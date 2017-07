Pombo: "El sueño de todos es ascender, pero hay que ir poco a poco"

Google Plus

Jorge Pombo. Foto: Andrea Royo (VAVEL)

La misma canción suena todos los veranos en el ambiente zaragocista: el sueño del ascenso. Sueño en el que cree Pombo y todos sus compañeros. No obstante, ya curados de espanto, conocen bien el estribillo: no hay que obsesionarse. "El sueño de todos obviamente es ascender, pero no tenemos que machacarnos la cabeza con eso, tenemos que ir poco a poco", ha asegurado el centrocampista.

La pretemporada del Real Zaragoza sigue su curso. Este miércoles ha tocado doble sesión. El entrenamiento vespertino ha estado marcado por un enfrentamiento ante el Boltaña, en el que los zaragozanos han ganado por 0-13. "Es como tiene que ser. La semana está siendo exigente, pero estamos muy contentos", ha afirmado Pombo. El último compañero en llegar a la expedición en la localidad oscense fue Diogo Verdasca, central de 20 años procedente del Oporto B. Uno más en la plantilla. "Nos estamos conociendo los unos a los otros y esta concentración se basa en eso, hacer equipo y salir de la Ciudad Deportiva", ha dicho Pombo.

"Estamos muchos jugadores y la competencia siempre es buena. Cada uno tiene que mirar por sí mismo, pero también por el equipo. Al fin y al cabo somos 20 o 22 jugadores que tenemos que ir a una y solo tenemos que pensar en eso", ha asegurado el canterano. Una de los rasgos que han marcado la confección de la plantilla es la juventud. A Jesús Valentín, de 25 años y fichado el invierno pasado, se le considera un veterano. Pombo no cree que sea un hándicap: "La juventud siempre es buena. Tenemos jugadores con experiencia como Valentín, Zapater o Xumetra. Tener gente joven siempre le viene bien al equipo y esa competencia interna en el grupo nos ayudará a todos".

El mediocentro zaragocista es consciente de una de las claves de su nuevo entrenador: la defensa. Natxo González está haciendo mucho hincapié en los trabajos de recuperación tras pérdida, y presión. "La defensa es fundamental. Un buen ataque empieza siempre por una buena defensa. Ya se vio el año pasado que su equipo, el Reus, fue el menos goleado. De estrategia creo que les metieron uno", ha asegurado Pombo. Como cada año, otra de las patas del proyecto es la afición. A estas alturas, ya son 16000 lo socios que se sentarán en La Romareda. Pombo no duda en que la afición es importante: "La afición siempre está con nosotros, es parte fundamental del Real Zaragoza y de que esto salga adelante. Nosotros nos apoyamos mucho en ellos y siempre les estamos agradecidos", ha concluido el canterano.