Previa Real Zaragoza - Getafe CF: sin margen para el despiste

La Romareda albergará este sábado un interesante partido entre dos equipos que, a comienzo de la temporada, estaban destinados a luchar por el ascenso. Ese continúa siendo el objetivo del Getafe, que ocupa uno de los puestos de promoción. Sin embargo, el Real Zaragoza se encuentra en la mitad de la tabla, más cerca del descenso que de la sexta posición.

Sin relajación

Después de tres jornadas consecutivas enfrentándose a equipos en puestos de descenso, los rivales que le esperan al Real Zaragoza en el tramo final de la temporada es muy diferente, como Cádiz, Tenerife o Girona. El primero de los siete encuentros que quedan es ante el Getafe, que llega a La Romareda en un gran estado de forma. Los blanquillos afrontan este choque con la tranquilidad de saber que la salvación está casi lograda, pero no puede haber margen para el despiste.

Con la victoria del Almería en el partido que abría la jornada, la distancia con el descenso se ha reducido a cinco puntos. Una renta que todavía no es suficiente para sellar de manera definitiva la permanencia en Segunda División. Desde la llegada de César Láinez al banquillo, los aragoneses todavía no conocen la derrota (tres victorias y dos empates), una dinámica que los aficionados blanquillos esperan que se mantenga.

Partidos de César Láinez con el Real Zaragoza Jornada Partido Resultado 31ª Elche - Real Zaragoza 0-3 32ª Real Zaragoza - Valladolid 1-1 33ª Almería - Real Zaragoza 2-2 34ª Real Zaragoza - Mallorca 1-0 35ª Mirandés - Real Zaragoza 0-1

El técnico aragonés no podrá poner en liza su once de gala. Láinez se verá obligado a reestructurar la defensa, debido a la ausencia de Leandro Cabrera por problemas físicos. Jorge Casado será el encargado de sustituirle en el lateral izquierdo, como ya sucedió ante el Almería. Será la única modificación del once habitual del exentrenador del Deportivo Aragón.

A afianzarse en los playoffs

Antes de que comenzara la temporada, el objetivo del Getafe era regresar inmediatamente a la máxima categoría del fútbol español. Prácticamente perdida la posibilidad del ascenso directo (el segundo clasificado, el Girona, se encuentra a siete puntos), la oportunidad más viable pasa por los playoffs.

El conjunto azulón se encuentra con 55 puntos, en el quinto puesto de la clasificación. La igualdad entre el tercero y el séptimo es máxima, con solo tres puntos de diferencia. Por ello, el Getafe no puede permitirse el más mínimo fallo en lo que resta de temporada. Al igual que el Real Zaragoza, los de Bordalás llevan cinco partidos sin perder (tres victorias y dos empates).

Este partido puede ser una buena prueba de fuego. Para intentar lograr el mayor de puntos posibles en La Romareda, el Getafe se encomendará a Jorge Molina, su máximo goleador. El delantero está cuajando una gran temporada, habiendo anotado 15 goles y repartido tres asistencias.

La última visita del Getafe a Zaragoza, en 2012

Aragoneses y madrileños se han enfrentado en un total de 23 ocasiones entre Primera, Segunda y Copa del Rey, 11 de ellos en La Romareda. Los precedentes son favorables para los intereses maños, habiendo logrado diez victorias y siete empates, por las cinco derrotas. En esos enfrentamientos, los blanquillos han anotado 34 goles, por los 25 del Getafe.

El último precedente entre ambos equipos en el estadio zaragocista se produjo en el año 2012. Fue en la séptima jornada de la temporada 2012/2013, que terminó con el triunfo por la mínima del Getafe (0-1). El partido estuvo marcado por la tempranera expulsión de Romaric en las filas locales. No sería el único jugador expulsado, ya que Álvaro González y Barrada acabaron el partido antes de tiempo. Diego Castro anotó el único gol, desde el punto de penalti.

En la primera vuelta, el Getafe se impuso a los blanquillos también por la mínima, con un gol de penalti. Fue un partido igualado, con pocas ocasiones de gol por parte de ambos conjuntos. Sin embargo, en el tramo final los locales fueron en busca de los tres puntos y lograron su recompensa.

Convocatorias

César Láinez ha convocado a 19 jugadores para recibir al Getafe. El técnico zaragocista no podrá contar con Leandro Cabrera, quien ha arrastrado molestias a lo largo de la semana. Pero no todo son noticias negativas, ya que Jordi Xumetra regresa a la convocatoria después de seis partidos. Quien también entra en la lista es Fran Rodríguez, después de cuatro partidos.

La lista de convocados está formada por Saja, Ratón, Fran, Casado, Samaras, Cani, Ángel, Javi Ros, Edu García, Manu Lanzarote, Marcelo Silva, Isaac, Xumetra, José Enrique, Zapater, Jesús Valentín, Feltscher, Edu Bedia y Pombo.

Por su parte, Pepe Bordalás ha confirmado en rueda de prensa ante los medios de comunicación que tiene a todos los jugadores disponibles para esta cita.

Estos son los convocados por Bordalás para el partido: Alberto, Guaita, Peña, Cata Díaz, Molinero, Juan Cala, Gorosito, Damián, Faurlín,Paul Anton, Lacen, Portillo, Fuster, Facundo, Pacheco, Mora, Chuli y Molina.

Posibles onces