Previa: S.D. Huesca -Real Zaragoza: por volver a la senda de la victoria

Zapater en el encuentro ante el Granada FOTO: Andrea Royo (VAVEL)

El estadio de El Alcoraz volverá a acoger este lunes un derbi aragonés. El Real Zaragoza y la Sociedad Deportiva Huesca llegan con la necesidad de sumar los tres puntos tras empatar sus últimos encuentros ante la Cultural Leonesa y el Albacete, respectivamente. El conjunto maño tiene mayor urgencia en conseguir la victoria después de tres empates consecutivos en las últimas jornadas.

La Sociedad Deportiva Huesca está cuajando un sensacional inicio de liga con una pareja de jugadores que está dando mucho que hablar en los círculos futbolísticos como son Melero y Juan Camilo Hernández. Ambos futbolistas han demostrado estar en un momento fantástico, sumando entre los dos 11 tantos (seis de Melero y cinco del “Cucho”). Apenas se ha notado la marcha de Anquela al Oviedo, pues a su llegada, Joan Francesc Ferrer, “Rubi” encontró un equipo de características muy similares al de Anquela y con jugadores expertos en la categoría y otros jóvenes con mucha hambre.

Por su parte, el Real Zaragoza busca volver a sumar de tres en tres después de tres jornadas en las que no ha podido pasar del empate, dos de ellos ante rivales teóricamente inferiores. El fútbol no ha sido del todo justo con el conjunto maño en esta temporada y los errores puntuales en la zaga los está pagando muy caros el equipo de Natxo González. En estas últimas jornadas el equipo no está en tan buena forma como al inicio y el bajón en el nivel de algunos futbolistas está siendo muy notable (Eguaras, Febas, Buff) y está afectando al juego del Real Zaragoza.

Ambos entrenadores han advertido de que se espera un partido con mucha intensidad ya que ninguno de los dos conjuntos va a conformarse con el empate. Ambos conjuntos contarán con el apoyo de sus respectivas aficiones, aunque la oscense tendrá una presencia mayoritaria al jugar en casa y no se espera que la afición zaragocista se desplace en masa debido al horario y a la polémica con el alto precio de las entradas.

Convocatorias:

Natxo González ha hecho pública en la mañana del domingo la convocatoria para el derbi de mañana. Se lleva a 22 jugadores dejando fuera a Zalaya y Raí, que jugarán con el filial, por lo que el técnico vitoriano tendrá que hacer cuatro descartes. Los convocados por el Real Zaragoza son los siguientes: Cristian Álvarez, Ratón, Benito, Ángel, Valentín, Verdasca, Grippo, Vinicius, Pombo, Borja Iglesias, Ros, Alain, Febas, Buff, Eguaras, Lasure, Papu, Zapater, Delmás, Toquero, Mikel González y Raúl Guti.

Por parte de la Sociedad Deportiva Huesca tampoco se ha hecho pública la convocatoria para el encuentro del lunes a las 21:00.

Precedentes:

El Real Zaragoza y la Sociedad Deportiva Huesca se han enfrentado un total de dieciséis veces desde el primer enfrentamiento en la 1932-1933. El primer enfrentamiento en Segunda División se produjo en la Nochevieja de 1950 cuando los maños se impusieron a los altoaragoneses por tres a cero en el antiguo campo de Torrero. Hasta la fecha ha habido ocho derbis aragoneses en Segunda División, de los cuales el Real Zaragoza se impuso en cuatro ocasiones, dos de ellas el curso pasado, empató en tres encuentros y perdió en solo una ocasión. La única derrota del Real Zaragoza ante la Sociedad Deportiva Huesca se produjo en la 31ª jornada en la vuelta de aquel primer enfrentamiento en segunda de la temporada 1950-1951.

En el torneo del KO se han encontrado en dos eliminatorias, en ambas ocasiones pasó el Real Zaragoza y en la temporada 1985-1986 consiguieron los maños llevarse la Copa del Rey tras vencer al Fútbol Club Barcelona en la final disputada en el Vicente Calderón. Se enfrentaron también en Tercera División los dos equipos aragoneses, con dos victorias para los maños en la 1932-1933 y dos empates en la 1948-1949.

En el último derbi en el Alcoraz fue protagonista el estado del terreno de juego, encharcado y embarrado tras una serie de fuertes tormentas. En aquél encuentro que no debió de haberse disputado, consiguió imponerse el Real Zaragoza por dos goles a tres, con un tanto de Ángel y dos de Dongou, tras empezar perdiendo por cero uno.

Colegiado:

El árbitro del encuentro será Oliver de la Fuente Ramos, un colegiado castellano-leonés que se encuentra en su cuarta temporada en Segunda División. No ha arbitrado en esta temporada a ninguno de los dos equipos que se enfrentan el lunes y ha mostrado 28 tarjetas amarillas en seis jornadas y en la temporada anterior no perjudicó gravemente al Real Zaragoza en sus arbitrajes.

En la temporada 2015-2016 resultó clave en la derrota del Real Zaragoza ante el Nástic de Tarragona, inventándose una mano dentro del área de Guitián en los últimos minutos, que le bastó al Nástic para ganar el partido. Además debió haber expulsado a Manolo Reina tras destrozar el punto de penalti antes de que Manu Lanzarote lanzase la pena máxima a la grada. Un partido que de haberlo ganado el conjunto maño, habría entrado en zona de ascenso directo. En su primera temporada en la categoría de plata, la 2014-2015, no fue protagonista en el único encuentro que arbitró al Real Zaragoza en la victoria por dos a cero ante el Leganés.

Posible once: