Previa Real Zaragoza - Valencia CF: vuelve un histórico

El Estadio Municipal de La Romareda acoge mañana un partido de dieciseisavos de la Copa de SM el Rey. El Real Zaragoza no disputaba esta eliminatoria desde que estaba en Primera División hace ya cinco años. La afición espera con mucha ilusión este partido, ilusión que no se ve reflejada en ningún tipo de presión hacía sus jugadores.

Para celebrar esta cita tan importante, llega a la Romareda nada menos que el Valencia CF. Tras dos campañas sin rendir al nivel esperado por su afición los valencianos ocupan actualmente la segunda plaza de la categoría de oro del fútbol español. Marcelino García Toral ha devuelto la felicidad a Mestalla y, es que su situación en la clasificación no es casualidad ni cuestión de suerte. El Valencia CF ha sido capaz de ganar sus últimos cinco partidos y cuando no ha ganado esta temporada ha sido empatando contra Real Madrid, Atlético y Levante.

Después de tanto tiempo, la población zaragozana está deseosa de enfrentarse a un equipo de Primera División. Dejando a un lado los partidos de pretemporada donde no se respira un aire competitivo, el Real Zaragoza no se enfrenta a un equipo de Primera desde aquella fatídica tarde en la que se caía por 3-1 frente al Atlético de Madrid lo que suponía el descenso a Segunda División, temporada 2012/2013. Ante una ocasión de esta magnitud, la plantilla del Real Zaragoza se muestra encantada de enfrentarse a los valencianos. En un grupo donde abundan los jugadores jóvenes, las oportunidades de brillar en un escaparate como este no están a la orden del día. Se prevé un equipo entregado y con ganas de luchar cada balón. Los jugadores blanquillos lo darán todo para que la única opción de victoria para los valencianos sea hacer las cosas bien y demostrar su superioridad.

Ante toda esta expectación no hay que olvidar que el próximo viernes vuelve la competición liguera para los de Natxo González. Atendiendo a lo visto en los últimos partidos y la carga de minutos de algunos jugadores, existe una alta probabilidad de que el entrenador vitoriano introduzca varios cambios en el once inicial. Por su parte, Marcelino García Toral rotará a sus jugadores para darle minutos a los menos habituales a sabiendas de que tienen la obligación de ganar.

Convocatorias

El Real Zaragoza ha convocado a Cristian, Ratón, Benito, Valentin, Grippo, Vinicius, Pombo, Alaín, Febas, Buff, Lasure, Papu, Zapater, Delmás, Toquero, Guti, Raí y Zalaya. Muchos cambios en la convocatoria del equipo maño debido a que su próximo partido es el próximo viernes.

Por su parte, el Valencia CF no ha anunciado todavía su convocatoria. El que seguro que no estará será Kondogbia que arrastra una sanción de su anterior etapa en el Sevilla CF.

Precedentes

El Real Zaragoza y el Valencia CF no se enfrentan en competición copera desde la temporada 92-93. Aquella campaña el escenario era bien distinto, se trataba de unas semifinales de la Copa de SM el Rey. En el partido de ida, el Real Zaragoza se imponía por tres goles a dos al Valencia en la Romareda. En el partido de vuelta el resultado fue de empate a dos. El Real Zaragoza se clasificó para la gran final donde cayó eliminado por nada menos que el Real Madrid.

Colegiado

David Medié Jiménez es el colegiado designado para este encuentro. El catalán está disfrutando de su primera campaña en Primera División. Hasta la fecha, ha arbitrado cuatro partidos amonestando en trece ocasiones con tarjeta amarilla y en una con tarjeta roja. Aunque nunca ha arbitrado al Valencia CF, sí que le ha arbitrado al Real Zaragoza. En la campaña pasada impartía justicia en el encuentro frente al Mirandés, donde se imponía el equipo aragonés por dos goles a cero, y frente al Alcorcón, partido que acabó con empate a uno. También arbitró a los maños en las precedentes campañas en Segunda División.

Posibles onces