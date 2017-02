El Real Zaragoza sale a flote del Alcoraz

Real Zaragoza: Irureta; Fletscher (Edu García, min. 60), Marcelo Silva, Valentín, Cabrera; Zapater, Javi Ros; Edu Bedia (Cani, min. 67), Xumetra (Casado, min. 86); Dongou, Ángel

El Real Zaragoza se ha impuesto a la SD Huesca por 2-3 en el Alcoraz. Partido frenético pasado por agua y con el terreno de juego como principal protagonista. Ambos equipos llegaban al partido con muchas urgencias debido a los malos resultados cosechados durante el mes de enero.

La suspensión en el aire

Desde el mediodía, la idea de la posible suspensión del partido estuvo presente. Debido al temporal, El Alcoraz presentaba un mal estado del terreno de juego con numerosos charcos y las previsiones meteorológicas indicaban más lluvia durante todo el día.

Así se encontraba el césped. Foto: Real Zaragoza.

Pese a todo, ambos equipos llegaron al campo y estuvieron muy pendientes del dictamen del colegiado que daría el “ok” final a las 19:30 horas. Pese al mal estado del campo, el partido debía disputarse.

Por la tarde, operarios del Huesca habían estado trabajando para intentar mejorar las condiciones, aunque el aspecto que presentaba el terreno de juego seguía siendo deplorable.

Falta de control, y el estado del terreno de juego como protagonista

Raúl Agné presentó un once, como viene a ser costumbre, con variantes. Lo único que no cambia es la presencia de Irureta que continúa como guardameta titular. Feltscher y Edu Bedia partirían desde el once titular, produciéndose el debut del primero con la camiseta blanquilla. Otra de las novedades en el once fue la inclusión de Dongou.

Los protagonistas saltaron al terreno de juego acompañados de la lluvia. Pocos minutos de juego bastarían para saber cómo iba a ser el partido, donde cada pase era frenado por los charcos. Ambos equipos eran conscientes de que cualquier mínimo error podía costar el partido.

El Huesca se hace con el control del partido

Pero no valían las excusas. El conjunto oscense comenzaba con las ideas más claras que los maños. Por medio de Borja Lázaro, que llevaría todo el peligro, buscaban la portería de Irureta. Aunque fue primero el Real Zaragoza quien dispararía primero, pero el disparo impactaría en Ángel. Pocos minutos después, los azulgranas respondían con una muy buena jugada de Borja Lázaro que perdonó el primero después de ganarle la espalda a la defensa zaragocista, pero Irureta despejó el balón.

El primer susto del partido llegaría a modo de lesión. Zapater se dolía en el terreno de juego cuando apenas habían transcurrido los primeros 20 minutos. Finalmente, el capitán continuaría sin problemas.

El Real Zaragoza no conseguía dar bien dos pases seguidos y la única baza que le quedaba era aferrarse a las jugadas a balón parado. Peligro que tampoco conseguirían infundir en la defensa oscense. La única ocasión blanquilla llegaría en el tiempo de descuento a través de una falta en la que Edu Bedia mandó el balón al lateral de la red de la portería de Herrera.

Con el marcador a cero, el partido se marcharía al descanso. Superioridad local y un Huesca que buscaba con más ganas que acierto la portería rival.

Remontada zaragocista

La segunda mitad no podía empezar peor para el Real Zaragoza. Borja Lázaro, en una jugada a balón parado, le ganaría la espalda a la defensa y a un Irureta que no conseguía atrapar el balón. Pero la reacción zaragocista no tardó en llegar, en comparación a otros partidos. Dongou, más listo que ninguno, se aprovechaba del disparo que se estrellaba en el larguero y ante la indecisión de Herrera, cabeceó al fondo de la red. Empate que subía al marcador solo seis minutos después.

Gol oscense y reacción blanquilla

El empate dejó tocada a la SD Huesca y Ángel lo aprovecharía con un buen gol ajustado al palo. El Real Zaragoza se ponía por delante en el marcador y jugaría los mejores minutos del encuentro. Solo cinco minutos después, Dongou volvería a anotar para dar más ventaja a los maños.

El Real Zaragoza conseguía darle la vuelta a la situación haciendo una buena segunda parte dejándose la piel en el campo. Agné supo leer el partido y la entrada de Edu García y Cani permitieron darle al equipo una mayor capacidad ofensiva.

En el tiempo de descuento, Alexander González recortaría distancias para maquillar el resultado final. Pese a la ventaja zaragocista, al equipo aragonés le han marcado dos goles en las últimas dos jornadas en el tiempo de descuento. Un aspecto, sin duda, a mejorar entre otras cosas.

Con el pitido final, la afición zaragocista desplazada recibiría los aplausos de los jugadores que agradecían a los suyos el empuje y aliento que les brindaron durante los 90 minutos. Tres puntos importantísimos que permiten al Real Zaragoza tomar un poco de aire después de un mes de enero para olvidar. Este equipo está muy vivo aún.

