Keko: "Contento por volver pero no compensa porque no ganamos"

[Foto LaLiga]

Varios jugadores del Málaga analizaron el empate una vez concluido el partido ante el Osasuna. Uno de ellos fue Keko, que volvía a jugar varios meses después de sufrir una lesión. Para el jugador, el Málaga había merecido más: "El equipo ha hecho bastante más méritos, jugamos muy bien. Pero el fútbol se decide las áreas y ahí empatamos".

"Por fin hemos tenido buenas sensaciones, no nos había pasado en todo el año encadenar dos partidos acabando con buenas sensaciones. Es lo que queríamos. Nuestro deber es meter presión al árbitro, le protestamos por el penalti a Charles, pero el suyo es escaquearse".

Acerca de ese momento, está satisfecho por cómo le fue en lo personal sobre el césped de El Sadar, pero volvía a poner un pero: "Me encontré muy bien, con buenas sensaciones, contento con lo mío pero no compensa porque no ganamos".

Otro de los protagonistas de la noche blanquiazul fue Ignacio Camacho, que gracias a un nuevo gol de cabeza el Málaga consiguió un punto de su visita a Pamplona. El capitán no se mostró nada contento ante las preguntas del periodista de BeinSports: “A mí no me vale, tenemos que mirar para adelante y sumar de tres en tres para estar lo más arriba posible. Hemos hecho un partido muy completo, nos jugábamos mucho, tenemos que puntuar y empezar sumando en la segunda vuelta”, siguió Camacho, para terminar con un: “Dice que ha pitado mano, he visto que se le echaban encima. Ya la veremos”.

Estas fueron las declaraciones de algunos de los futbolistas del Málaga. Pese al resultado, y los cuatro partidos sin ganar del 'Gato' Romero el conjunto blanquiazul recuperó en Pamplona las buenas sensaciones. El equipo descansará el fin de semana y volverá a los entrenamientos el próximo lunes.