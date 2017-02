Cristiano Ronaldo, elegido el mejor del Real Madrid ante el Valencia

Google Plus

Cristiano Ronaldo ha sido elegido el mejor del Real Madrid en Mestalla/ FOTOGRAFÍA: Photo Silver (VAVEL)

Cristiano no pudo hacer nada más contra el Valencia. Lo intentó de todos los colores y de todos los sabores pero sólo pudo marcar un tanto en la portería de Diego Alves. El gol del luso no fue suficiente para remontar un encuentro que Zidane sabía que no iba a ser asequible. Difícil, complicado y Mestalla fueron las palabras pronunciadas continuamente por el francés en la rueda de prensa previa al partido, por lo que sabía de antemano lo que le esperaba en feudo che, dónde curiosamente debutó como jugador del Real Madrid.

Treinta y cuatro personas no votaron ninguna de las opciones

En la encuesta participaron un total de 280 seguidores de la cuenta de twitter de Real Madrid VAVEL. El resultado fue abrumador, decantado totalmente a la actuación de Cristiano Ronaldo. Recibió el 64% de los votos, es decir, unas 180 personas consideraron que el delantero portugués fue el mejor de los pupilos de Zidane en Mestalla. Quizás por el gol, o puede que por la insistencia que demostró durante todo el choque. Se topó con un gran Diego Alves, y la fortuna tampoco estuvo de su lado.

Mientras, la segunda plaza, de manera muy reñida con el tercer candidato la ocupó Dani Carvajal. Sus constantes internadas por la banda derecha generando prácticamente todo el peligro del Madrid le concedió el segundo lugar de la encuesta. El 12% de los aficionados merengues votaron al español, unas 33 personas. A pesar de la derrota Carvajal cosechó un buen partido tanto en defensa como en ataque.

El último lugar del podio lo ocupa Marcelo. El brasileño, que ya es el defensa con más asistencia en Liga esta temporada, fabricó al igual que Carvajal gran parte de las ocasiones del cuadro madridista con sus subidas por el costado izquierdo. El gol de Cristiano Ronaldo es medio suyo ya que colgó un centro inmejorable. Los dos tantos del Valencia llegaron desde su posición, pero estuvo en la sintonía del equipo en defensa los primeros minutos del partido. Recibió el 11% de los 280 votos, es decir unas 30 personas dieron predilección a sus aportaciones ofensivas.