Zidane: "No hay otro como Bale; es especial"

Google Plus

Zidande durante el partido ante el Espanyol | Imagen: Daniel Nieto (Vavel.com)

Tras la victoria por dos goles a cero ante el Espanyol el técnico del conjunto blanco atendió a los periodistas en rueda de prensa. Zidane destacó la importancia de la victoria antes de comenzar una semana complicada para el Real Madrid.

Los goles de Morata y del retornado Bale le sirvieron al Real Madrid para sumar tres puntos y mantener el liderato otra jornada más. Zidane se mostró satisfecho en rueda de prensa con la actuación del equipo ante un Espanyol que se encerró atrás: “Podían cogernos en una contra, buscándonos la espalda. Lo hicimos muy bien. Con el 1-0 nunca puedes estar tranquilo. Merecimos el tercero, porque hubo penalti a Cristiano” - “Y con muchos cambios. Los que salieron lo hicieron bien”-matizó Zidane.

“Podían cogernos en una contra, buscándonos la espalda. Lo hicimos muy bien. Con el 1-0 nunca puedes estar tranquilo"

Destacó además la importancia de la victoria antes de comenzar una semana complicada para el Real Madrid y el buen estado de toda la plantilla:

“Tenemos a 24 jugadores muy buenos y queremos hacer las cosas todos juntos. Los jugadores están contentos de poder ayudar en su momento al equipo. Es lo importante. Sabemos que tenemos muchos partidos y que necesitamos a todos. Ahora hay dos fuera de casa. El miércoles solo hay dos equipos que pueden sumar puntos y es importante. Y el fin de semana tenemos otra salida complicada”.

El gol de Morata sirvió, además de para abrir el marcador, para sumar un nuevo récord para el conjunto blanco. El de 42 partidos consecutivos marcando. Un dato sin duda positivo pero que Zidane valora con precaución ante los próximos partidos:

“El equipo trabaja bien, hay buen ambiente y los jugadores son muy buenos, que es lo más importante, pero no hemos ganado nada todavía. Ahora tenemos dos partidos complicados fuera de casa. Vamos a intentar aprovechar el partido de Valencia. Hoy fue difícil hacer dos goles, pero tenemos mucha paciencia en el juego. A mí me gusta alternar paciencia y velocidad. Espero que sea así hasta el final. Hay que seguir así para continuar nuestra racha goleadora”

El entrenador del Real Madrid también alabó la actuación de los dos goleadores de hoy. Destacó el gran regreso de Gareth Bale a los terrenos de juego tras su lesión: “Estoy contento porque Bale ha vuelto de la mejor manera, marcando. Él tenía muchas ganas de estar con nosotros. Le dije que disfrutara y le marqué la posición.”

"No hay otro como él. Es especial, pero todos aportan su granito de arena”- añadió Zidane.

“Estoy contento porque Bale ha vuelto de la mejor manera, marcando. No hay otro como él. Es especial"

Pese a no contar con muchos minutos en los últimos encuentros Morata volvió a marcar, esta vez jugando desde el inicio. Zidane se mostró contento con la efectividad del delantero español:

"Estoy contento por el gol que ha metido, significa que están todos enchufados. Es difícil para los jugadores que no tienen tantos minutos, pero demuestran que están preparados"

Cristiano tampoco vio puerta hoy, lo que suscitó el debate entre los periodistas que preguntaron al técnico blanco sobre la ansiedad de Cristiano Ronaldo cuando no marca: “Yo no le veo así. Creo que ayudó muchísimo, como ante el Nápoles. No estoy preocupado. Sé que marcará diferencias en el momento clave”.

Para finalizar con la rueda de prensa Zidane mostró también su reconocimiento al buen partido de Isco: “Está feliz y metido en lo que hace. Hoy ha hecho un gran partido y ha dado los dos pases de gol”