los rojillos están realizando un sensacional arranque liguero que les permite ser cuartos, a un punto del liderato, tras diez jornadas disputadas. La regularidad está siendo la clave del equipo, lo que se demuestra en que es el conjunto que más jornadas (nueve) ha estado hasta ahora entre las seis primeras posiciones.

El CD Numancia celebra un tanto en esta temporada. | Foto: La Liga

La clave del éxito numantino está siendo su casa, Los Pajaritos, la cual han convertido en un fortín ganando los cinco encuentros disputados allí, habiendo encajado un gol y anotado once. Esos guarismos bajan a domicilio, donde ha cosechado tres empates y dos derrotas, aunque ha puntuado en campos tan difíciles como el Heliodoro Rodríguez López de Tenerife, el Ramón de Carranza en Cádiz o en el Estadio de Vallecas ante el Rayo.

Contratiempo en la zaga

Charlie Dean vuelve a la convocatoria en lugar de Saunier

"Aunque el funcionamiento colectivo del segundo tiempo fue bueno el otro día entiendo que hay que introducir alguna modificación, lo que no quiere decir que la vaya a hacer”. En esos términos se expresó Oltra respecto a la posibilidad de realizar cambios en el once para el partido en Soria. El míster, que se mostró ambiguo, también señaló que “cuando las cosas funcionan” no es partidario de hacer excesivas rotaciones.

Estas declaraciones las hizo el entrenador valenciano el jueves, antes de saber la baja de última hora con la que se encontraría. En el entrenamiento del viernes, Mathieu Saunier sintió molestias en el aductor de la pierna derecha, lo que provocó su caída de la convocatoria. Así pues, Oltra no podrá repetir once y dará entrada a Hernán Menosse para suplir al central francés, con el que el Granada había adquirido mayor fiabilidad defensiva.

Mathieu Saunier, ausencia notable en el Granada. | Foto: Antonio L. Juárez

De haber alguna otra novedad en los jugadores que salten al verde de Los Pajaritos, esta podría producirse en la mediapunta donde Javier Espinosa pasó más bien desapercibido ante el Oviedo. Esa oportunidad la podrían aprovechar Pierre Kunde o Antonio Puertas, habiendo hecho más méritos el primero que el segundo hasta la fecha.

Así pues, la entrada de Charlie Dean por Saunier es la única modificación en la convocatoria de 18 jugadores que se desplazan a tierras castellano-leonesas. Adrián Ramos y Sergio Peña siguen siendo baja por lesión, y Germán Sánchez ya se ha incorporado al trabajo de grupo y habrá que esperar al próximo fin de semana para ver si se encuentra en condiciones de retornar. Los descartes por decisión técnica son los mismos que en la anterior jornada con la salvedad de Dean: Hongla, Iriondo y Licá.

La convocatoria la componen: Javi Varas, Rui Silva, Quini, Víctor Díaz, Menosse, Charlie Dean, Chico Flores, Álex Martínez, Baena, Alberto Martín, Montoro, Pierre Kunde, Espinosa, Pedro Sánchez, Darwin Machís, Puertas, Joselu, Rey Manaj.

Arrasate recupera efectivos

El Numancia afronta tres partidos esta semana: dos de Liga y uno de Copa Las noticias positivas en las filas del CD Numancia llegan desde el Comité de Competición, que ha indultado a Dani Nieto, y de la enfermería. El extremo mallorquín fue expulsado en el partido del pasado sábado ante el CD Tenerife pero ha visto como le retiran la tarjeta roja y podrá jugar ante el Granada. Además, el malagueño Alberto Escassi volverá a la medular tras cumplir un partido de suspensión e Íñigo Pérez vuelve a estar disponible tras perderse tres encuentros por lesión.

Especial atención deberán tener los andaluces con el hombre que está llevando la voz cantante en ataque, Pere Milla, que a sus 25 años está explotando como delantero con cuatro goles y tres asistencias. La duda está en la punta de lanza donde compiten Manu del Moral, veterano delantero jiennense, y Guillermo, formado en las categorías inferiores del Athletic de Bilbao, que viene de anotar los últimos dos tantos de los numantinos.

Pere Milla, líder de un gran CD Numancia. | Foto: LaLiga

Ante los medios, Arrasate aseguró que su equipo no mirará al martes, en referencia al partido de Copa del Rey que les enfrenta al Málaga, y que pondrá "el mejor once para ganar". El técnico vasco afirmó que quieren alargar la racha en casa "lo más posible" y, para ello, deberan vencer al Granada, del que dijo que "ya está dando muestras de lo que va a ser, un equipo super fiable en casa y que fuera de casa irá a más" y calificándolo como "uno de los mejores de la categoría".

El único precedente se tiñó de rojillo

Sorianos y granadinos solo se han visto las caras en una ocasión en feudo numantino. Fue en la última temporada en la que los andaluces anduvieron por Segunda, en la 2010/11, y el resultado fue de 3-2 favorable a los locales. Garmendia e Íñigo golpearon primero, a lo que respondió Mensah recortando distancias. Cedric estableció el 3-1 y, ya en las postrimerías del encuentro, Felipe Sanchón anotó el gol que ponía emoción al final pero la remontada no se culminó.

Ese mismo curso se vieron posteriormente las caras en Los Cármenes, donde el Granada se tomó la revancha. Álex Geijo al principio y Collantes al final establecieron el 2-0 que campeó en el luminoso del Coliseo del Zaidín en una soleada sobremesa de abril. Ese conjunto nazarí ya apuntaba alto. Este lo quiere empezar a hacer.

