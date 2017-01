Weligton dispuesto a ceder su ficha

[Foto Carlos Martinez | VAVEL]

Hay gestos en la vida que honran a las personas y las diferencian del resto. El capitán del Málaga ha sorprendido a todos gracias a su gran gesto en el que está dispuesto, si el club lo cree conveniente, a ceder su ficha, mientras se recupera de su lesión de rodilla, para que puedan llegar nuevos jugadores en el mercado invernal. A través de un comunicado en sus redes sociales ha explicado lo siguiente:

"A todo el malaguismo:

En varias oportunidades he dejado clara mi postura, que el día que no me viera para jugar o que el club no contara conmigo no tendría problemas en ceder mi ficha. Durante estos meses he luchado para recuperarme de mi lesión, pero no es el momento de pensar en mí. Por eso, quiero dejar claro a todos que, si el club lo ve necesario para hacer algún fichaje, me pongo a su disposición. Soy y seré siempre malaguista y malagueño, y creo que el club debe estar por encima de todo y de todos. Weligton”.

Esto podría favorecer la llegada de Adalberto Peñaranda, que en las últimas horas ha crecido el rumor de que podría llegar en régimen de cesión al Málaga CF por parte del Udinese. El venezolano ocuparía, de esta forma, la plaza de extracomunitario, que le correspondía a Weligton. Veremos en qué queda todo esto pero es probable que en las próximas horas se haga oficial la llegada de Peñaranda al club blanquiazul. Pero la buena noticia no es su fichaje, sino la profesionalidad de Weligton, un jugador muy querido por el Málaga, que pone por delante al club antes que su interés personal.

Todo esto ha ocurrido a falta de menos de una semana para volver a la competición oficial, que será el próximo domingo en Balaídos ante el Celta de Vigo.