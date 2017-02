Cabrera: "Contento por haber estado tanto tiempo acá"

Foto: Andrea Royo, VAVEL.

"Fue una pena no celebrarlo con una victoria". El defensor uruguayo cumplió 100 partidos con la elástica del Real Zaragoza en la última jornada ante el Alcorcón. Sin embargo, los de Agné no pudieron hacerse con la victoria, finalizando el encuentro con un fortuito uno a uno. "En el segundo tiempo supimos encontrar espacios. Así, tampoco supimos concretarlas". Pese a todo, Cabrera cataloga el esfuerzo zaragocista en Santo Domingo de innegable.

"Es una pena", confiesa el defensa. El equipo trabaja y se esfuerza pero continua sin obtener los resultados deseados: "Y nos duele". Además de esta mejora generalizada, la defensa también está mejorando de manera conjunta e individual. Pero continua encajando goles, como fue el caso en Alcorcón, a través del balón parado: "Jode más que con tan poco nos hagan daño, y nosotros haciendo mucho hagamos menos". Pese a la derrota, la afición maña continua al lado de su equipo y Cabrera agradece los signos de apoyo: "La afición nos reconoció el esfuerzo".

"No hay pesimismo" reconoce el charrúa. Con el mismo espíritu y animo que en semanas anteriores, el defensa no cree que se esté demasiado lejos, pero a su vez acepta no estar cerca. "Nosotros vamos a salir a ganar": Esa es la solución y el estimulo que necesita el Real Zaragoza, comenzando por el Nastic y en adelante. En las últimas jornadas Cabrera ha jugado como lateral izquierdo: "Me estoy sintiendo bien". Y es que sus actuaciones, a la vista de la prensa y el público, también han gustado. Sin embargo, ve una asignatura pendiente: "No soy ni José Enrique ni Casado a la hora de atacar".

Cien partidos con el Real Zaragoza son una buena cifra para hacer balance: "A lo largo de estos años he ido a mas". Con la finalización de su contrato en el horizonte, el defensa no ha querido hablar de su futuro: "Estoy más concentrado en llegar bien al fin de semana". Pese a ello, los resultados que pueda obtener el Zaragoza esta temporada, serán clave para aquellos jugadores que no tengan claro su futuro: "Ojalá que todo salga bien acá y no me tenga que ir".