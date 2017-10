Ojeando al rival: Sevilla Atlético, diamantes por pulir

Google Plus

Foto: Jaime Collado (VAVEL)

El conjunto de Natxo González viaja hasta la ciudad de Nervión para enfrentarse al filial del Sevilla FC. La temporada pasada comenzaba la andadura del conjunto andaluz en la categoría de plata del fútbol español. Tras una notable campaña, se iniciaba una nueva campaña, esta vez con Luís García Tevenet como entrenador del equipo. Como recompensa a la gran temporada pasada, varias piezas importantes del filial sevillista emigraron a otros clubes llegando, incluso, al primer equipo alguno de ellos.

Por su parte, el Real Zaragoza llega a este encuentro para iniciar una nueva dura semana con tres partidos en siete días. Teniendo en cuenta que el partido del próximo martes enfrenta al equipo blanquillo frente al Valencia CF, muchos son los que quieren apurar sus oportunidades para ser los elegidos para tan especial encuentro.

La sección de VAVEL Zaragoza analiza al próximo rival del equipo blanquillo.

Gris comienzo

El equipo de Tevenet no ha comenzado con buen pie la temporada 2017/2018 en Segunda División. Tras la bajas de jugadores como ‘Ivi’, Cotán o Borja Lasso, el reto de mantener a este joven grupo en la categoría de plata resulta todavía más difícil. El Sevilla Atlético no está teniendo la suerte de su lado ya que es el único equipo que todavía no conoce la victoria y que suma únicamente cuatro puntos en su casillero.

En sus últimas cinco jornadas solo han sido capaces de sacar un empate frente al Cádiz. En la última jornada caían por dos goles a uno contra un renovado Albacete. Aunque no son un equipo que destaque por su fragilidad defensiva, en sus anteriores salidas cayeron por tres goles a cero tanto en El Molinón como en Almería. Estos resultados obligan al conjunto de Nervión a buscar la victoria con esmero el próximo sábado, pues sumar de tres en tres es ya una necesidad si quieren quitarse el farolillo rojo de encima.

Aunque el arranque de la temporada tampoco fue bueno resultó a priori algo más prometedor. El filial del SFC consiguió empatar contra Osasuna, Huesca y Rayo Vallecano en las cinco primeras jornadas perdiendo sus otros dos partidos frente al Real Valladolid y Cultural y Deportiva Leonesa.

Curro, el último genio de Nervión

El joven jugador sevillano es de lo más destacable esta temporada. Curro, el que ya formara parte de la plantilla la pasada temporada, es el jugador con más talento. Tras la marcha de Borja Lasso, ha recaído sobre él la responsabilidad de crear el juego ofensivo del filial sevillista.

Curtido en las categorías inferiores del Sevilla CF, el mediapunta andaluz es uno de esos jugadores tocados con una barita mágica. Ha jugado nueve de las diez jornadas que llevamos de campeonato con una media de ochenta y un minutos por partido. A día de hoy ha anotado un gol y no ha realizado ninguna asistencia. La afición sevillista confía en que el joven canterano pueda mejorar sus números y ayudar al equipo.

Hay que destacar también la ausencia en las alineaciones de Marc Gual. El delantero catalán todavía no ha marcado en lo que va de temporada. Además, no dispone de casi minutos para mejorar sus estadísticas. Tras la gran campaña realizada el año pasado, el Sevilla Atlético necesita al mejor Marc Gual para levantar la situación y además, sería el socio perfecto para Curro.

Marc Gual en el partido ante el Almería | FOTO: LFP

Convocatoria

Luís García Tevenet no se ha pronunciado todavía acerca de la convocatoria para el partido del próximo sábado. Al jugar en casa, no se espera dicha convocatoria hasta mañana sábado.

Posible once