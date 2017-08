El once de la afición zaragocista: jornada 2

Google Plus

Montaje: Daniel Salvador | VAVEL

El Real Zaragoza arranca su camino en La Romareda, donde este año procurará no dejarse tantos puntos como temporadas atrás e intentará hacer de ella un fortín como debería ser. El primer rival será un hueso duro de roer: el Granada, recién descendido de Primera División. Pero ya es sabido que en la categoría de plata todo se iguala, y si no que se lo pregunten al Real Zaragoza. Para este partido, VAVEL Zaragoza ha puesto de relieve la habitual encuesta sobre qué once alinearían los seguidores zaragocistas para el estreno oficial en el feudo blanquillo.

De esta manera, en la portería el elegido ha sido Álvaro Ratón. Ninguna sorpresa, ya que el joven portero gallego está siendo el habitual para Natxo González aunque sus actuaciones no son maravillosas, tampoco desastrosas, simplemente correctas en general. Además, Cristian Álvarez todavía está poniéndose en forma aunque ya le queda poco (se supone) y Sergio García, del filial, solo está de posible recambio.

En la línea de defensa, Grippo es el único central claro que se postula siempre como titular. A su lado, las dos opciones más probables no son otras que Verdasca y Valentín, ganando este último la batalla entre los dos aunque veremos lo que hace Natxo González. Cabe destacar que algún aficionado ha propuesto a Zapater como central. En los laterales, Delmás se ha ganado el cariño de la afición y la gente lo quiere ver como titular, mientras que, en la izquierda, los aficionados colocarían a Benito, si bien algunos también optarían por la opción natural: Ángel.

Avanzando en el campo, el doble pivote lo conformarían Javi Ros y Eguaras, aunque se trata de una posición muy discutida debido a las opciones existentes, al contrario que el año pasado, ya que Zapater y Febas también pueden actuar ahí. Donde sí ha sido elegido Febas es en la línea de tres mediapuntas, aunque Buff también es otra opción. En cuanto a las bandas, la izquierda es para Pombo por unanimidad y la derecha tiene dos posibles ocupantes: Papu y Toquero. Los dos jugaron todo el partido del miércoles y lo más posible es que se disputarán ese hueco en el once.

Por último, la punta del ataque será, obviamente, para Borja Iglesias. El delantero gallego fue elegido por la afición como mejor jugador del choque ante el Tenerife y es la gran referencia del ataque blanquillo junto con Toquero. Por su parte, Raí se ha quedado fuera de la lista y no disputará el duelo.

​