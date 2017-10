Lorca FC – Real Zaragoza: puntuaciones del Real Zaragoza, jornada nueve

Google Plus

El Real Zaragoza venció por 0-2 en Lorca y logró su tercera victoria en la liga, su segunda consecutiva y la segunda también a domicilio. Ros y Papunashvili fueron los autores de los goles.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin clasificar)

Natxo González

8 | A pesar del extraño planteamiento inicial, Natxo González demostró estar a la altura de la categoría y ser un gran estudioso del fútbol. Reforzó la defensa con un planteamiento defensivo en el centro del campo con Zapater, Ros y Guti de inicio. Acertó en los cambios, metiendo a Papunashvili quien sentenció el partido, y a Eguaras, que dio esa tranquilidad necesaria para aguantar el resultado los últimos minutos.

Cristian Álvarez

7 | Decisivo. Si bien no tuvo que actuar en muchas ocasiones a pesar de las incesantes oleadas del Lorca en algunos tramos del partido, fue fundamental para evitar algún gol claro de los murcianos. En los primeros minutos evitó un golazo de Noguera a la mismísima escuadra. Portero de muchos quilates.

Delmás

7 | Sigue creciendo a pasos agigantados. No se amilana ante ningún rival y saca el balón jugado con mucho criterio para un jugador venido de la Tercera División. Le falta ser más incisivo, aspecto en el que también mejora partido tras partido. Hace menos notable la ausencia de Benito.

Diogo Verdasca

7 | Sigue demostrando ser un central de futuro. El portugués volvió a cuajar un gran partido. Cerró espacios, ganó la mayoría de duelos por alto e incluso se atrevió a ir al ataque. Diogo Verdasca ha logrado cambiar la inseguridad que transmitía los primeros partidos a base de un trabajo incansable como el de hoy.

Mikel González

7 | Cada vez deja más claro que es el central que el Real Zaragoza necesitaba. La pieza clave en una defensa que gira en torno a él y que maneja con firmeza. Es un jugador de Primera División y se nota.

Ángel

7 | Férrea defensa del barcelonés en el día de hoy. Fue un suplicio para Nando, quien no encontró hueco por la banda que el zaragocista defendía hoy. La regularidad que mantiene partido tras partido es el principal aliciente del lateral blanquillo.

Zapater

7 | Cumplió su cometido, como cada partido, de hacer incómodo el juego del rival en el medio, pero además sumó más trabajo en defensa para mantener la puerta a cero. Tuvo un par de errores en la entrega que pudieron costar un susto al conjunto blanquillo. Se marchó sustituido en la segunda mitad.

Javi Ros

8 | Desaparecido en la primera parte, se desató en la segunda. Fue un muro en el centro del campo, recuperó muchos balones y aportó salida de balón, una faceta en la que el tudelano todavía tiene mucho por pulir. Por si fuera poco, abrió la lata con el primer tanto zaragocista en el día de hoy. Volvió a la titularidad a lo grande.

Raúl Guti

6 | Se le ve asentado en la categoría de plata. El canterano zaragocista estrenó titularidad en la competición liguera y estuvo a la altura de las circunstancias. Tiene un tremendo criterio y una gran capacidad de conectar con la línea ofensiva del equipo. Le falta coger experiencia en el fútbol profesional, pero le sobran aptitudes para ser un centrocampista de futuro.

Aleix Febas

9 | Es sin duda uno de los mejores jugadores de la categoría y lo volvió a demostrar en el día de hoy. Una pesadilla para los rivales, que hoy solo fueron capaces de pararlo a través de faltas. Jugó el partido con unas ganas tremendas, características de un futbolista que quiere triunfar. Toda creación de juego pasó por sus botas. Se le quedó la espinita clavada del gol que pudo marcar para hacer el 0-2. Sobresaliente.

Toquero

6 | Un jugador de los que ya no quedan. No le salió un gran partido, sobre todo si lo comparamos con el encuentro que realizó ante el Numancia, pero nunca dejó de pelear todos los balones, presionar y buscar espacios. Su entrega sigue siendo intachable.

Borja Iglesias

6 | No destapó su faceta goleadora hoy, pero un delantero no es solo goles. Borja realizó un partido de los suyos: peleándose con la defensa, aguantando el balón y sacrificándose para que sus compañeros hiciesen los goles. Compromiso puro del gallego, quien no tiene prisa por que le entre el gol.

Eguaras

6 | Entró en la segunda parte sustituyendo a Zapater, con el objetivo de no perder el control en el centro del campo para aguantar el resultado. Cumplió su cometido.

Papunashvili

6 | Salió como comodín en el minuto 80 para aportar frescura y velocidad al contraataque, pero no pudo dar lo que en principio se aportaba de él. Sin embargo, se vistió de delantero para mandar al fondo de las mallas una jugada entre Ángel y Febas que supuso el 0-2. Estreno goleador del georgiano en liga.

Oliver Buff

S.C| Jugó menos de diez minutos, descuento incluido. No tocó muchos balones. Imposible de valorar.