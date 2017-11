Rodrigo Hernando: "Cuando mis amigos querían ser futbolistas, yo soñaba con ser entrenador"

Rodrigo Hernando, en las oficinas del club (fuente Peña Sport)

Rodrigo Hernando, de 35 años, se convirtió hace una semana en el nuevo entrenador de la Peña Sport de Tafalla. Natural de Burgos, pero afincado en Azagra (Navarra) por motivos familiares, Rodrigo tiene la difícil misión de reconducir la nefasta trayectoria del club y conseguir por fin los primeros puntos de la temporada. Acostumbrado a estar en un banquillo desde muy corta edad, el míster cuenta ya con experiencias en países tan diferentes como Emiratos Árabes Unidos, Mongolia o Portugal.

Hernando es el claro ejemplo de lucha constante por un sueño. Quiso aprender inglés para poder trabajar en el extranjero, consiguiéndolo unos años más tarde. Además, estudió Magisterio y es licenciado por en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Por otra parte, posee un máster en Psicología del Deporte. El burgalés es un ejemplo de la nueva generación de entrenadores, con estudios y formación además del fútbol. Es una persona con las ideas claras y una gran proyección de futuro. Ahora, le llega la oportunidad para debutar en Segunda B. Hablamos con él sobre sus sensaciones, su carrera, sus sueños y sus inquietudes:

Pregunta: ¡Buenos días Rodrigo! ¿Cómo ve al equipo en lo físico, en lo anímico y mentalmente?

Respuesta: Muy buenas, creo que el equipo físicamente está muy bien. El equipo acabó bien el partido en Barakaldo. En los partidos anteriores también le vi muy buena forma física. En ese aspecto, no creo que tengamos ningún problema, estamos incluso por encima de la media de los equipos de la categoría en estado físico. En el estado anímico, es verdad que mis jugadores están dolidos, pero "No da la sensación de que mi equipo haya bajado los brazos". no da la sensación de que mi equipo haya bajado los brazos. El grupo quiere seguir peleando y luchando. Debemos hacer hincapié en ese aspecto, aunque no me preocupa en exceso, creo que ese factor es totalmente recuperable.

P. - ¿Cómo se explica que el equipo sume cero puntos? Les han remontado partidos en el descuento, han merecido más. Supongo que el veros en esta situación os pasa factura mentalmente...

R. - Claro, evidentemente es un factor que a los jugadores les pesa. No podemos decir que seamos el equipo con mejor moral de la categoría, porque no es así. No creo que sea un factor tan determinante. Está claro que el equipo ha encajado varapalos muy gordos. El día anterior a que yo llegara, les remontaron un partido que parecía ganado ante el Vitoria. Eso al final es duro. Pero en el día a día los chicos tienen ganas de sacarlo adelante. Están trabajando muy bien y lo más importante es que se den cuenta de que pueden competir y ganar partidos. Y en ello estamos trabajando.

P. - Precisamente vencer es lo que intentaréis ante el Amorebieta este miércoles en San Francisco. A pesar de que vienen en mejoría, parecen un rival ideal para romper la racha.

R. - Por supuesto, nosotros vamos a salir a por los tres puntos. No nos vale nada más que eso. Es verdad que cualquier cosa que sea puntuar sería importante para el estado anímico y para dejar de ver ese cero que puede pesar mucho. Pero a nosotros nos tiene que dar igual si es un rival directo o si está en playoff. No podemos tirar ningún partido a la basura, ni saltar al campo generosos, pensando que no podemos llevarnos la victoria. Tenemos que salir a por todas en cada encuentro. Este miércoles en casa, como dices, parece una oportunidad inmejorable para sumar.

P. - Además, este fin de semana vuelves a Burgos, a El Plantío, a tu ciudad. Será un partido emotivo para usted, ¿no?

R. - Sí, sin duda, pero no es en lo que estoy centrado ahora mismo. Tengo los cinco sentidos en el partido del Amorebieta, aunque tengamos poco tiempo hasta el partido del Burgos, al ser jornada intersemanal. No podemos desaprovechar ningún partido. Pero no te niego que va a ser un partido especial para mí. "El Plantío es el sitio donde empecé a ver fútbol" El Plantío es el sitio donde empecé a ver fútbol. Iba con seis años a las gradas con mi tío, viví la última época de esplendor con el Burgos en Primera... Va a ser bonito, pero ahora mismo en mi cabeza solamente está la Sociedad Deportiva Amorebieta.

P. - ¿Qué cree que deben hacer en un partido para mantener el marcador? Vuestro equipo ha aguantado bien los primeros tiempos, pero en las segundas partes se viene abajo. ¿Cómo explica eso?

R. - Creo que tenemos que trabajar mucho la concentración durante todo el partido. Es un aspecto que nos va a permitir llegar al final de los partidos con más opciones en el marcador. Nos despistamos y nos cuesta siempre muy caro. El otro día así nos pasó. Nos fuimos unos minutos, y encajamos un gol, seguimos fuera, y encajamos el 2-0. Luego, nos recuperamos, pero ya era demasiado tarde. Quizá el Barakaldo también se relajó, pero acabamos el partido en campo rival y gozando de la posesión. En cuanto mejoremos esa parte, seremos capaces de mejorar los resultados.

P. - ¿Fue su vocación desde pequeño ser entrenador? ¿O fue una decisión más calmada, tomada a lo largo del tiempo? Empezó en Rincón de la Victoria...

