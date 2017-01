Los vikingos vencen batallas sin su líder. Imagen: Dani Mullor (VAVEL)

Tanto el aficionado madridista como al fútbol en general no está acostumbrado a ver un partido del Real Madrid sin Cristiano Ronaldo. Sin su líder. Sin su goleador. El encuentro parece raro sin el luso en el campo. Lo cierto es que como cualquier otro jugador se pierde partidos. Lesiones, sanciones o como en el caso del partido de Copa del Rey por decisión técnica. Desde que está Zidane al mando de la nave blanca el delantero no ha estado presente en once encuentros. El equipo madrileño no ha salido maltrecho de ninguno de ellos. Han conseguido superar todos los partidos sin que su líder dentro del campo estuviera presente.

El Madrid de Zidane ha vencido en 10 de los 11 partidos sin Cristiano Ronaldo

El primer bache que tuvo que afrontar el técnico francés sin el jugador luso fue a finales de la pasada temporada. Una rotura de fibras apartó al delantero de los terrenos de juego un total de tres partidos: dos de liga y uno de Champions. Se perdió las visitas a Vallecas y Anoeta donde su equipo consiguió ganar por la mínima. También se perdió la ida de las semifinales de Champions ante el Manchester City en el Etihad Stadium. En tierras británicas el equipo solo pudo rasgar un empate. Único empate que ha conseguido el cuadro de Zidane sin Cristiano entre sus filas, los demás partidos se cuentan por victorias.

El segundo bache ocurrió a principios de la presente temporada. El astro portugués se lesionó disputando la Eurocopa de Francia con su selección. El desgarro en el ligamento lateral interno le impidió disputar el inicio de temporada. No participó en la Supercopa de Europa ante el Sevilla ganada de forma heroica ni en los primeros partidos de liga ante Real Sociedad en Anoeta y Celta en el Santiago Bernabéu. A pesar de ello el equipo supo recomponerse y salió invicto de ambos partidos.

Cristiano solo se ha perdido cuatro partidos por decisión de Zidane

Los cinco partidos restantes que se ha perdido el portugués se producen alternativamente en esta campaña: se perdió la visita a Cornellá por gripe; no recibió al Deportivo por decisión técnica; y no ha disputado ninguno de los tres partidos de Copa del Rey por la misma causa. Zidane ha decidido darle descanso en cuatro partidos de los once que se ha perdido.

Real Madrid, sinónimo de equipo

Zidane ha sabido inculcar a toda su plantilla que todos los jugadores son importantes. Por ello tienen que estar preparados para aprovechar la oportunidad. Esto explica que el equipo haya sido capaz de seguir sumando de tres en tres sin su líder. Además promediando una media de tres goles por partido. El fondo de armario se hace notar mucho en las plantillas y más en la élite. Los jugadores sufren sanciones y lesiones por eso es bueno tener jugadores capaces de no hacer notar el vacío que deja ese jugador en el equipo. Contar con este factor es importante a la hora de cosechar títulos y ser regulares en la competición doméstica.