Natxo Gónzalez: "Hemos combinado bien, pero nos ha faltado acierto en los últimos metros"

Foto: REAL ZARAGOZA

Natxo González habló en la sala de prensa del Viejo Nervión, en la ciudad deportiva sevillista “Ramón Cisneros”, tras el empate del Real Zaragoza frente al Sevilla Atlético (2-2). El técnico vitoriano encadena seis duelos consecutivos en Liga sin conocer la derrota al frente del Real Zaragoza, sumando en ese tiempo un total de diez puntos de los 18 en juego (cuatro empates y dos victorias), además de la victoria en 1/32 de final de Copa ante el Lugo (1-0).

El técnico señaló que al equipo “no le faltó intensidad, pero somos vulnerables” y lamentó el hecho de “marcar dos goles fuera de casa y que de nuevo no sirva para ganar”. Considera que en el primer gol del filial sevillista reinó la mala suerte, pero afirma que el segundo quizás lo marcaron “muy fácil”. El vitoriano afirmó que le gustaron mucho “la ambición y la forma de llegar al área contraria" y para él lo más negativo del encuentro fue encajar goles. Además, recalcó el buen juego del equipo, pero lamentó la falta de acierto en los últimos metros.

El ex del Reus afirmó que no sabe si merecieron la victoria y volvió a recalcar que “al igual que el día del Oviedo, no nos ha servido marcar dos goles fuera de casa para poder ganar”, pero se reafirmó en que no le preocupan los fallos puntuales de la defensa. “Lo que marca todo es la regularidad, ser regulares, y en ese sentido no lo estamos siendo”, puntualizó.

El entrenador dijo por otro lado que “parecía que estábamos obligados a ganar hoy porque era el último clasificado pero sabíamos que no iba a ser fácil” y del rival señaló que “algún día ganará ya que tiene potencial para ello”. Además, reconoció que le queda un poco de insatisfacción, ya que según su criterio "teníamos que haber ganado por lo visto en el terreno de juego”.

Ahora el técnico se centra en preparar el duelo de 1/16 de final de Copa frente al Valencia CF en La Romareda el próximo martes. A continuación, el conjunto aragonés recibirá el viernes, también en La Romareda, a la Cultural y Deportiva Leonesa en el partido correspondiente a la duodécima jornada de Liga.