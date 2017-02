La Cultural sigue imparable en el Reino de León

Google Plus

La superioridad de la Cultural y Deportiva Leonesa en el Reino de León es evidente viendo los resultados cosechados en el transcurso de la presente temporada. El cuadro leonés sumó en la tarde de este domingo un nuevo triunfo 3-1, en este caso ante un Coruxo FC que no puso las cosas sencillas. Álex Gallar, Julen Colinas y Benja, por parte culturalista; y Alberto García, para los gallegos fueron los encargados de hacer los goles del partido. Con este resultado el cuadro culturalista mantiene la ventaja en la primera posición, mientras que los gallegos siguen en la zona medio-alta.

de la Barrera y Sáez, sin sorpresas

La fantástica marcha de la Cultural y Deportiva Leonesa se debe en parte al gran hacer del equipo en su feudo, un Reino de León casi inexpugnable. En este encuentro, Rubén de la Barrera pudo contar con sus habituales, a excepción de José León, que sufrió la pasada semana una fisura que le mantiene en el 'dique seco'. De esta forma, éstos son los once jugadores que defendieron la elástica culturalista: Guille Vallejo; Ángel Bastos, Iván González, Gianni Zuiverloon, Viti; Yeray, Mario Ortiz; Julen Colinas, Toni, Álex Gallar; Iago Díaz.

Más tranquilos de lo esperado y con la permanencia casi en el bolsillo, el Coruxo FC afronta la segunda parte de la temporada con relativa tranquilidad. Rafa Sáez se vio obligado a viajar a León con varias ausencias por lesión, así como un par de exjugadores que defendieron la elástica culturalista en temporadas pasada. Así, el técnico gallego dispuso una alineación con estos jugadores: Alberto Domínguez; Campillo, Rubén, Alberto García, Pablo García; Iosu Villar; Pedro Vázquez, Antón de Vicente, Fernando Beltrán, Jorge Fernández; Javi Camochu.

Goles y buen juego

Suele estar acostumbrada la Cultural y Deportiva Leonesa a dominar con relativa tranquilidad los encuentros en el Reino de León, pero en esta ocasión iba a tener un rival respondón. El Coruxo FC saltó al terreno de juego con la intención de disponer de la posesión del balón y para ello dispuso en el pivote defensivo del exculturalista Iosu Villar. Pero la 'pólvora' con la que cuenta este equipo es destacada y Álex Gallar aprovechaba un balón suelto para adelantar al conjunto leonés. Un tanto que llegaba cuando apenas se habían desarrollado diez minutos de juego.

No descendió el ritmo de juego de ninguno de los dos equipos, aunque la Cultural y Deportiva Leonesa no mostró la brillantez de otras tardes ante un sólido conjunto gallego. Los pupilos de Rafa Sáez no dudaron en buscar el tanto de la igualada, pero apenas pudieron inquietar el marco defendido por Guillermo Vallejo. Sin hacer casi ruido, al paso por la media hora de juego, llegó el segundo gol de la tarde. Una acción iniciada por Iván González llegaba a la izquierda donde Viti servía para que Julen Colinas batiera el marco defendido por Alberto Domínguez. El atacante vasco se movió perfectamente en la referencia ofensiva permutando su puesto con el recién incorporado, y debutante, Iago Díaz.

Todo parecía visto para la sentencia, pero el Coruxo estaba empeñado en darle interés a un encuentro que estaba siendo más competido de lo que mostraba el marcador. Guillermo Vallejo cometía penalti sobre Javi Camochu y el veterano Alberto García asumía la responsabilidad para reducir la distancia. El central vigués celebraba de la mejor posible la reciente efeméride de 500 encuentros disputados en la categoría de bronce. Con la victoria por la mínima de la Cultural y Deportiva Leonesa se llegaba al término de los primeros cuarenta y cinco minutos.

La 'Cultu' sentencia

La reanudación del encuentro pudo cambiar el sino del partido con un Coruxo lanzado en busca del empate. Los pupilos de Rafa Sáez dejaron gratas sensaciones en el Reino de León y dispusieron de las mejores oportunidades. De no ser por el escaso acierto y un excelso Guillermo Vallejo, el resultado podría haber sido bien diferente para los intereses de unos y otros. El cancerbero culturalista firmó una intervención sobresaliente ante un intento de Javi camochu que estuvo a punto de significar el empate.

Pero eso es esta Cultural y Deportiva Leonesa, si la perdonas, te mata. El conjunto culturalista sentenció el encuentro a falta de veinte minutos para la conclusión del partido. Álex Gallar, que volvió a cuajar un buen partido, dejó en bandeja el tanto para un Benja que había salido minutos antes. El catalán demostró que es el nueve del equipo con un fantástico movimiento para batir el marco de Alberto Domínguez. El choque, ahora sí, parecía muy desequilibrado en favor de un cuadro leonés que no iba a dejar escapar los tres puntos del Reino de León.

Hubo tiempo para dos entradas al campo significativas por parte de la Cultural y Deportiva Leonesa. Por un lado, el retorno de Antonio Martínez a los terrenos de juego; y por otro, el debut con la camisola culturalista de Samu Delgado tras su llegada esta misma semana. No ocurrió nada más destacado en los compases finales. Aunque bien es cierto que el Coruxo pudo maquillar el resultado con una buena acción de Hugo Sanmartín, que le ganó la espalda a Ángel Bastos, pero que no acertó ante Guillermo Vallejo.

La Cultu a Boiro, el Coruxo recibe al Somozas

Si las condiciones meteorológicas lo permiten la próxima semana se disputará la vigésima quinta jornada en el Grupo I de Segunda División B. La Cultural y Deportiva Leonesa buscará mantener la distancia con sus competidores en su visita el próximo domingo 12 de febrero a las 17:00 horas de la tarde a Barraña para medirse al CD Boiro. Por su parte, el Coruxo FC quiere volver a sumar de tres en tres en su feudo de O Vao el próximo domingo 12 de febrero las 16:30 horas de la tarde ante la UD Somozas.