R. - Como dices, lo tenía muy claro desde pequeño. Con 12-13 años ya sabía que lo que me gustaba era el banquillo. A partir de ahí, fui encaminando los pasos para poder convertirme en entrenador profesional. Al acabar el instituto, comencé a prepararme. Primero hice Magisterio, luego INEF, y después acabé completando con másteres y cursos. Todavía cuando mis amigos soñaban con ser futbolistas, yo ya soñaba con ser entrenador profesional. La vocación me viene desde muy pequeño.

P. - Empezaste dando pasitos por equipos de Málaga. Rincón de la Victoria, El Palo, Torre del Mar, Casabermeja, Pizarra. ¿Qué tal su experiencia en La Rosaleda? ¿Tuvo la oportunidad de conocer a Manel Casanova?

R. - Cuando llegué a la Academia del Málaga, el club estaba en Ley Concursal, con Fernando Sanz de presidente. Al año siguiente, él vendió el club al jeque y entonces llegó Manel. Estuve tres años trabajando mano a mano con él. Fue una persona que tenía unos conocimientos de fútbol base increíble. Vivía por y para el fútbol. Aunque estaba en una oficina, él lo que realmente amaba era ver partidos y captar el talento. "Manel Casanova tenía un sexto sentido impresionante para detectar jugadores" . La pérdida ha sido un palo gordo para el club. Además, se suma el hecho de que se estaba recuperando de una dura enfermedad. Tuvo la mala suerte de sufrir un infarto después de recuperarse. Yo siempre quiero decir que nos dejó donde le hubiera gustado, en un campo de fútbol.

P. - Tras su etapa en el Málaga, tuviste que buscarte las habichuelas en el extranjero, trabajando en una academia de fútbol dirigida por Míchel Salgado en Dubai.

R - Tras salir del Málaga, traté de reciclarme y ordenar las ideas que tenía en la cabeza. Estuve como profesor en la Escuela de Entrenadores de Andalucía. Me di cuenta de que era muy complicado ser técnico profesional en España, y que quizá sería más fácil hacerlo desde el extranjero. Había más oportunidades fuera, el fútbol español es un referente mundial. Me preparé, mejoré el inglés y eso me permitió dar el salto al fútbol profesional. Me llegó la oportunidad gracias a un amigo que conocía a Míchel. No me lo pensé, estuve dos años con ellos. 100% del tiempo dedicado al fútbol, trabajando con todas las categorías, desde benjamines a juveniles. Una experiencia muy positiva.

P. - Después de salir de la academia, emprendió destino a Mongolia, su primera oportunidad para trabajar en un equipo profesional, en un contexto muy distinto al europeo...

R. - Fue una experiencia súper enriquecedora en todos los aspectos. Me salió esta oportunidad. Era un equipo que había comprado una persona de allí, que estaba buscando un entrenador español. Hicimos buena temporada, acabamos en media tabla y además, pudimos jugar semifinales de Copa. En cuanto a la cultura, " Mongolia es una mezcla entre Rusia, China y Corea" . Al ser encerrados, se empapan de todas las culturas de alrededor. En cuanto a la liga, me dio buena sensación, están creciendo bastante. Las empresas están invirtiendo dinero y si siguen así, se pueden convertir en un buen campeonato liga con el paso de los años, superando a las competiciones domésticas de Hong Kong y Singapur. Estuve solamente cuatro meses, ya que la temporada se para en invierno por el tema de las lluvias. Esa es una lastre para ellos, ya que no tienen suficientes infraestructuras para combatirlas. No tienen campos de fútbol 11 para entrenar en invierno, solamente de fútbol sala. Por ejemplo, el presidente del equipo en el que estuve ha construido este año un campo de fútbol 7, que aunque no llega a ser como uno convencional, ya es algo para poder entrenar.

P. - Por fin, tras todo el periplo, le llega la oportunidad de tu vida, entrenar al Estoril Praia, de Primera Portuguesa. ¿No dudó ni un instante, no?

R. - Cuando me llama Pedro y me lo comenta, había terminado en Mongolia hacía mes y medio. Era una oportunidad inmejorable, poder introducirme en una buena liga europea, quizás no puntera, pero sí del siguiente escalón. Mi estancia allí fue muy enriquecedora, aprendí muchísimo. No puedo decir que fuera una experiencia totalmente maravillosa, pero me permitió poder vivir el fútbol profesional desde el más alto nivel, desde dentro y sintiéndome partícipe.

P. - Ahora, ha firmado por la Peña Sport, debutando en Segunda B española. ¿Qué le hizo venir a Navarra?

R. - Durante todo el verano había estado viendo las ofertas. He sido padre, mi mujer es navarra y esperé una oportunidad para volver a casa. Durante el verano no se pudo abrir ninguna ventana, pero después de dos meses, salió la oferta de la Peña Sport y la acepté sobre todo por motivos familiares. Personal y profesionalmente me atraía la Segunda B. Es una liga muy competitiva que me puede abrir puertas para un futuro, porque me considero un entrenador joven y eso también lo veo importante.

P. - ¿Cuáles son sus sueños como entrenador?

R. - Podría decirte muchos, entrenar en Primera, ganar títulos. Pero mi sueño principal es el que estoy viviendo, poder entrenar y vivir del fútbol de manera profesional. Este es mi objetivo, más allá de llegar a una liga en concreto o un título. Si acabo llegando, esto será consecuencia de mi esfuerzo y mi trabajo.

P. - Por último, ¿se moja con una porra de los equipos que harán playoff?

R. - Bueno, jugar a ser adivino tiene sus riesgos. Aparte de los equipos que están metidos arriba, a mí me gusta mucho al Logroñés. Creo que tienen mucho potencial, me gusta mucho como juegan y a nada que encadenen dos-tres resultados positivos, se van a meter arriba. Esa sería mi apuesta.