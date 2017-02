Análisis del Rival: UD Las Palmas, asaltar el Bernabéu para hacer el sueño realidad

Google Plus

Alineación de la UD Las Palmas en el partido contra la Real Sociedad. | Foto: www.udlaspalmas.es

El Real Madrid llega a su cuarto partido liguero en once días, un calendario muy apretado, consecuencia del partido aplazado por el Mundial del Clubes que se disputó en la única jornada semanal de descanso que tenía el conjunto blanco, el pasado miércoles y donde sufrió una derrota ante el Valencia CF en Mestalla por 2-1. Resultado del que se resarció el domingo cuando venció en el Estadio de la Cerámica remontando un 2-0 en contra y terminando con un 2-3, un resultado que además da mucha moral al conjunto de Zidane.

Un conjunto blanco que vuelve tras dos partidos jugados fuera de forma consecutiva al Estadio Santiago Bernabéu, y que en esta ocasión recibe a la Unión Deportiva Las Palmas, un equipo dirigido por Quique Setién y que llega en un mal momento con cuatro derrotas consecutivas, el estado anímico bajo y con lesiones en la zona defensiva, sin embargo guarda un potencial tremendo y está en busca de una buena oportunidad para revertir su situación, le pueda dar un susto a cualquiera. El Real Madrid por su parte cuenta solo con dos bajas, las dos en la parte defensiva, la ya conocida de Danilo a la que se suma la de Varane por una rotura de fibras que le tendrá apartado hasta marzo.

Afición de la UD Las Palmas | Foto: www.udlaspalmas.es

La Unión Deportiva tiene previsto ejercitarse hoy martes, a puerta abierta, en el estadio Alfredo Di Stéfano de la Ciudad Deportiva de Valdebebas, y regresará a Gran Canaria a la conclusión del partido del miércoles, en vuelo chárter, según ha informado el club isleño.

Un arranque ilusionante y vuelta a la realidad

La temporada de la Unión Deportiva arrancaba de forma inmejorable, espectacular, con dos goleadas, una en Mestalla por 2-4 al Valencia CF y otra en el Estadio de Gran Canaria por 5-1 al Granada CF. Líderes en aquel instante, parecía que ese joven equipo formado en su mayoría por canteranos de la isla y entrenado por el cántabro Quique Setién daría mucho que hablar esta campaña, pero sin ir más lejos de la realidad el sueño de pelear con los más grandes se esfumó y devolvió a la realidad a una UD Las Palmas que en su segunda temporada, su grupo de canteranos y alguna que otra incorporación más que ilusionante como la del ghanés Kevin-Prince Boateng quería olvidarse de los puestos de descenso desde el inicio de temporada, objetivo que si ha conseguido ya que de momento se encuentra en tierra de nadie, sin preocuparse mucho por los puestos de abajo pero sin muchas aspiraciones a las plazas europeas.

Jugadores de la UD Las Palmas | Foto: www.udlaspalmas.es

Con la llegada del mercado invernal el conjunto insular se reforzó, y se reforzó bien, buscando un efecto parecido al que tuvo en el arranque de campaña, refuerzos de la talla de Alen Halilović ex del FC Barcelona que no terminó de funcionar en el Hamburgo pero que deslumbró en el Sporting la pasada campaña, pero sobretodo del canario Jesé Rodríguez, que llega cedido procedente del PSG francés y que es la mayor esperanza de la afición de la Unión Deportiva para la segunda vuelta del campeonato liguero. Sin embargo desde la llegada de ambos Las Palmas acumula cuatro derrotas consecutivas.

Quique Setién, su continuidad en el aire

Parece mentira pero es así, no paramos de repetirlo pero es que este equipo prometía y mucho y se está estancando. El técnico nacido en Santander hace 58 años, uno de los más longevos de la primera división, trajo aire fresco al equipo la pasada campaña, ya no solo evitó el descenso sino que plantó los mimbres de lo que podía ser esta campaña, un equipo que juega alegre y no se detiene ante nadie y con la sangre canaria muy presente.

Quique Setién | Foto: www.udlaspalmas.es

Setién fue el arquitecto que planificó este equipo, un equipo hecho con materiales autóctonos, material canario, toda la estructura sacada del filial y añadiendo algún producto de importación, que el técnico cántabro ha sabido gestionar en todo momento.

A pesar de su buen inicio, la relación se va desgastando con el tiempo y los resultados no terminan de llegar últimamente. Aunque no van a prescindir del cántabro antes de que acaba la temporada, muy mal se le tendría que dar, si que está cerca la posibilidad de que no continúe dirigiendo al equipo la próxima temporada.

El Santiago Bernabéu, terreno inexplorado

El conjunto amarillo nunca ha ganado al primer equipo blanco en Chamartín y ante el que solo ha sido capaz de sumar cuatro empates en sus 32 visitas ligueras, dato que aclara la no exploración de la Unión Deportiva en el feudo blanco.

La pasada temporada el equipo amarillo perdió por 3-1 en el coliseo blanco, con Quique Setién recién llegado al banquillo -fue su segundo partido-, y protagonismo del grancanario Jesé Rodríguez, entonces madridista y ahora en la Unión Deportiva, como autor del tercer tanto del conjunto blanco, gol que no celebró.

