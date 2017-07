Natxo González: "Vamos a tener que meter muchas horas"

Google Plus

Foto: Real Zaragoza

El entrenador del Real Zaragoza, Naxto González, se ha mostrado "contento" en general tras volver de Boltaña y ha calificado la semana de "productiva": "El equipo se está organizando. Cada uno va asumiendo la responsabilidad que le corresponde". El equipo es prácticamente nuevo, por lo que el trabajo es la vía más rápida de llegar a compenetrarse todos: "De puertas para adentro, sabemos que somos prácticamente nuevos todos, que vamos a tener que meter muchas horas para que las cosas vayan saliendo (...) Las prisas no son buenas", ha destacado González.

Las vibraciones son buenas y es que el club blanquillo está conformando una plantilla que promete de cara a la nueva temporada. El último en llegar ha sido Diogo Verdasca, al que se le darán minutos de una forma progresiva. Preocupa el extremo Alain Oyarzun, ya que hace poco tiempo que fue operado de la rodilla y todavía se le resiente: "Es una rodilla operada de hace un año y cuando hay mucha carga de trabajo sufre siempre una pequeña inflamación. Hay que seguir trabajando y potenciando bien esa pierna", ha señalado el técnico vasco.

Borja Iglesias es una de las grandes promesas del equipo, del cual se espera una gran racha goleadora: "Mete muchos goles y eso a todos llama la atención. Nos puede aportar muchas cosas", ha comentado Natxo González. Sobre los canteranos del equipo, ha asegurado que está pendiente de su evolución y que serán llamados a jugar en cuanto se les necesite: "Están muy ilusionados, saben que es una gran oportunidad y pelean como el que más para tratar de tener esos minutos". Acerca de los fichajes extranjeros -Buff, Papu y Grippo-, Natxo González ha explicado que los tres "tienen suficiente calidad como para competir al nivel que requiere este gran club".

Cesáreo Alierta comentó en unas declaraciones que el Real Zaragoza subirá a Primera División este año, algo que puede ser visto como más presión para el equipo. Al entrenador, la presión no le afecta: "La presión es la que uno mismo se meta. No cambia nada, por lo menos en mi persona", ha declarado. También ha destacado que la Segunda División es una categoría complicada, por lo que el calendario es lo de menos: "Tenerife y Granada no están mal para empezar. Iremos viendo el día a día y luego en los partidos, que es donde hay que demostrar un poquito todo".

Ya van más de 16.000 socios dados de alta tras la dolorosa temporada pasada. "Me parece increíble. Una muestra más de la afición que tiene este club. Nos satisface mucho y es un empujón más", ha añadido el técnico, haciendo hincapié en la importancia de la afición.

Victoria ante el Deportivo Aragón

Tras la vuelta de Boltaña, el Real Zaragoza ha jugado un amistoso contra el Deportivo Aragón que se ha saldado con un 5-0 a favor del primer equipo, con goles de Buff (12', 41'), Febas (14') y Raí (53', 62'). El próximo partido será el 26 de julio en Laguardia contra el U.D. Logroñés a las 19 horas