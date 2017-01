Zidane: "Es un momento malo, hemos hecho un mal partido hoy y lo tenemos que superar"

Google Plus

Zinedine Zidane en el Banquillo dirigiendo al Real Madrid Castilla. / Foto: Nando Martínez - VAVEL

Tras sufrir la segunda derrota de la temporada, la segunda seguida después de perder por idéntico resultado ante el Sevilla en el Sánchez Pizjuán el pasado domingo, el técnico blanco Zinedine Zidane tuvo unas palabras para la prensa, primero en una entrevista rápida para beIN Sports donde aprovechó para introducir su visión de lo ocurrido ante el Celta en el Bernabéu.

"No sé lo que ha pasado. No hemos entrado en el partido concentrados, no hemos tenido la intensidad suficiente. Es un momento malo, hemos hecho un mal partido y lo tenemos que superar. Tenemos un partido de vuelta para cambiar".

Tras analizar de manera breve el encuentro, lo siguiente era conocer su preocupación por la situación: "Puede pasar lo que ha pasado. El inicio es lo que me molesta. Sabíamos el rival que era y si le dejábamos jugar nos ponía en dificultades. Enseguida, después del empate, nos desconcentramos y nos hacen el segundo gol. Tenemos que hacer algo".

"Va a ser difícil, pero todo puede pasar".

Esta era la frase con la que acababa Zidane la breve entrevista y con la que se marchaba a la rueda de prensa, en la que por supuesto habló sobre Marco Asensio que se tuvo que retirar en el minuto 53 por una lesión: "Se ha hecho daño en la mano. Se le van a hacer pruebas".

Ya en Rueda de prensa el técnico reconoció que no le había sorprendido el partido que realizó su rival el Celta de Vigo: “Sabíamos que era un buen equipo. Tampoco estoy preocupado aunque el momento es malo, pero lo podemos superar. Queda un partido de vuelta. Tenemos el marcador en contra, pero podemos ir allí y cambiarlo. Ahora sólo hay que pensar en el sábado. Yo soy el responsable y tengo que buscar la solución”.

También expuso su sensación sobre el partido: “Mala, porque no hicimos el partido que preparamos. Pero puede pasar después de perder un partido. Voy a analizarlo ahora. Lo bueno es que tenemos un partido el sábado”.

“No es que estemos mal físicamente, pero el partido de la Liga fue duro”.

Con esto Zidane se refiere, claro está, al duro partido de Liga ante el Sevilla: “Es verdad que nos molestó, pero ahora sólo nos queda seguir trabajando. Lo vamos a superar. El día del Sevilla estuvimos bien, hoy un poco peor. Ahora hay que analizarlo, porque algo no hicimos bien”.

Otro asunto sobre el que contestó Zidane fue por los pitos que sufrió el lateral derecho titular ante el Celta que fue Danilo, y también sobre Nacho que no jugó: “Ha hecho un buen partido y estoy contento con él. Tendrá oportunidades de jugar. ¿Nacho? Veremos el próximo partido”.

Las últimas preguntas fueron dirigidas a los cambios que sufrió el equipo, primero tácticos, quitó a Danilo y metió a Benzema: “Buscaba soluciones porque estábamos por debajo en el marcador”. Y posteriormente el cambio de Lucas Vázquez que tuvo un fallo clave para que los gallegos anotaran el segundo gol y definitivo 1-2 por mediación de Jonny: “No tuvo que ver con el fallo. Le vi cansado. Era su segundo partido tras la lesión”.