Jugadores de la UD Las Palmas | Foto: www.udlaspalmas.es

El anterior partido que habían disputado los insulares en el estadio Bernabéu se remontaba al año 2002 y acabó con un contundente 7-0, en el que brilló el delantero Fernando Morientes, autor de cinco goles. Zinedine Zidane, actual entrenador del Real Madrid, y Angel López, en propia puerta, completaron la goleada. Sin embargo, no ha sido la derrota con mayor diferencia encajada por los isleños, que recibieron un 10-1 en enero de 1959.

Las Palmas únicamente ha celebrado 19 goles en sus 32 visitas al Real Madrid, el último de ellos la temporada pasada con un tanto de cabeza de Hernán Santana, y solo una vez fue capaz de marcar más de un gol, en diciembre de 1970, cuando perdió por 4-2.

El poder de la cantera

A pesar de que ya se ha mencionado más arriba, los 16 canteranos que componen el primer equipo del conjunto canario merecen una mención especial, y es que pocos equipos cuentan con tantos futbolistas sacados del filial, y menos los que compiten en la división más alta del fútbol español. El grupo de canteranos de la Unión Deportiva liderado por futbolistas como Roque Mesa, Jonathan Viera, Vicente Gómez o Tana es el motor del equipo, unos jugadores con personalidad pero también de calidad que han formado un grupo magnífico bajo las órdenes de Quique Setién y que han ayudado a que los jugadores nuevos se adapten a las costumbres canarias desde el primer momento en el que pisaron la isla.

Roque Mesa en un partido frente al Deportivo | Foto: www.udlaspalmas.es

Además los dos jugadores que más destacan del grupo, Roque Mesa y Jonathan Viera, este último emigró para regresar al club que le vio nacer y recuperar su nivel, están en la agenda del seleccionador español Julen Lopetegui para algún día defender los colores de España, un seleccionador al que como a muchos otros incluidos ojeadores de equipos importantes tienen encandilados con sus grandes actuaciones.

La temporada de la UD Las Palmas en números

Ya hemos hablado los aspectos que conforman este equipo, la cantera, Quique Setién, el impacto de algunos fichajes y su irregularidad, pero toca saber que estadísticas está realizando el equipo "pio-pio" esta campaña.

El conjunto canario es duodécimo clasificado con 28 puntos, se encuentra en tierra de nadie ya que está alejado de los puestos de descenso que marca el Sporting con 17 puntos, pero tampoco está cerca de la séptima plaza, que daría acceso a una plaza europea en caso de que el Alavés no consiga vencer al FC Barcelona en la final de la Copa del Rey, esa séptima plaza la ocupa actualmente el Eibar y cuenta con diez puntos más que los amarillos.

En las 24 jornadas que llevamos, la Unión Deportiva se ha hecho con siete victorias (seis en casa), siete empates y diez derrotas (ocho como visitante), siendo mucho más fiable en el Estadio de Gran Canaria que cuando tiene que visitar la península como muestran los datos.

KP Boateng | Foto: www.udlaspalmas.es

El juego que les gusta desplegar a los de Setién es el del buen trato de la pelota, un fútbol alegre y con mucha posesión de la pelota como muestran los 13117 pases completados que lleva el equipo canario esta temporada, destaca en la creación del juego Roque Mesa con 1607 pases acertados, un Roque Mesa que además es el hombre en el que más confianza tiene Quique Setién ya que ha disputado 1948 minutos de los 2160 posibles, y que además es el que más balones recupera del equipo con 186 recuperaciones.

En el apartado goleador el conjunto canario está sobre la media liguera con 32 tantos a favor, teniendo en Kevin Prince Boateng a su Capocannoniere con seis tantos anotados y además es el ghanés el que más veces ha disparado al arco rival con un total de 45 disparos. En el apartado defensivo se encuentra superando la media de goles recibidos con 36 goles en contra eso quiere decir que en el más menos goleador está con -4.

Bajas: Lesiones, Sanciones y apercibidos

En este apartado la Unión Deportiva Las Palmas solo cuenta con bajas por lesión, es decir no tiene a nadie sancionado pero ha visto un total de 62 amarillas y dos rojas esta campaña teniendo en el croata Marko Livaja al más amonestado con nueve cartulinas amarillas.

Serán baja por lesión Michel Macedo por una rotura fibrilar del recto anterior izquierdo que le trae varios meses de baja y lo será hasta el mes de abril, Javi Castellano por un esguince en el ligamento interno de la rodilla derecha baja hasta abril, Montoro por una lesión en el menisco externo de su rodilla izquierda también baja hasta abril, Marko Livaja por problemas físicos baja esta jornada y Hélder Lopes que fue titular el pasado viernes ante la Real Sociedad pero que está tocado y se queda fuera. Como se puede ver tiene especialmente castigada la zona defensiva.

Apercibidos de sanción están para este partido Roque Mesa con nueve amarillas, Tana con cuatro cartulinas y también tiene cuatro el central Pedro Bigas, es decir, si estos jugadores vieran una amarilla se perderían el siguiente encuentro.

Convocatoria

Foto: www.udlaspalmas.es

