Marcelo Romero: "Solo han faltado los goles"

El entrenador del Málaga, Marcelo 'Gato' Romero, valoró el pasado sábado en rueda de prensa tras la derrota ante el Espanyol por 0-1 en La Rosaleda, el trabajo del equipo durante el partido la mala suerte de cara a portería: “El equipo ha hecho un partido muy completo. Hemos tenido varias oportunidades en la primera parte y el balón, prácticamente, salió de dentro de la portería. Hemos creado muchísimas ocasiones. Ellos han llegado una vez y nos han convertido. En la segunda parte también lo hemos intentado. Estoy muy contento con el equipo. Lo están dando todo y lo intentan. Más no se puede pedir. El equipo está jugando excelente y nos faltan los goles”.

Ha resaltado también el trabajo de la afición con su apoyo incondicional, resaltando que nunca había visto La Rosaleda, es decir, apoyando en todo momento, empujando hasta el final y notando cuando la afición está con el equipo, a pesar de la falta de suerte.

Respecto a la mala suerte del equipo ha destacado varios rivales como el Celta o la Real, resaltando que está creando ocasiones y llegando, compitiendo a alto nivel e incluso insisten en jugar en campo contrario a pesar de que lo intenta de todas las maneras posibles.

Añadir la falta de gol como problema del equipo. El técnico también habló sobre este tema, capital para todo el malaguismo: “Siempre buscamos ganar. Cuanto peor se ve la situación uno se hace más grande. No me tiembla el pulso y no estoy nervioso porque se está trabajando y se está haciendo todo lo posible para que el equipo logre la victoria. El trabajo se está viendo. Falta que llegue el gol y sumar los tres puntos”.

Por último habló sobre el tema delanteros: "Tenemos que seguir trabajando durante la semana en busca de ese gol. Tenemos gente que hace gol como Santos, Charles, Peñaranda, Sandro… Cuando el tiro a portería no entra hay que dar la tranquilidad para que los jugadores sigan trabajando. En algún momento tienen que entrar”, finalizó.