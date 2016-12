Previa Rayo Vallecano – Real Zaragoza: ¿llegará la primera victoria a domicilio?

Google Plus

Tras imponerse por dos goles a uno al Oviedo en La Romareda, el Real Zaragoza se enfrenta en esta jornada a su mayor pesadilla: los partidos fuera de casa. Los blanquillos no han conseguido todavía ninguna victoria a domicilio, algo que beneficia al Rayo Vallecano, rival de esta semana que solo ha perdido una vez en su feudo en lo que va de temporada.

Tres puntos para tener una feliz Navidad

La victoria del fin de semana pasado es un pequeño empujón para animar al equipo de cara al reto de esta jornada. El Real Zaragoza no ha cosechado ni una sola victoria en nueve partidos disputados fuera de casa, algo que dispara las alarmas. Los blanquillos llevan toda la jornada dependiendo de sus resultados en La Romareda para mantenerse en un buen lugar dentro de la tabla, pero llega un momento en el que eso no es suficiente.

Los de Raúl Agné necesitan encadenar varias victorias para volver a los puestos de playoff. De lo contrario, se jugarán todo en la segunda vuelta. Si consiguiesen los tres puntos en Vallecas, y dependiendo de lo que hagan los rivales de arriba, el Real Zaragoza podría pasar las navidades muy cerca de los primeros puestos de la tabla y abandonar su posición de duodécimo en la clasificación.

El técnico catalán se lleva a Madrid a estos dieciocho convocados: Irureta, Álvaro Ratón, Jorge Casado, Leandro Cabrera, Erik Morán, Dongou, Cani, Ángel, Javi Ros, Manu Lanzarote, Marcelo Silva, Bagnack, Isaac, Juan Muñoz, José Enrique, Barrera, Zapater y Xiscu. Todo apunta a que Xiscu, único canterano en la convocatoria de este partido, será titular gracias a su gran actuación durante el partido ante el Oviedo a pesar de tener una brecha de diez puntos de sutura en la ceja.

Foto: Andrea Royo, VAVEL.

Rayo: muy fuertes en casa

El Rayo Vallecano, aunque ha sido algo irregular en las últimas jornadas, llega al partido con la rabia de ser derrotado por el Levante en la jornada anterior. Pese al mal partido contra los valencianos, los rayistas son muy fuertes en casa, punto a favor frente a un Real Zaragoza pésimo a domicilio. Si los locales ganan, adelantarán al conjunto maño, que se quedará con 24 puntos mientras que ellos escalarán puestos en la clasificación con 25.

Rubén Baraja, entrenador del equipo, puede que tenga que hacer cambios al confeccionar su once. En defensa, Amaya está tocado, por lo que su puesto podría ser ocupado por Dorado. En el centro del campo hay dudas entre Baena y Cristaldo, y, aunque probablemente en punta se coloque Manucho, éste podría ser sustituido por Miku. Sea el once que sea, los vallecanos no van a poner el partido nada fácil a sus contrincantes.

Baraja también ha dado a conocer la lista de hombres convocados para el partido: Gazzaniga, Lucho, Quini, Amaya, Dorado, Zé Castro, Rat, Baena, Trashorras, Cristaldo, Fran Beltrán, Aguirre, Álex Moreno, Embarba, Piti, Manucho, Miku y Javi Guerra.

Antecedentes

Las estadísticas chocan este fin de semana con la realidad, y es que el Real Zaragoza lleva 20 años sin perder en el Estadio de Vallecas. Este dato arroja algo de esperanza, y con él se espera romper la maldición de los partidos fuera de casa. De todos los últimos encuentros del Real Zaragoza con el Rayo Vallecano desde la Temporada 1999/2000, se han cosechado seis victorias, cuatro empates y dos derrotas, sumando en Vallecas 12 puntos de 18 posibles (tres victorias y tres empates). Las cifras se sitúan en el lado de la balanza del Real Zaragoza, esperándose así que auguren la primera victoria a domicilio de los blanquillos.

