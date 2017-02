CD Ebro - L'Hospitalet: Asegurar la permanencia | Foto: CD Ebro

El Club Deportivo Ebro recibe el próximo domingo a un irrecular CD L'Hospitalet. Los de Jordi Gisbert llegan ocupando el décimonoveo puesto de la clasificación ordinaria. Los puestos de descenso a Tercera División quedan patentes debido a los malos números acumulados por los catalanes. Por su parte, el CD Ebro se coloca en la décima posición de la tabla tras perder la pasada jornada en el último minuto ante el Lleida. Lograr la victoria se antoja fundamental para ambos equipos si quieren empezar a ver de cerca la permanencia en la categoría de bronce.

Las pretensiones de ambos equipos siguen el mismo camino. Con la competición regular sumida en el último tercio de campaña, cada partido se presenta como un duelo a ganar. Perder puntos supone acercarse a la zona baja de la tabla y una mala racha puede suponer el definitivo descenso a la Tercera División española. La Almozara vivirá desde las 12 horas un apasionante duelo donde ambos equipos tratarán de llevarse una victoria fundamental para sus pretensiones.

Volver a la senda de la victoria

El CD Ebro que sorprendió a la categoría de bronce en el primer tercio de temporada no pasa por su mejor momento. Los malos resultados se acumulan a orillas del Ebro y el equipo ve como los últimos puestos de la tabla comienzan a acercarse. Tras la victoria lograda ante el Badalona en su estadio, los de Larraz parecían haberse recuperado de la mala racha, donde llegaron a acumular cinco encuentros consecutivos sin ganar. Sin embargo, la pasada jornada en tierras catalanas los fantasmas volvieron a sobrevolar los cuadros arlequinados. El equipo aragonés salió ante el Lleida Esportiu con el objetivo de llevarse al partido y así lo demostró con su juego, de su parte estuvieron todas las ocasiones de peligro, pero faltó efectividad. En el último minuto del tiempo de descuento, Cristian Alfonso golpeaba un balón al fondo de la red que hacía llevarse al cuadro local los tres puntos y tiraba por tierra todo el trabajo logrado por los maños. Ante L'Hospitalet los zaragozanos afrontan algo más que un simple partido, ya que habrán de despejar sus propias dudas y la mala sensación dejada por el partido de Lleida.

La Almozara no podrá disfrutar el próximo domingo de Víctor Bravo. El jugador aragonés se lesionó durante los entrenamientos semanales y no estará disponible para Emilio Larraz de cara al encuentro contra L'Hospitalet. La de Víctor Bravo destaca como una baja sensible para el cuadro aragonés, dada su efectividad y el buen fútbol presentado por sus botas. El técnico aragonés tendrá que buscar el mejor sustituto posible para que la baja del centrocampista zaragozano no afecte al resultado final del partido.

L'Hospitalet, segundo peor visitante de la categoría

El L'Hospitalet llega a La Almozara con el aliciente de haber sido el primer equipo que derroto al CD Ebro está temporada. Sin embargo, el resto de estadísticas del cuadro catalán no son tan positivas. Los de Jordi Gisbert se presentan como el segundo peor visitante de la categoría de bronce. Sus números destacan por ser bastante pobres a domicilio, habiendo firmado solo dos triunfos (Eldense y Atlético Levante), un empate (Llagostera) y nueve derrotas. Estos malos resultados les han llevado a ocupar la decimonovena posición de la tabla y a postularse como un conjunto con urgencias, que de no ganar este domingo al CD Ebro se pondría en varias dificultades para mantener la categoría.

A pesar de los malos números del cuadro visitante los de Emilio Larraz no deben confiarse. L'Hospitalet destaca por ser un equipo que nunca da un punto por perdido. Su físico es la principal de sus virtudes y se ve materializado en sus dos delanteros de lujo. Los catalanes han incorporado en el mercado invernal hasta seis jugadores y dado salida a ocho para tratar de darle la vuelta a la situación. Sin embargo, la presente semana dimitía Ismael García, entrenador del primer equipo, para dar paso a su segundo, Jordi Gisbert.

Posibles alineaciones

XI CD Ebro: Montoya, Pajarero, Eneko, Maureta, Paredes, Moustapha, Chupe , Valero, Orbegozo, Kevin Lacruz y Gabarre.

XI L'Hospitalet: Dani, Dani Fernandez, Ciria, Juste, Castells, Teo, Marco, Lucas, Lopez, Salinas y Rodriguez.