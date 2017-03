Ojeando al rival: Córdoba CF, al borde del descenso

Google Plus

Foto: Javier Gimeno (VAVEL)

Con la moral después de lograr la primera victoria del año en La Romareda, el Real Zaragoza afronta una nueva cita con el objetivo de despegar definitivamente de los puestos bajos de la clasificación. Precisamente, ese es lo que quiere el rival del conjunto maño, el Córdoba.

El Nuevo Arcángel, la tarea pendiente

El Córdoba ocupa la decimoctava posición, sumando 30 puntos en las 28 jornadas disputadas. En caso de no lograr los tres puntos ante el Real Zaragoza, el conjunto de Luis Carrión podría verse el domingo en puestos de descenso. Y es que la distancia con el descenso a Segunda División B es mínima, de tan solo un punto.

Una de las causas para entender la mala situación del Córdoba son sus números como local: el conjunto andaluz es el peor equipo de la categoría en su estadio, sumando solamente 16 puntos. Un déficit que ha frenado en seco las aspiraciones de ascenso a Primera y le ha hecho pelear por objetivos completamente opuestos.

Y a eso se le suma la poca capacidad goleadora del equipo en su feudo, ya que es el menos goleador en esa faceta. Muchos problemas para los de Luis Carrión, que tratarán por todos los medios de lograr la victoria.

Rodri, la principal amenaza

Pocos podrían imaginarse a principio de temporada la situación que viviría el Córdoba a estas alturas de la temporada. Y es que este era un proyecto para luchar por cotas más altas. Entre todos los jugadores de la plantilla, hay uno que sobresale por encima del resto: Rodri. El delantero se enfrentará al que fue su exequipo hace ya varias temporadas, cuando el Real Zaragoza aún estaba en Primera.

El delantero es el máximo artillero de su equipo. con diez goles. Titular indiscutible en el once, Rodri ha marcado diez goles y ha repartido dos asistencias, unas cifras que destacan aun más teniendo en cuenta los números de sus compañeros. Por ello, la defensa zaragocista tendrá que estar pendiente del soriano.

Declaraciones de Luis Carrión y convocatoria

El técnico del conjunto andaluz desvela sus ganas de que el balón empiece a rodar en el Nuevo Arcángel, para intentar brindar a la afición una victoria y alejarse así de los puestos de descenso: "Tenemos muchas ganas de que llegue el partido de mañana en casa para sacarnos la espina del encuentro anterior; el equipo compitió muy bien y no sacó puntos. Creo que las cosas van a salir bien y entrenando así es imposible que las cosas nos salgan mal".

Un aspecto fundamental para lograr los tres puntos será no caer en las precipitaciones. Y es que en las últimas jornadas, el equipo de Carrión está quedándose con diez jugadores durante los partidos. "Creo que si nosotros estamos con once tenemos muchas opciones de ganar partidos. No podemos regalar este tipo de situaciones, hay que evitar perder jugadores y hacer más fácil el partido al rival", apuntaba.

Carrión ha convocado a todos sus jugadores disponibles para esta cita. El técnico no contará con todos sus jugadores, ya que pierde a Carlos Caballero por lesión, sumándose así a Juli. Además, Pedro Ríos fue expulsado ante el Nàstic y tampoco estará disponible.