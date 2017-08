Delmás empieza con buen pie

Google Plus

Delmas en el calentamiento del partido contra el Eibar. Foto: Andrea Royo (VAVEL)

El Real Zaragoza no tuvo el mejor comienzo de temporada, pues debido a un fallo defensivo perdió ante el CD Tenerife. A pesar de no tener el mejor inicio, el club de la capital del Ebro pudo sacar algunas notas positivas del encuentro. Entre las notas positivas del partido se encuentra el debut con el primer equipo en partido oficial de Julián Delmás, el cual realizó un buen encuentro.

Ángel se postulaba la semana pasada como el lateral zurdo titular del Real Zaragoza para el primer encuentro de liga. Sin embargo, una molestia en el muslo de la pierna derecha impidió que jugase el partido. Con este contratiempo, unido a la baja de Lasure por lesión, el cual es el remplazo natural de Ángel, Natxo Gonzalez tuvo que rearma la defensa, pasando a Benito del carril diestro al zurdo y dando entrada a Delmás como lateral derecho. El joven canterano debutó de esta forma en un partido oficial, aunque ya había entrado en la lista de convocados en algunos partidos de liga y había disputado algunos partidos amistosos con el primer equipo. El primer partido de Delmás con la camiseta del Real Zaragoza tuvo lugar la pretemporada pasada en el amistoso contra el CD Ebro.

Tras pasar por casi todas las categorías de la cantera maña, Julián Delmás fue ascendido al primer equipo en mayo tras realizar una buena temporada con el Deportivo Aragón, donde disputó 35 encuentros, 33 de ellos en liga regular y dos de ellos en el Playoff de ascenso a Segunda División B, y anotó dos goles. Desde ese momento, el joven zaragozano ha sido considerado uno más de la primera plantilla, teniendo su momento álgido el pasado viernes al entrar en el once inicial del primer partido de liga. Durante la pretemporada de este año, el joven lateral diestro no había disputado muchos minutos, incluso se perdió el encuentro contra el Nástic de Tarragona por culpa de problemas físicos, y en el torneo Memorial Carlos Lapetra entró en la lista de convocados, pero no jugó ni un minuto.

En el partido contra el Tenerife, Delmás jugó 73 minutos en los que fue uno de los mejores de todo el encuentro, hasta que fue sustituido por Toquero. El joven lateral no tuvo miedo a subir la banda desdoblando a Pombo para tratar de crear algo de peligro. En defensa, el canterano maño supo cerrar su banda, a pesar de que durante gran parte del encuentro tuvo que parar a Suso, uno de los mejores jugadores del Tenerife. Además, Delmás ayudó a salir con el balón jugado, dando inicio a alguno de las jugadas peligrosas del equipo dirigido por Natxo González. El joven jugador maño vio en el minuto 30 la tarjeta amarilla al cortar un contraataque del conjunto canario, sin embargo ver la tarjeta no le corto las alas al joven lateral que mantuvo el nivel a pesar de estar amonestado, siendo mejor que su homólogo en la banda izquierda Benito.

La últimas pruebas que se le han realizado a Ángel Martínez han reflejado que el lateral no sufre ninguna rotura de fibras, por lo que es factible que llegue al partido de este domingo contra el Granada, el cual será el primer encuentro de la temporada en La Romareda. Esto podría cerrar la puerta de la titularidad a Delmás, sin embargo las buenas sensaciones dejadas por el canterano en el primer partido de liga ante el Tenerife pueden convencer al Natxo González de alinearlo por delante de su competencia.