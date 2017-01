El once de la afición zaragocista: jornada 21

Montaje: Daniel Salvador (VAVEL)

El Real Zaragoza viaja hasta Tenerife para afrontar el último partido de la primera vuelta. El partido se antoja transcendental para el conjunto maño, pues las aspiraciones de ocupar los puestos de play-off antes de acabar la primera vuelta pasan por este partido. El Real Zaragoza llega al encuentro tras perder en un partido clave contra el Girona por 1-2 en el campo de La Romareda. Por su parte el conjunto canario ha conseguido cuatro de los últimos nueve puntos que estaban en juego tras empatar contra el Nàstic, ganar al Alcorcón y perder contra el Levante.

Los aficionados maños han elegido a través de Twitter, el once que ellos colocaría si pudiesen ponerse en la piel de Raúl Agné.

En la porteria los aficionados del Real Zaragoza colocarían a Ratón. El canterano ya ha sido titular en varias ocasiones y los aficionados lo colocarían por delante de Irureta, el cual no acaba de conectar con los aficionados.

En la defensa los seguidores blanquiazules situarían a Isaac y a Cabrera como laretales diestro y zurdo respectivamente, Jesús Valentín y Marcelo Silva completarían la zaga situándose como centrales. Esta defensa es una defensa de circunstancias, pues Jose Enrique cayó lesionado en el último partido contra el Girona.

En el centro del campo los aficionados colocarían a Zapater y a Ros acompañados por Lanzarote y Edu García en los extremos. Con estos jugadores como centrocampistas, las aficionados cambiarían el sistema de juego a un 4-4-2 aprovechando la baja de Cani por suspensión. El pareja Zapater-Ros es fija en el once tanto de los aficionados como de Raúl Agné. Los aficionados darían entrada en el once a Edu García en lugar de Xiscu. El zaragozano ha cuajado buenos partidos cuando ha tenido minutos, esto unido a algunos gestos dentro del campo ha hecho que el extremo se gane el cariño de la grada.

En la punta del ataque los fieles maños pondrían a Ángel y a Dongou. La última vez que los dos jugadores compartieron titularidad fue en el partido contra el Rayo Vallecano.