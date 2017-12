Anuario VAVEL Málaga CF 2017: Adrián González, espíritu y sacrificio a raudales

Adrián González al anotar su primer gol con el Málaga CF (FOTO: @LaLiga)

Adrián González (Madrid, España, 25 de mayo de 1988) aterrizó en la ciudad de Málaga tras un periplo en el norte, en donde antes de llegar a la entidad malaguista se enfundó la camiseta del Eibar, un equipo en el cual, en su última temporada, destacaba como un gran llegador desde la segunda línea, con unos registros espectaculares: 9 goles en 32 partidos -incluyendo Copa-. Incluso dos de esos goles fueron marcados al Málaga CF en esta pasada campaña, 2016-2017. En su contrato había una cláusula de escape a la que se agarró para recalar en el Málaga CF y emprender una nueva aventura, en la que será su noveno club en España.

Esta temporada 2017/2018 está siendo muy complicada para todos los jugadores y cuerpo técnico, pero en especial para los recién llegados, que no logran acoplarse a sus nuevos compañeros, o que no tienen el nivel suficiente para sustituir a sus predecesores.

El centrocampista madrileño ha disputado hasta el momento 16 partidos entre liga y copa, con dos goles anotados (uno en cada competición), sumando un total de 1343 minutos en lo que llevamos de liga (jornada 17). Ya queda menos para finalizar la primera vuelta del campeonato liguero y desde la entidad malaguista se quiere revertir la situación con aún más llegadas, pero para ello habrá que hacer hueco, y que el resto de la plantilla despierte y reaccione para revertir esta situación.

Adrián González es un fijo, alguien prácticamente insustituible para su padre, salvo lesión o cualquier otro problema que pueda acontecer, fruto de ello son los 14 partidos de liga disputados de 17 posibles. Pero su rendimiento dista mucho de lo que se esperaba del mediocentro, también con posibilidad de jugar en la mediapunta o incluso como segundo delantero, y es que se esperaba un rendimiento inmediato más alto de lo que ha hecho hasta ahora.

Por tanto, no se puede decir que el balance del fichaje haya sido positivo, porque el resto del equipo no ha acompañado, pero se espera que todo el conjunto dirigido por Míchel reaccione y saque al equipo de donde está, porque la afición no lo merece, porque la historia del club no lo merece.