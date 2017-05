Ángel: "Me siento orgulloso de esta afición que tenemos"

FOTO: Andrea Royo | VAVEL

Vuelta al trabajo del Real Zaragoza. Tras dos días de descanso y lejos de los terrenos de juego, el equipo de la capital maña ha vuelto a saltar al césped de la Ciudad Deportiva con un nuevo equipo en mente. Esta semana toca visitar tierras catalanas, exactamente al Reus: "El partido del Reus es muy importante porque es el siguiente. Tenemos que seguir sumando puntos", comentaba el encargado de salir a la sala de prensa que no ha podido ser otro que el delantero canario Ángel Rodríguez.

Ángel ha alcanzado la friolera cantidad de 20 goles en lo que va de temporada y, aparte de ser titular indiscutible, el club piensa en su renovación, que parece difícil en un principio. Sobre los goles conseguidos esta temporada, el delantero ha comentado lo siguiente: "Jamás había pensado en que era capaz de llegar a esa cantidad, y me pone muy contento haberlo conseguido".

El Reus es el próximo rival a batir por el equipo maño. Ángel piensa lo siguiente sobre los catalanes: "Será un partido complicado, ante un rival que prácticamente se juega lo mismo que nosotros. Tendremos que hacer un gran partido para poder ganar allí".

Sobre lo que resta de temporada, el objetivo está claro, y para poder conseguirlo hay que sumar más: "Hay que seguir sumando puntos para poder estar tranquilos. Primero los de Reus y luego ya veremos. Somos conscientes de que necesitamos seis puntos para poder conseguir el objetivo y estar tranquilos".

La afición está con Ángel, y una muestra de ello es el bonito detalle de los zaragocistas tras fallar el gol que hubiese significado el empate: "Me hubiera gustado que acabar el partido con 21 goles en mi cuenta. Pero lo fallé. El gesto con la afición es lo mejor que me ha pasado esta temporada , la afición me quiere y yo estoy contento muy aquí. Me siento orgulloso de la afición que tenemos".

El equipo volverá a entrenarse en la Ciudad Deportiva el jueves a las 10:30 horas para seguir preparando el partido ante el Reus del próximo domingo a las 20:30 horas.