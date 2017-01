Nacho Fernández: "La renovación va a ser fácil"

Google Plus

Nacho Fernández: "Todos saben lo que quiero y sé lo que quiere el club" (foto: Daniel Nieto, VAVEL)

Nacho Fernández avanza a pasos agigantados como jugador titular del Real Madrid. Las lesiones y el buen trabajo del canterano hacen que Zinedine Zidane siga confiando en él como compañía perfecta para Varane o Sergio Ramos.

El canterano habló para los micrófonos de la Cadena Ser al finalizar el encuentro contra el Málaga. Se le preguntó por su polivalencia en el terreno de juego y su trabajo bien hecho en cada partido jugado: "Estoy acostumbrado a jugar en muchos puestos. Llevo mucho tiempo cambiando de posiciones. Lo importante es jugar y tratar de hacerlo bien cuando me dan la oportunidad de jugar".

El defensa sabe que cada partido es importante para firmar la renovación con el Real Madrid a lo que ha dado señales de que no habrá problemas: "Va a ser fácil. Todos saben lo que quiero y sé lo que quiere el club. Seguramente sea mi mejor año porque estoy teniendo continuidad. Hay que seguir trabajando duro en cada entrenamiento".

También quiso destacar los siete goles en liga del capitán Sergio Ramos. Nacho valora la capacidad de marcar gol jugando en el puesto de defensa: "Lo ha hecho otra vez, es una costumbre. La facilidad que tiene para hacer gol es tremenda, ojalá todos los defensas tuviéramos esa facilidad para marcar tantos goles como hace él".

El jugador blanco salió en defensa de Danilo por las numerosas críticas que ha recibido en los últimos partidos: "Danilo es un jugador muy bueno, hay quien le ve muy mal y no entiendo la razón. Cada vez que entrena lo hace muy bien. Como compañero te puedo decir que tiene un gran potencial. Cuando supere las molestias volverá a darlo todo y lo hará bien".

Ante la lesión de Marcelo, Nacho confesó sentirse con suerte por no ser uno más en la enfermería del club blanco: "Estoy teniendo suerte de momento y ojalá continúe así. No me gusta hablar mucho de estas cosas, la verdad", declaró el defensa.