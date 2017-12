El Real Valladolid termina el año con victoria

Google Plus

Último partido del año del Real Valladolid y lo hacía en casa, en el Estadio José Zorrilla. Partido entre un conjunto blanquivioleta y el Real Zaragoza que llegaban necesitados de victorias para escalar puestos y estar en la parte de arriba. Al final, los que se van a comer el turrón más tranquilos serán los vallisoletanos tras ganar 3-2. Los goles fueron de Anuar, Mikel González en propia puerta, Jaime Mata y Borja Iglesias por partida doble.

El partido comenzó con emoción. En el minuto cuatro, el Real Valladolid inauguró el marcador por medio de Anuar. Un pase de Mata desde la línea de fondo se paseó por el área y Anuar sin pensárselo, con un derechazo introdujo el balón dentro de la portería. Dos minutos después, Mikel González aumentó la diferencia del Real Valladolid tras marcarse en propia puerta, en un pase defectuoso de Jaime Mata, que no llevaba peligro. Mikel González intentó despejar, pero el esférico entró en la portería, para hacer el 2-0. En seis minutos de partido, el Real Valladolid estaba con una ventaja de dos goles.

El Real Zaragoza, que no había tenido opción alguna de hacer nada en el partido, tuvo alguna oportunidad de recortar distancia, pero no llegó a causar peligro a Masip. El conjunto blanquivioleta cada vez que llegaba a la portería de Cristian Álvarez lo hacía con peligro. En el minuto 34 tuvo una oportunidad de aumentar la distancia Óscar Plano, pero la defensa le estorbó lo demasiado como para no tirar a gusto.

Cuatro minutos después llegó el 3-0. Óscar Plano coge el balón, se mete dentro del área y entre los dos centrales se la pasa a Jaime Mata, que estaba desmarcado, para que hiciera el tercer gol del partido. Un minuto después del gol del Real Valladolid llegó el gol del Real Zaragoza. Centro de Ángel que toca en un defensa y Borja Iglesias, con Masip tirado en el suelo, solo tuviera que empujarla para hiciera el 3-1. Con este resultado llegaron al descanso.

Tras el paso por vestuarios, el Real Valladolid esperó al Real Zaragoza, ya que ellos eran los que tenía la prisa por marcar para recortar diferencias. Jaime Mata tuvo muchas ocasiones para aumentar la diferencia en el marcador, pero la defensa lo impidió. En el minuto 72 de partido llegaría la mejor ocasión de la segunda parte para el Real Valladolid. Jaime Mata se marcha hasta línea de fondo, centra el balón y Anuar, en boca de gol, la manda a la grada.

Antes del segundo gol del Zaragoza, el conjunto aragonés tuvo otra ocasión para acercarse en el marcador. Borja Iglesias remata un balón tras una falta y Jordi Masip tuvo que estirarse para interceptar ese cabezazo.

En el minuto 77 llegaría el segundo gol del Real Zaragoza. Derribo dentro del área de Kiko Olivas a Borja Iglesias, que él mismo transforma en gol. Tras el mismo, el Real Zaragoza lo volvió a intentar para hacer el empate, pero cada vez que el balón llegaba a un jugador del Real Valladolid había patadón para despejar lejos del área o el balón llegaba con peligro a los dominios de Cristian Álvarez.

La última ocasión fue para el Real Valladolid tras un pase de Iban Salvador a Anuar que el portero zaragocista despejó. Al final del partido, triunfo para el Real Valladolid por 3-2 y los tres puntos que se quedan en el Estadio José Zorrilla. Con esta victoria, el Real Valladolid escala hasta la octava posición y se pone con 29 puntos, mientras que el Real Zaragoza se queda en la 14ª posición con 23 puntos.