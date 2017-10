Victoria histórica del Girona

El Real Madrid tropieza en la primera visita de su historia a Montilivi, campo del Girona. El conjunto madridista no fue capaz de mantener ni ampliar el marcador tras el 1-0 con gol de Isco a los 12 minutos de partido. El Real Madrid visitaba Girona tras conocer las victorias de Valencia y Barcelona y con la presión de necesitar los tres puntos para no perder la senda de los equipos punteros de la competición. Pero el partido no reflejó la presión a la que aparentemente estaba sometido el equipo de Zidane.

Zidane alineó el mejor once posible pese a las lesiones de Carvajal y Bale formando con su ya habitual 4-4-2 con Isco con la batuta del juego ofensivo del equipo. El equipo local salió generando más ocasiones que el conjunto merengue y tras varias ocasiones claras del Girona, Isco abrió la lata y marco el primer gol con una gran definición dentro del área. Con un gol de distancia el equipo intentó matar el partido pero no consiguió aumentar la distancia en el marcador y se marchó al descanso con un 0-1 que en la segunda parte se vería revertido gracias a el acierto del conjunto local y los fallos defensivos de los de Zidane.

Gol de Isco cuando más apretaba el Girona

Cuando más peligro estaba creando el conjunto local llegó el gol del malagueño. El Girona habia tenido varias ocasiones consecutivas llegando a estrellar el balón a la madera, pero minutos después tras un contraataque liderado por Ramos y Benzema que Cristiano remató, despejo el guardameta local y Isco con toda la clase del mundo mandaba al fondo de la red.

Con el 0-1 el Real Madrid se relajó y dejó de generar ocasiones lo que llevo al Girona a crecerse y a tener muchas oportunidades que no lograría resolver en la primera mitad y el partido llegaría al descanso con un 0-1 ajustado pero que servía para rascar los tres puntos. De nuevo, Isco era el alma del equipo con una delantera desaparecida y un juego ofensivo muy pobre del conjunto blanco.

Remontada histórica en cuatro minutos

El Real Madrid salió al segundo tiempo con un contratiempo, Nacho ingresaba al terreno de juego tras las molestias de Varane en el tiempo de descanso. El cambio no evito que el Real Madrid continuase con las dudas en defensa y con muy pocas ideas en ataque. Y fue en el minuto 54 cuando Stuani azotaba el partido con un golazo que ponia contra las cuerdas a un pobre Real Madrid. Los de Zidane, sin capacidad de reacción tras el primer gol local, encajaron el segundo cuatro minutos después y se dejaban remontar un partido que nadie imaginaba que podría llegar a complicarse tanto. Con el 2-1 el Real Madrid quedó mas noqueado todavía y el equipo intentó volcarse al ataque, eso sí, sin acierto ni ideas.

Zidane, sin soluciones

Con el marcador en contra, Zidane miró al banquillo con tal de buscar soluciones y Asensio y Lucas fueron los elegidos para tratar de revertir una situación que se antojaba complicada de remontar. Con los cambios el Real Madrid se volcó al ataque sobrecargando las bandas y buscando centros que no encontraban rematadores y el equipo fue adquiriendo unos niveles de ansiedad que no eran beneficiosos a la hora de plasmar su mejor fútbol.

Zidane no dio con la clave y pese a necesitar gol no dio ningún minuto a Mayoral, el delantero suplente, lo que demuestra que sigue sin ser la alternativa a Benzema en el ataque madridista. Lucas y Asensio, con su ingreso en el campo no tuvieron su mejor tarde y no lograron conectar con los delanteros para revertir la situación y el partido finalizó con una derrota histórica.

Crisis goleadora

El Real Madrid volvió a mostrar su peor versión de cara a gol, Benzema y Ronaldo volvieron a quedar a cero en un partido donde se les necesitaba. Pocas ideas por parte de los referentes ofensivos del equipo que en pocos días visitan Londres en uno de los partidos más importantes de lo que va de la temporada.

La poca capacidad goleadora del equipo sorprende ya que temporadas atrás el conjunto merengue ha sido siempre uno de los equipos mas goleadores de Europa. El Valencia y Barcelona están rindiendo mejor en la competición liguera y el Real Madrid deberá entrar en una buena dinámica con el fin de acercarse de nuevo a las posiciones altas de la tabla.