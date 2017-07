Jesús Valentín: "Este año espero ganarme la titularidad"

FOTO: Andrea Royo | VAVEL

Tercera sesión de la semana para los jugadores del Real Zaragoza. Estos días, el equipo está concentrado en la localidad pirenaica de Boltaña, por sexta vez en su historia para realizar la pretemporada. Tras el primer entrenamiento del martes, Jesús Valentín ha sido el elegido para atender a los medios de comunicación aragoneses en una escueta sala de prensa.

Sobre cómo está yendo la concentración veraniega, comentó lo siguiente: “La pretemporada está trascurriendo muy bien, queremos coger un buen tono físico y machacarnos para llegar al primer partido a tope todos los jugadores”. Se trata del primer stage veraniego de Jesús Valentín en las filas blanquillas después de que el jugador tinerfeño se incorporara al club en el pasado mercado invernal. Aún es la segunda semana de entrenamientos, pero al ser preguntado sobre el proyecto de este año añadió lo siguiente: “El proyecto es muy ilusionante, se están incorporando muchos jugadores jóvenes al plantel y creo que cuando empiece la liga estarán totalmente adaptados”. Debido a esta situación y que es su segunda temporada en el club, añadió: “Si, es verdad, soy un veterano con veinticinco años, es algo inusual pero espero ayudar a mis compañeros a que se adapten perfectamente”.

En la tarde del lunes se cerraba la contratación de Diogo Verdasca, con el cual Lalo Arantegui dejó cerrada la zaga del conjunto aragonés que estará formada por Simone Grippo, Diogo Verdasca, Alejandro Zalaya y el protagonista de la rueda de prensa, Jesús Valentín, que declaraba lo siguiente: “Espero este año al empezar desde cero poder ganarme la titularidad de la que no goce el año pasado”. Además de afirmar que esta seguro que "el descaro será una de las armas de esta plantilla” .

Por su parte, en cuanto a su nuevo entrenador, Natxo González, confía en que “ojalá repitamos con él los datos de goles encajados que hizo con el Reus, sería un muy buen síntoma” y “desaparezcan los errores groseros que se produjeron en la pasada temporada”.

Al ser preguntado por el compañero nuevo que más le ha sorprendido, no dudo en declarar lo siguiente: “El jugador que más me ha sorprendido ha sido Borja (Iglesias) no ya solo por sus movimientos sino porque cada vez que se planta delante del portero la mete, aún no le he visto fallar un tiro”. En cuanto al objetivo marcado por el equipo, siguió en la línea de la serenidad comentada por sus otros compañeros: “Tenemos que ir paso a paso, cumpliendo objetivos para llegar al final de temporada y pelear por lo que todos tenemos en mente”