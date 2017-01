Peñaranda: "No pensé dos veces la opción de venir al Málaga CF"

Google Plus

[foto málagacf.es]

La nueva incorporación blanquiazul Adalberto Peñaranda compareció en la Sala de Prensa ‘Juan Cortés’ del Estadio La Rosaleda junto al director deportivo del Málaga CF, Francesc Arnau, que analizó la llegada del delantero: “La idea es cumplir este año y medio de cesión. Es importante tenerlo para su desarrollo en una liga que favorece sus condiciones. Una de las claves para que esté aquí es el gesto que ha tenido Weligton. Quiero darle las gracias”. También indicó que está en plenas condiciones para jugar: "Si el partido ante el Celta fuese hoy lo podría jugar”.

“Me encuentro bien, ya pude entrenar con el grupo hoy y estoy a disposición del míster”, siguió Peñaranda, que lucirá el dorsal ‘16’ y que estuvo arropado por el director deportivo Francesc Arnau en su presentación. “No pensé dos veces la opción del Málaga, es un club histórico y está haciendo una buena temporada. Quiero consagrarme con el Málaga y darle muchos triunfos al equipo”, expresó el venezolano.

"Tenia varias ofertas de varios equipos de la liga, pero estoy muy contento por estar aquí con el Málaga y daré lo mejor de mí. Mi posición natural es extremo por la izquierda, también como delantero, ya queda a decisión del míster dónde me quiera colocar. Espero hacer la mejor temporada que queda y ver si puedo seguir una campaña más con el Málaga”.

Peñaranda agradeció a Weligton el gesto de cederle su ficha: “Eso no lo hace todo el mundo, sólo quiero desearle una pronta recuperación”. Y deslizó que su adaptación al vestuario será buena ante tanto compatriota: “Me siento muy orgulloso de representar a mi país, cuatro venezolanos conmigo. Me siento contento”.

Por último, cuestionado por su poca participación en el Udinese en la primera vuelta, donde sólo fue titular en una ocasión, respondió: ”El primer míster prefería a jugadores experimentado y con el segundo me fui a la selección, regresé y me tuve que parar por una lesión en el tobillo. Pero lo que conversé con él, tenía posibilidades de jugar, quería verme más y tenerme más en cuenta”.