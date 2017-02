Google Plus

Bale: "El recibimiento del Bernabéu ha sido increíble". Fuente: Vavel.com

Gareth Bale reapareció después de la lesión que sufrió ante el Sporting de Lisboa y que le mantuvo alejado de los terrenos de juego durante tres meses, aproximadamente, y lo hizo por la puerta grande. El galés fue recibido con una gran ovación de la afición blanca, y devolvió este cariño como mejor sabe: marcando. Bale saltó al campo en el 71', y necesitó menos de un cuarto de hora para aprovechar un pase al hueco de Isco. El expreso de Cardiff demostró su potencia ante la zaga espanyolista y se sacó de la chistera un increíble zurdazo hacia el palo largo de Diego López, que nada pudo hacer para evitar el tanto del galés. Con este tanto, Bale puso el 2-0 en el marcador, y ya suma seis goles en competición liguera.

Gareth Bale fue preguntado por su recuperación 'express' después de la lesión que sufrió en el tobillo: "Estoy muy feliz por volver y marcar. He trabajado duro estas semanas para recuperarme. Ayudar al equipo con un gol ha sido lo más importante".

El galés también dedicó unas palabras a la afición madridista después de la gran ovación brindada: "El recibimiento del Bernabéu ha sido increíble. La afición es fantástica. Me ha aplaudido y he sentido su cariño. Me ha gustado mucho ayudar al equipo”.

Con respecto a la dificultad que supone no poder ayudar al equipo desde fuera, Bale dijo: “Fue difícil, pero menos mal que estaban ganando. Queremos ganar todos los trofeos y ahora puedo contribuir a poder lograrlo”.

Para concluir, el expreso de Cardiff habló de su estado de forma y su aportación al equipo de cara a los próximos encuentros: “Voy partido a partido y tengo que seguir trabajando estas semanas para estar pronto al 100%. Queremos ganar todos los títulos y quiero ayudar más al equipo".