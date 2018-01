Natxo González: "Lasure y diez más"

FOTO: David García (VAVEL)

El Real Zaragoza se enfrenta al Granada en esta jornada, un equipo con el que ya se ha enfrentado dos veces a lo largo de esta temporada; la primera en liga con un empate 1-1 y la segunda en copa con una victoria 3-0. De cara a este enfrentamiento, Natxo González atendía a los medios y aportaba que no cree que sea "un partido similar, hace mucho tiempo ya de eso. Como local es un equipo muy poderoso y tiene potencial para pelear por el ascenso".

La prensa preguntaba por algunos jugadores; por ejemplo por Borja Iglesias, una ausencia destacable en la convocatoria. El entrenador blanquillo explicaba que "la semana pasada el jugador tuvo un problema en el ligamento interior de la rodilla" y las molestias se incrementaron "tras el partido del martes". Además "es en la pierna derecha y en el golpeo está muy incómodo".

También un tema a tratar es el del nuevo fichaje: Jesús Alfaro: "Es un jugador que aportará más posibilidades del medio campo para arriba, sobre todo en el costado derecho". Se espera que el jugador aporte velocidad y equilibrio al juego del equipo maño, pero esta no es la única cuestión, también interesaba a la prensa si va a haber más fichajes en este mes de enero. A esta pregunta, Natxo González respondía diciendo: "A mí me dijeron: oye podemos traer a uno. Y uno han traído y no sé si van a venir más, a priori no pero veremos a ver en estos quince días que quedan".

Algo preocupante durante esta semana fue la ausencia de Vinicius en el entrenamiento del martes, y es que el jugador "tuvo una sobrecarga en el bíceps femoral" y fue por esto que se tomó un día de descanso Sin embargo, Natxo González afirmaba en la rueda de prensa que "las sensaciones han sido buenas y estará al 100% para el partido".

Para concluir la rueda de prensa, el entrenador del club blanquillo afirmaba que algo estaba seguro para el próximo encuentro, y es que el once del Real Zaragoza volvería a estar formado por "Lasure y diez más". Por lo tanto, el lateral volverá a ser titular, pero el entrenador no desveló nada más acerca de los jugadores que comenzarían el partido de este viernes a las 21:00 horas contra el Granada en el campo.