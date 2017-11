Empate sin goles entre Arenas y Real Sociedad B

Google Plus

Arenas Club: Txemi; Camus, Edu Luna, Zumalakarregi, Royo; Ian Uranga, Matador: Jordan (Luisma Villa, min. 64), Jonxa Vidal (Cristóbal, min. 72), Ontiveros (Santamaría, min. 77); Dani López.

Tras cosechar un punto en un campo siempre difícil como es Las Gaunas, el Arenas recibía en Gobela al filial txuriurdin, que optaba a terminar la jornada en puestos de play-off de ascenso. El cuadro rojinegro llegaba a la cita en 12ª posición, con 16 puntos. El filial donostiarra, en cambio, lo hacía 5º, con 24 puntos.

Bolo, como ya hizo en el último partido en Gobela ante el Tudelano, plantó un 4-4-2 con Ontiveros y Dani López en la delantera. La principal novedad fue Camus en detrimento de Aguiar, que venía siendo el lateral derecho titular en los partidos disputados en el feudo de los de Getxo. Jaime Zumalakarregi sumó sus primeros minutos como local esta temporada.

La Real Sociedad B, en cambio, salió con un 4-2-3-1, con Guevara y Goristidi en el doble pivote y Capilla haciendo las labores de enganche con la delantera, formada por Jauregi en el centro, Merquelanz en la derecha y Olaizola en la izquierda. En defensa, Imanol Alguacil dispuso de Gorosabel y Muñoz en los laterales y Le Normand y el capitán Ugarte en el centro de la zaga.

Primer tiempo sin pena ni gloria

El partido arrancó con un Arenas que quería el balón y una Real Sociedad B que no ofrecía mayor resistencia a las posesiones locales. Tras los primeros minutos de tanteo de rigor, llegó la primera ocasión local. Tras una buena combinación entre Jordan y Camus en la banda derecha, el lateral apuraba la línea de fondo y ponía el balón al área, pero el cabezazo de Dani López entrando desde atrás no encontró portería. A pesar de la presión alta de los de Bolo, los potrillos no renunciaron a su filosofía de salir tocando desde atrás, y poco a poco fueron ganando peso en el encuentro.

El Arenas volcaba todo el peso del ataque por la derecha, pero sin crear mayor peligro. La Real, en cambio, trataba de combinar buscando a un enchufado Capilla, pero se encontró con un intratable Matador en el centro del campo. El mediocentro local se mostró muy activo durante todo el partido, acertado en las jugadas de ataque y rapidísimo en las intercepciones.

La ocasión más clara de la primera mitad la tuvo Jauregi. Tras un balón en profundidad por la banda izquierda, Txemi midió mal la salida y, a puerta vacía, el '9' txuriurdin cruzó en exceso el balón.

Zubiaurre, salvador

El segundo tiempo arrancó con una Real Sociedad B algo fría. Debido a esa pasividad, apenas diez minutos después de la reanudación el Arenas iba a gozar de hasta tres ocasiones para llevarse el partido, pero se topó con un inmenso Zubiaurre.

La primera la tuvo Ontiveros. El ex rayista se quedó solo ante el portero tras interceptar un mal pase entre los defensas, pero Zubiaurre intervino para detener con el pie el que iba a ser el 1-0.

En la siguiente jugada iba a ser Dani López quien, tras bajar dentro del área un centro desde la derecha de Jonxa Vidal, iba a tener en sus botas el primer gol del encuentro. El delantero madrileño cruzó en exceso con la izquierda, y el balón se fue desviado por poco a la derecha de la meta txuriurdin.

Por si esto fuera poco, tan solo dos minutos después, de nuevo Dani López se revolvió dentro del área y definió al palo largo con la pierna izquierda, pero Zubiaurre sacó otra vez el pie ante la frustración del '9' rojinegro.

En apenas dos minutos el Arenas tuvo hasta tres ocasiones de hacer el primer gol del partido, pero bien sea por la falta de acierto de los delanteros o por el acierto del portero visitante, no logró abrir el marcador. Lejos de venirse abajo, la Real Sociedad B trató de reponerse del triple susto y se lanzó al ataque. Diez minutos después, Gorostidi disparó a botepronto desde la frontal, pero Txemi intervino con una gran parada a mano cambiada para evitar el tanto donostiarra.

Tras unos minutos frenéticos, el partido se calmó. Los de Bolo trataron de colgar centros al área desde ambas bandas, mientras que los visitantes lo echaron todo a la estrategia en las jugadas a balón parado, pero el gol no llegó para ninguno de los dos equipos y el árbitro señaló el final del encuentro con el 0-0 en el marcador.

Reparto de puntos

Al final, ambos equipos dieron por bueno el punto. Tras el empate, y a la espera del transcurso del resto de la jornada, el Arenas se mantiene en la duodécima posición con 17 puntos, mientras que los de Alguacil mantienen la quinta plaza con 25.

La próxima jornada los de Bolo visitarán el Gal Stadium para medirse al Real Unión. Una salida difícil en la que deberán conseguir los tres puntos para hacer buenos los dos empates sumados en las dos últimas jornadas. La Real Sociedad B, en cambio, recibirá en Zubieta al siempre complicado Gernika de Javi Luaces.

Baja sensible

En la visita a Irún, Bolo no podrá contar con su buque insignia: Nacho Matador. El centrocampista, que ha jugado todos los minutos posibles (1260) en los 14 partidos disputados hasta la fecha, vio la quinta cartulina amarilla del curso, por lo que se perderá los primeros minutos de la temporada.

Puntuaciones Vavel